Virtuelna kolonoskopija je manje invazivan način za proveru raka debelog creva. Virtuelna kolonoskopija je takođe poznata kao skrining CT kolonografija.

Za razliku od tradicionalne kolonoskopije, koja koristi CT skeniranje koje se ubacuje u rektum i provlači kroz debelo crevo, virtuelna kolonoskopija koristi CT skeniranje za pravljenje stotina slika poprečnih preseka organa želuca. Slike se zatim sabiraju kako bi se dobio potpun prikaz unutrašnjosti debelog creva i rektuma. Pre virtuelne kolonoskopije, vrši se čišćenje creva slično onom kod tradicionalne kolonoskopije.

Virtuelna kolonoskopija je jedan od načina za proveru raka debelog creva. Razgovarajte o svojim izborima skrininga za rak debelog creva sa zdravstvenim radnikom kako biste videli da li je virtuelna kolonoskopija pravi izbor za vas.

Za koga je predviđena virtuelna kolonoskopija?

Virtuelna kolonoskopija se koristi za proveru raka debelog creva kod ljudi koji imaju najmanje 45 godina.

Zdravstveni radnik može preporučiti virtuelnu kolonoskopiju osobama koje:

imaju prosečan rizik od raka debelog creva

ne žele lekove za sedaciju

moraju da voze nakon pregleda

ne žele da se podvrgnu klasičnoj kolonoskopiji

imaju povećan rizik od neželjenih efekata standardne kolonoskopije, poput obilnog krvarenja zbog problema sa zgrušavanjem krvi

imaju blokadu creva

Ne možete imati virtuelnu kolonoskopiju ako imate: Istoriju raka debelog creva ili neobične grudve tkiva koje se nazivaju polipi u vašem debelom crevu

Porodičnu istoriju raka debelog creva ili polipa debelog creva

Upalnu bolest creva, kao što je Kronova bolest ili ulcerozni kolitis

Akutni divertikulitis

Studije su pokazale da virtuelna kolonoskopija pronalazi velike polipe i rak približno istom brzinom kao i tradicionalna kolonoskopija.

Pošto virtuelna kolonoskopija pregleda ceo abdomen i karlično područje, mogu se otkriti mnoge druge bolesti. Mogu se otkriti stanja koja nisu povezana sa rakom debelog creva, kao što su promene na bubrezima, jetri ili pankreasu. To može dovesti do dodatnih ispitivanja.

Rizici

Virtuelna kolonoskopija je generalno bezbedna.

Rizici uključuju:

* Rupa, takođe nazvana perforacija, u debelom crevu ili rektumu.

Debelo crevo i rektum su ispunjeni vazduhom ili ugljen-dioksidom tokom testa i to nosi mali rizik od izazivanja rupa. Međutim, ovaj rizik je manji u poređenju sa rizikom kod tradicionalne kolonoskopije.

* Izlaganje niskom nivou zračenja.

Virtuelna kolonoskopija koristi malu količinu zračenja za pravljenje slika debelog creva i rektuma. Zdravstveni radnici koriste najnižu moguću količinu zračenja kako bi napravili jasnu sliku. To je otprilike isto kao i količina prirodnog zračenja kojoj biste mogli biti izloženi za dve godine, a mnogo manje od količine koja se koristi za standardni CT pregled.

Kako da se pripremite?

Pre testa

Pre virtuelne kolonoskopije, potrebno je da ispraznite debelo crevo. Svaka stolica koja je ostala u debelom crevu može zamutiti slike snimljene tokom pregleda.

Da biste ispraznili debelo crevo, pažljivo pratite uputstva svog zdravstvenog tima. Možda će vam biti zatraženo da:

Pridržavate se posebne dijete dan pre ispita - Obično nećete moći da jedete tog dana. Pića mogu biti ograničena na bistre tečnosti. Možda nećete moći da jedete ili pijete ništa posle ponoći noć pre ispita.

Uzmete laksativ noć pre pregleda - Možda ćete morati da koristite i supozitoriju da biste očistili preostalu stolicu u debelom crevu.

Uzimajte lekove za identifikaciju stolice u debelom crevu - Lekovi pomažu zdravstvenom radniku da vidi razliku između stolice i promena u debelom crevu.

Prilagodite svoje uobičajene lekove - Podsetite svog lekara na lekove koje uzimate najmanje nedelju dana pre pregleda. Možda ćete morati da prestanete da uzimate određene lekove nekoliko dana ili sati pre pregleda.

Virtuelna kolonoskopija obično traje oko 15 minuta.

Simptomi raka debelog creva uključuju promene u pražnjenju creva, krv u stolici, bol u stomaku i stalni umor Foto: New Africa/Shutterstock, u3d/Shutterstock

Posle testa

Možete se vratiti svojim uobičajenim aktivnostima nakon virtuelne kolonoskopije. Možda ćete se osećati naduto ili imati gasove nekoliko sati nakon pregleda dok ne izbacite preostali vazduh ili gasove iz debelog creva.

Rezultati

Zdravstveni radnik će pregledati rezultate kolonoskopije, a zatim ih podeliti sa vama. Rezultati vašeg testa mogu biti:

Negativan - Ovo je kada test ne otkrije promene u debelom crevu. Ako imate prosečan rizik od raka debelog creva i nemate faktore rizika za rak debelog creva osim starosti, vaš zdravstveni radnik može predložiti ponavljanje pregleda za pet godina.

Pozitivan - Ovo je kada slike pokazuju polipe ili druge promene u debelom crevu. Za pozitivne rezultate, vaš zdravstveni radnik će verovatno predložiti tradicionalnu kolonoskopiju kako bi se dobili uzorci tkiva ili uklonili polipi. Ponekad se tradicionalna kolonoskopija ili uklanjanje polipa mogu obaviti istog dana kada i virtuelna kolonoskopija.

- Ovo je kada slike pokazuju polipe ili druge promene u debelom crevu. Za pozitivne rezultate, vaš zdravstveni radnik će verovatno kako bi se dobili uzorci tkiva ili uklonili polipi. Ponekad se tradicionalna kolonoskopija ili uklanjanje polipa mogu obaviti istog dana kada i virtuelna kolonoskopija. Pronalaženje drugih promena - Ovim rezultatom, test snimanja otkriva promene van debelog creva, kao što su bubrezi, jetra ili pankreas. Ovi nalazi mogu, ali i ne moraju biti važni, ali vam može biti potrebno dodatno testiranje da biste pronašli njihov uzrok.

Statistika u Srbiji U Srbiji se svake godine dijagnostikuje više od 5.000 novih slučajeva raka debelog creva, dok oko 2.400-3.000 ljudi izgubi bitku s ovom bolešću. Među vodećim je uzrocima obolevanja i smrtnosti od malignih tumora u Srbiji i često zauzima drugo mesto, odmah posle raka pluća kod muškaraca i raka dojke kod žena. Iako se bolest najčešće dijagnostikuje kod osoba starijih od 50 godina, uočava se trend porasta oboljevanja među mlađima.