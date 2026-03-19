Gde zapravo boli kamen u bubregu? Lekari objašnjavaju najčešće simptome
Kamen u bubregu nastaje kada su visoki nivoi određenih minerala u urinu. Obično se bol prvo javlja sa strane donjeg dela leđa, odmah ispod rebara, često na strani gde je kamen. Bol može biti iznenadan, oštar, intenzivan ili grčevit.
Kako se kamen kreće kroz ureter, bol može zračiti ka donjem delu stomaka i preponama. Često se javlja u talasima i može pratiti mučnina, povraćanje ili bol pri mokrenju.
Kako prepoznati bol izazvan kamenom u bubregu?
Tipični simptomi:
- Oštar bol u boku i leđima ispod rebara
- Širenje bola ka donjem stomaku i preponama
- Bol u talasima koji varira u intenzitetu
- Peckanje ili bol pri mokrenju
U vezi s tim, Dr Kišan A., konsultant – nefrologije naveo je neke znakove na koje treba obratiti pažnju:
- Bol od kamena u bubregu često počinje iznenada i oseća se kao oštar ili jak bol u boku ili donjem delu leđa, odmah ispod rebara.
- Bol može doći u talasima i može se pomeriti u donji deo stomaka ili preponu dok kamen putuje kroz urinarni trakt.
- Mnogi ljudi takođe osećaju peckanje ili bol prilikom mokrenja i mogu primetiti krv u urinu, koja može izgledati ružičasto, crveno ili smeđe.
- Drugi uobičajeni znakovi uključuju čestu potrebu za mokrenjem, izlučivanje malih količina urina, mučninu, povraćanje i znojenje. Neki ljudi mogu takođe razviti groznicu i jezu ako je uz bubrežni kamen prisutna i infekcija.
Slična stanja koja se osećaju kao kamen u bubregu
Bol od kamena može ličiti na:
- Naprezanje mišića u leđima
- Infekcije urinarnog trakta
- Upalu slepog creva, probleme sa žučnom kesom
- Ciste na jajnicima ili karlične infekcije kod žena
- Bol od kamena je iznenadan, oštar, često u talasima i širi se ka donjem stomaku i preponama.
- Bol od istegnutih mišića je tup, pogoršava se pokretom ili pritiskom, i obično je više u prednjem delu stomaka ili leđa.
Saveti za ublažavanje bola kod kuće
- Piti dovoljno vode da urin bude bled
- Topli oblog 15–20 minuta na donji deo leđa ili bok
- 4–6 kašika razblaženog limunovog soka dnevno (prirodni citrat pomaže vezivanje kalcijuma)
- Dijeta sa niskim unosom soli i oksalata
- Kokosova voda za elektrolite (izbegavati kod HBB ili visokog kalijuma)
- Lekovi protiv bolova po preporuci lekara
- Odmor i izbegavanje napornih aktivnosti
Ako bol postane jak, praćen groznicom, povraćanjem ili otežanim mokrenjem, odmah potražite medicinsku pomoć.
Medicinski tretmani za jake bolove
Lekari mogu dati injekcije ili intravenske tečnosti za brzo ublažavanje bola, lekove za opuštanje urinarnog trakta, terapiju udarnim talasima za lomljenje kamena ili hirurški zahvat ako je kamen prevelik.
Kada posetiti lekara
Odmah se obratite lekaru ako:
- Bol postane nepodnošljiv ili se brzo širi ka abdomenu i preponama
- Bol je konstantan i sprečava normalno sedenje ili ležanje
- Prate ga groznica, drhtavica, povraćanje, krv u urinu ili otežano mokrenje
Bol od kamena u bubregu obično počinje u donjem delu leđa, ispod rebara, sa strane gde je kamen. Širi se ka donjem stomaku i preponama dok putuje kroz urinarni trakt. Ako bol postane jak, odmah se obratite lekaru.
Izvor: onlymyhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs
