Meningitis se širi u Velikoj Britaniji, poslednjih dana prijavljeno je oko 20 slučajeva među studentima, a zabeležena su i dva smrtna ishoda

Meningitis je ozbiljna infekcija koja zahvata moždane opne i može brzo da napreduje, zbog čega se smatra hitnim stanjem. Iako se u početku često meša sa gripom ili običnom virusnom infekcijom, razlika je u tome što se simptomi pogoršavaju naglo i mogu da postanu životno ugrožavajući ako se ne prepoznaju na vreme.

Najčešći uzrok su virusi, ali bakterijski meningitis može da ima težak tok i zahteva hitno lečenje. Upravo zato je važno da se prepoznaju rani znaci upozorenja.

Visoka temperatura i nagli početak tegoba

Jedan od prvih simptoma je iznenadna, visoka temperatura. Za razliku od prehlade, tegobe se javljaju naglo i prate ih opšta slabost i malaksalost.

U Velikoj Britaniji raste broj slučajeva meningitisa U Velikoj Britaniji poslednjih dana prijavljeno je oko 20 slučajeva meningitisa među studentima, a zabeležena su i dva smrtna ishoda. Sumnja se na širenje infekcije u studentskim kolektivima, zbog čega su zdravstvene vlasti uvele hitne mere i upozorile na prve simptome bolesti.

Jaka glavobolja koja se razlikuje od uobičajene

Glavobolja kod meningitisa obično je intenzivna i drugačija od one na koju ste navikli. Često se pogoršava i ne reaguje na uobičajene lekove protiv bolova.

Ukočen vrat

Jedan od karakterističnih znakova je ukočenost vrata, zbog koje osoba teško može da savije glavu unapred. Ovaj simptom nastaje zbog zapaljenja moždanih opni i smatra se jednim od ključnih znakova bolesti.

Mučnina, povraćanje i osetljivost na svetlost

Meningitis često prati mučnina, povraćanje i izražena osetljivost na svetlost. Ovi simptomi nastaju zbog pritiska i iritacije u centralnom nervnom sistemu.

Promene u svesti i koncentraciji

Kako bolest napreduje, mogu da se jave konfuzija, pospanost, teškoće sa koncentracijom, pa čak i gubitak svesti ili epileptični napadi. Ovo je znak da je stanje ozbiljno i da je potrebna hitna medicinska pomoć.

Kako da smanjite rizik Meningitis se najčešće prenosi bliskim kontaktom, pa je važno redovno pranje ruku, izbegavanje deljenja čaša i pribora za jelo, kao i boravak u provetrenim prostorijama. Vakcinacija protiv određenih tipova bakterijskog meningitisa predstavlja najefikasniju zaštitu, posebno za decu i mlade u kolektivima.

U nekim slučajevima može da se pojavi i osip na koži, naročito kod meningokoknog meningitisa, ali on nije uvek prisutan, zbog čega ne treba čekati da se pojavi kao potvrda bolesti.

Kada se javiti lekaru?