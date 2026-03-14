Težak oblik kovida-19 ili gripa mogao bi imati dugoročne posledice po zdravlje pluća, pokazuje novo istraživanje američkih naučnika. Studija sugeriše da ozbiljne respiratorne infekcije mogu stvoriti uslove u plućima koji pogoduju razvoju raka, čak i mesecima ili godinama nakon oporavka.

Istraživači iz Centra za imunološka istraživanja „Beirn B. Carter“ i Univerzitetskog centra za rak u Virdžiniji otkrili su da teške virusne infekcije mogu da promene način na koji funkcionišu imune ćelije u plućima. Te promene ostavljaju dugotrajnu upalu i stvaraju okruženje koje olakšava rast tumora.

- Težak kovid ili grip mogu ostaviti pluća u dugotrajnom upalnom stanju koje olakšava nastanak raka - objasnio je jedan od autora studije, imunolog dr Đie Sun sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Virdžinije.

U eksperimentima na životinjama naučnici su primetili da su miševi koji su imali tešku infekciju pluća kasnije češće razvijali tumore i imali veći rizik od smrti zbog raka. Analiza medicinskih podataka kod ljudi pokazala je sličan obrazac: osobe koje su bile hospitalizovane zbog kovida imale su veći broj kasnijih dijagnoza raka pluća.

Ključ je u imunitetu

Naučnici smatraju da je ključ u promenama koje infekcija izaziva u imunom sistemu. Tokom teške upale dolazi do „reprogramiranja“ imunih ćelija u plućima, poput neutrofila i makrofaga, koje tada umesto zaštite mogu da stvore okruženje pogodno za razvoj tumora.

Ipak, istraživači ističu i ohrabrujuću vest: vakcinacija protiv kovida i gripa može sprečiti mnoge od ovih štetnih promena u plućima.

Zbog ovih nalaza stručnjaci preporučuju da lekari obrate posebnu pažnju na pacijente koji su preležali teške respiratorne infekcije, posebno one koji su bili hospitalizovani. Redovno praćenje moglo bi da pomogne da se eventualni rak pluća otkrije ranije, kada je lečenje uspešnije.