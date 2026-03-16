Mrežnjača je jedno od metabolički najaktivnijih tkiva u organizmu i veoma je osetljiva na poremećaje u metabolizmu

Masna jetra se najčešće dovodi u vezu sa ishranom, telesnom težinom i načinom života, ali stručnjaci upozoravaju da ova dijagnoza može govoriti mnogo više o opštem metaboličkom zdravlju organizma, objašnjava oftalmolog dr Nitin Dedija. Kako kaže, metabolički poremećaji koji stoje u osnovi masne jetre mogu uticati i na sitne krvne sudove u mrežnjači, osetljivom tkivu oka odgovornom za vid.

Kako masna jetra utiče na mrežnjaču

Mrežnjača spada među metabolički najaktivnija tkiva u organizmu. Njene ćelije zavise od fine mreže sitnih krvnih sudova koji donose kiseonik i hranljive materije.

- Razvoj masne jetre često je povezan sa insulinskom rezistencijom, hroničnom upalom i poremećajem masnoća u krvi. Ove promene ne pogađaju samo jetru, utiču i na krvne sudove u celom organizmu, uključujući i one koji hrane mrežnjaču - upozorava dr Dedija i dodaje:

- Mrežnjača može da pokaže prve znake opterećenja čak i pre nego što se pojave smetnje sa vidom. Ako takve promene napreduju, povećava se rizik od ozbiljnijih bolesti oka.

Veza sa degeneracijom makule

Jedna od mogućih posledica je veći rizik od senilne degeneracije makule, bolesti koja pogađa centralni deo mrežnjače odgovoran za oštar vid.

- Makula (žuta mrlja) omogućava čitanje, prepoznavanje lica ili upravljanje vozilom. Kada se taj deo mrežnjače ošteti, vid postaje zamućen ili izobličen - pojašnjava doktor. Pored starenja, na razvoj ovog oboljenja utiču i stanje krvnih sudova, oksidativni stres i poremećaji u metabolizmu masti. Pošto masna jetra odražava metabolički disbalans, ona može da poveća osetljivost mrežnjače na ovakve promene.

- U ranim fazama ljudi mogu da primete talasaste linije, otežano čitanje sitnog teksta ili slabije uočavanje detalja - naglašava dr Dedija.

Zašto promene često prolaze neprimećeno

I masna jetra i oštećenje mrežnjače često se razvijaju bez jasnih simptoma. Kada se pojave smetnje poput zamućenog ili izobličenog vida, promene u tkivu oka već mogu da budu prisutne.

- Osobe kod kojih je dijagnostikovana masna jetra, posebno posle četrdesete godine ili uz faktore rizika kao što su gojaznost, visok pritisak, povišeni trigliceridi ili dijabetes, trebalo bi da razmisle o detaljnom pregledu očnog dna - savetuje dr Dedija.