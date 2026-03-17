Rano prepoznavanje i pravovremeno lečenje reumatoidnog artritisa ključni su za usporavanje bolesti, smanjenje oštećenja zglobova i očuvanje kvaliteta života

Slušaj vest

Reumatoidni artritis (RA) je hronična upalna bolest koja zahvata zglobove, ali može uticati i na druge delove tela. Dijagnoza može biti izazovna, naročito u ranim fazama, jer se početni simptomi često poklapaju sa simptomima drugih stanja, poput osteoartritisa ili povremenih povreda mišića i ligamenata.

Prvi znakovi mogu uključivati bol, ukočenost, otok i crvenilo zglobova, kao i osećaj slabosti i umora.

Dijagnostički testovi

Tokom pregleda, lekar procenjuje stanje zglobova – proverava otok, toplinu i crvenilo, kao i pokretljivost i snagu mišića. Ponekad se rade testovi refleksa kako bi se uočila moguća oštećenja nervnog sistema.

Krvne analize igraju ključnu ulogu u dijagnostici. Povišena brzina sedimentacije eritrocita (SE) ili povećan nivo C-reaktivnog proteina (CRP) ukazuju na prisutnu upalu. Dodatni testovi, poput reumatoidnog faktora i antitela na anti-CCP, pomažu u potvrdi dijagnoze i predviđanju težine bolesti.

Snimanja, uključujući rendgenske snimke, magnetnu rezonancu (MRI) i ultrazvuk, koriste se za praćenje oštećenja zglobova i procenu napredovanja bolesti. Ovi testovi pomažu lekarima da odluče o optimalnom planu lečenja i da prate efikasnost terapije tokom vremena.

Lečenje reumatoidnog artritisa

Iako trenutno ne postoji lek koji potpuno uklanja reumatoidni artritis, rana i pravilna terapija može značajno usporiti napredovanje bolesti i smanjiti oštećenja zglobova. Lečenje obično kombinuje lekove, fizikalnu terapiju i promene životnog stila.

Reumatoidni artritis je autoimuna bolest koja izaziva upalu i oštećenje zglobova. Foto: Shutterstock

Lekovi: NSAID (nesteroidni antiinflamatorni lekovi) ublažavaju bol i smanjuju otok. Primeri su ibuprofen i naproksen. Ovi lekovi mogu izazvati nuspojave poput stomačnih tegoba, problema sa srcem ili bubrezima.

Kortikosteroidi (npr. prednizon) brzo smanjuju upalu i bol, ali dugotrajna primena može dovesti do proređivanja kostiju, problema sa očima i povećanja telesne težine.

Konvencionalni DMARD-ovi (lekovi koji modifikuju tok bolesti) poput metotreksata, leflunomida i hidrokshlorokina usporavaju napredovanje RA i štite zglobove od dugoročnog oštećenja.

Biološki DMARD-ovi (npr. adalimumab, etanercept) ciljaju specifične upalne puteve i često se koriste zajedno sa konvencionalnim DMARD-ovima. Oni povećavaju rizik od retkih infekcija, uključujući tuberkulozu.

Ciljani sintetički DMARD-ovi (baricitinib, tofacitinib) koriste se kada drugi lekovi nisu dovoljno efikasni, ali mogu povećati rizik od krvnih ugrušaka, srčanih problema i malignih oboljenja. Terapija i fizikalna pomoć

Fizioterapija i radna terapija su od izuzetne važnosti. Vežbe jačaju mišiće oko zglobova, poboljšavaju pokretljivost i smanjuju umor. Terapeuti mogu savetovati načine obavljanja svakodnevnih zadataka uz manji stres na zglobove, kao što su korišćenje podlaktica pri podizanju predmeta ili posebni kuhinjski alati i kukice za dugmad.

Hirurške opcije

U slučaju da lekovi ne uspeju da usporе napredovanje bolesti ili da spreče oštećenja, može biti neophodna operacija. Operacije uključuju zamenu ili reparaciju zglobova, što može ublažiti bol i vratiti funkciju zahvaćenog zgloba.

Promene životnog stila i podrška

Samopomoć igra važnu ulogu u upravljanju RA. Redovno vežbanje, primena toplote ili hladnoće, tehnike opuštanja i smanjenje stresa pomažu u ublažavanju simptoma. Prestanak pušenja je posebno važan jer pušenje pogoršava upalu i otežava terapiju.

Podrška porodice, prijatelja i grupa za obolele od RA pomaže u emocionalnom balansiranju i olakšava svakodnevni život. Pravljenje plana sa lekarom, praćenje simptoma i poštovanje granica tela ključni su za dugoročno upravljanje bolešću.