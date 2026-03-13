Skokovi nivoa šećera u krvi svako može osećati na drugačiji način.

- Neće svi imati iste simptome, a neke osobe uopšte neće imati simptome - kaže Lori Zanini, dijetetičar iz Los Anđelesa i autorka knjiga „Kuvar za dijabetes“ i „Plan obroka za novodijagnostikovane“.

Ako mislite da su vaši nivoi možda van kontrole, važno je da preduzmete akciju, čak i ako se osećate dobro.

- Simptomi nekontrolisanog dijabetesa se možda neće pojaviti dok se ne pojavi produžena hiperglikemija (visok nivo šećera u krvi) - kažedr Meri En Emanuele, endokrinolog, profesor i medicinski direktor za bolnički dijabetes u Univerzitetskom medicinskom centru Lojola u Mejvudu, Ilinois.

Dijabetes koji se ne kontroliše dobro može povećati rizik od povezanih zdravstvenih komplikacija, kao što su moždani udar, srčana oboljenja i oštećenje nerava. Prilagođavanje lekova, uz pomoć vašeg zdravstvenog tima, može napraviti razliku.

Mokrite više nego obično i veoma ste žedni

Veoma često mokrenje je čest, ali ne tako očigledan znak previsokog šećera u krvi.

- Prekomerno mokrenje, poznato kao poliurija, nastaje kada se glukoza nakuplja u krvi i vaši bubrezi počinju jače da rade kako bi se rešili viška glukoze. Ako vaše telo ne može da održi korak i prilagodi šećer u krvi tako da se vrati na normalan nivo, višak šećera se izbacuje iz tela putem urina, kaže ona. Kao rezultat toga, možete dehidrirati i osećati veliku žeđ.

Gladniji ste nego obično, ali gubite težinu

Veća glad nego obično može signalizirati uobičajeni simptom dijabetesa: polifagiju, ili ekstremnu glad. I iako jedete više, možda gubite težinu bez očiglednog razloga ako vam je nivo šećera u krvi previsok.

- Pošto vaše telo ne dobija energiju iz preferiranog izvora, glukoze, mora se okrenuti mišićima i mastima - upozorava Zanini.

- Kada vaše telo počne da razgrađuje mišiće i masti za energiju, doživljavate nenamerni i nezdravi gubitak težine. Pored ovih promena u težini i apetitu, možete primetiti slabost u mišićima i doživeti češće padove, kaže dr Emanuele.

Stalno se osećate umorno i iscrpljeno

Umor i osećaj velikog umora su simptomi nekontrolisanog nivoa šećera u krvi.

- Jednostavno rečeno, kada vaše telo nema dovoljne količine insulina, šećer ostaje u našoj krvi umesto da uđe u naše ćelije da bi se koristio za energiju. Često mokrenje može dovesti do dehidracije, što je još jedan faktor koji doprinosi umoru - kaže Zanini.

Imate primetno zamućen vid i česte glavobolje

- Visok nivo šećera u krvi može promeniti oblik vašeg očnog sočiva, što otežava pravilno fokusiranje i uzrokuje zamućen vid. Kao rezultat ovih promena vida, možete imati poteškoća sa radom i vožnjom. Takođe možete imati česte glavobolje - ističe Emanuele.

Visok nivo šećera u krvi može promeniti oblik vašeg očnog sočiva, što otežava pravilno fokusiranje i uzrokuje zamućen vid Foto: Shutterstock

Vaš vid se može vratiti u normalu kada se nivo šećera u krvi dobro kontroliše. Ako osetite bilo kakve simptome vezane za oči, važno je da razgovarate sa svojim zdravstvenim timom radi lečenja.

Razvijate rane koje sporije zarastaju nego obično

Dijabetes uzrokuje oštećenje nerava i utiče na cirkulaciju, posebno u potkolenicama i stopalima. Oštećenje nerava može odložiti zarastanje rana jer nema dovoljno protoka krvi u to područje. Ovo može povećati rizik od čireva na stopalu, koji se mogu inficirati. U ozbiljnim slučajevima, možda ćete morati da vam se amputira stopalo da bi se zaustavila infekcija.

Radite dnevne preglede stopala kako biste rano otkrili probleme sa stopalima. Ako primetite bilo kakvo crvenilo, otok ili rane, obavestite svoj zdravstveni tim. Možda ćete primetiti da vam se sekret curi po čarapama ili neprijatan miris ako razvijete čir na stopalu.

Primećujete peckanje i utrnulost u rukama ili stopalima

Visok nivo šećera u krvi tokom vremena može izazvati oštećenje nerava ili dijabetičku neuropatiju.

Ovo uzrokuje simptome poput peckanja, utrnulosti, slabosti i bola, a najčešće se javlja u rukama, nogama i stopalima.

Neki ljudi mogu imati blage simptome, dok kod drugih simptomi mogu biti veoma bolni i značajno ometati svakodnevni život. Skoro polovina ljudi sa dijabetesom ima dijabetičku neuropatiju.

Visok nivo šećera u krvi tokom vremena može izazvati oštećenje nerava ili dijabetičku neuropatiju Foto: Shutterstock

Razvijaju se plikovi, suvoća ili druge promene na koži

Nedijagnostikovani dijabetes ili dijabetes koji se ne kontroliše dobro može izazvati brojne promene na koži.

Na primer, neki ljudi mogu primetiti brojne kožne izrasline, prekomernu suvoću, smeđe mrlje na potkolenicama, žute izbočine na kapcima, područja tvrde, zadebljane kože ili crveno-žute voštane mrlje na potkolenicama.

- Tamne, debele oblasti meke kože (zvane akantoza nigrikans) mogu se takođe formirati na zadnjem delu vrata ili ruku, ispod pazuha, lica ili drugih delova tela. To može biti znak insulinske rezistencije, što je karakterističan znak dijabetesa tipa 2 - kaže Zanini.

Češće nego obično dobijate gljivične infekcije

Krivac ovih infekcija je često vrsta kvasca (gljivice) poznata kao Kandida albikans.

- Kvasac se hrani glukozom — a ako vam je šećer u krvi visok, ima više glukoze u urinarnom traktu“, kaže Rahil Bandukvala, doktor osteopatije , endokrinolog u Centru za bubrege i endokrinološke bolesti okruga MemorijalKear Saut u Laguna Hilsu, Kalifornija. Neobrezani muškarci sa visokim šećerom u krvi takođe imaju veći rizik od gljivičnih infekcija i dodaje:

- Takođe vidimo da se gljivične infekcije dešavaju malo češće kod pacijenata koji uzimaju SGLT2 inhibitore, koji primoravaju telo da izbacuje više glukoze kroz urin. Primeri SGLT2 inhibitora uključuju empagliflozin (Ja- rdiance) i dapagliflozin (Farxiga).

Simptomi gljivičnih infekcija mogu uključivati vaginalni svrab, crvenilo ili bol, bol tokom seksualnog odnosa, bol ili nelagodnost tokom mokrenja i gust, abnormalan vaginalni iscedak.

Osobe sa dijabetesom sklonnije su gljivičnim infekcijma Foto: Shutterstock

Imate otečene ili krvareće desni

Bolest desni, koja uzrokuje otečene, crvene i upaljene desni, je komplikacija dijabetesa.

Vaša pljuvačka sadrži glukozu. I što je više ima, to je više za hranjenje bakterija koje se kombinuju sa hranom u ustima i stvaraju plak i uzrokuju bolesti desni.

Ako se ne leči, bolest desni može dovesti do gubitka zuba, gnoja i čireva između desni, kao i bola pri žvakanju. Bolest desni takođe može otežati lečenje dijabetesa, uzrokujući upalu i viši nivo šećera u krvi.

Kada bi trebalo proveriti nivo šećera u krvi?

Koliko često treba da pratite šećer u krvi zavisi od brojnih faktora, uključujući da li uzimate insulin ili oralne lekove, koliko dobro kontrolišete nivo šećera u krvi i vaše godine.

- Generalno, svojim pacijentima sa dijabetesom tipa 2 čiji je šećer u krvi kontrolisan, kažem da ne moraju da ga proveravaju svaki dan. Ako imaju glukometar i žele da ga provere, onda ću im reći da mogu da urade parno merenje jednom nedeljno, što znači očitavanje na gladno (pre jela), a zatim još jedno očitavanje jedan do dva sata posle obroka (postprandijalno) - kaže Bandukvala.

Ako želite da izbegnete bol povezan sa standardnim glukometrima i odluke o tome kada da proverite nivoe, razmislite o razgovoru sa svojim lekarom o kontinuiranom monitoru glukoze (CGM). Ovaj medicinski uređaj prati vaš šećer u krvi u realnom vremenu i šalje merenja na vaš pametni telefon ili drugi uređaj. Takođe može da identifikuje obrasce, koje možete podeliti sa svojim lekarom, i da vas obavesti ako vam je šećer u krvi previsok ili nizak.

Rani skrining i dijagnoza su ključni za sprečavanje ozbiljnih dugoročnih komplikacija dijabetesa Foto: Shutterstock

Razuman cilj za mnoge odrasle osobe koje nisu trudne je nivo A1C manji od 7 procenata, što je prosečan nivo šećera u krvi manji od 154 mg/dl. Ali ako ste starija osoba, imate druge zdravstvene komplikacije ili se oslanjate na insulin, možda ćete imati manje stroge ciljeve.

- Zaista postaje važnije da samo održavate nivoe na istom mestu. Održavanje A1C između 7,5 i 8,5 može biti veoma razumno za takvog pacijenta. Važno je da razgovarate sa svojim lekarom kako biste utvrdili koje nivoe šećera u krvi treba da ciljate - savetuje Bandukvala.

Alarmantna statistika 800.000 osoba u Srbiji živi sa dijabetesom, a još najmanje 250.000 ljudi ne zna da ga ima.

Zaključak

* Simptomi visokog šećera u krvi (hiperglikemija) uključuju neobičnu žeđ i glad, umor, promene vida, infekcije, promene na koži i oštećenje nerava u rukama i stopalima.

* Ove komplikacije će se znatno razlikovati od osobe do osobe i mogu se razvijati sporo ili brzo.

* Dugotrajno visok nivo šećera u krvi može doprineti komplikacijama dijabetesa, uključujući gubitak vida, bolesti bubrega, neuropatiju i kardiovaskularne bolesti. Važno je tretirati simptome hiperglikemije kao znake upozorenja.

* Kontrola šećera u krvi je ključna. Pitajte svog lekara koliko često treba da pratite šećer u krvi i koji bi trebalo da bude vaš ciljni opseg.