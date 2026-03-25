Lipomi su uglavnom bezopasni benigni tumori masnog tkiva, ali svaki novi ili promenjeni rast treba pregledati lekar kako bi se isključio ozbiljniji problem

Lipomi su česti i uglavnom bezopasni, ali svaki novi rast treba da pregleda lekar. Saznajte kako da ih prepoznate, zašto se formiraju i kada mogu biti znak ozbiljnijeg problema.

Šta je lipom?

Lipom je mekana, okrugla ili ovalna kvržica koja se razvija odmah ispod kože. Sastoji se od masnog tkiva i obično se lako pomera pod prstima kada ga dodirnete. U većini slučajeva nije bolna, mada može izazvati nelagodnost ako se nalazi na nezgodnom mestu ili pritiska živac.

Ovi izraštaji se mogu pojaviti gotovo bilo gde na telu, ali se najčešće nalaze na leđima, vratu, ramenima, rukama i trupu. To su benigni, ili dobroćudni, tumori mekog tkiva koji se ne pretvaraju u rak. Većina lipoma ne zahteva lečenje osim ako ne izazivaju nelagodnost ili kozmetičku smetnju. U takvim slučajevima, lekar ih može jednostavno ukloniti ambulantnim postupkom.

Koliko su česti lipomi?

Lipomi su veoma česti. Procenuje se da približno jedna od hiljadu osoba ima lipom. Najčešće se javljaju između 40. i 60. godine, ali se mogu razviti u bilo kom uzrastu, pa čak i biti prisutni od rođenja. Mogu se javiti kod bilo koga, ali statistički su nešto češći kod žena.

Kako prepoznati lipom?

U većini slučajeva, lipom ne izaziva bol, pa ga mnogi ljudi slučajno primete. Ponekad može postati neprijatan ako se nalazi blizu zgloba ili živca. Tipične karakteristike lipoma uključuju:

jasno ograničen rast koji ne prodire u okolna tkiva

meka, gumena tekstura

sposobnost kretanja ispod kože

okrugli ili ovalni oblik

spor rast

Lipom je mekana, okrugla ili ovalna kvržica ispod kože koja se sastoji od masnog tkiva i lako se pomera pod prstima Foto: Shutterstock

Većina lipoma je manja od približno 5 cm u prečniku, ali u retkim slučajevima mogu značajno narasti, čak i preko 15 cm.

Gde se lipomi najčešće pojavljuju?

Najtipičnije lokacije su:

ruke i noge

leđa

vrat

ramena

grudi i trbušni deo (torzo)

čelo

Veoma retko, lipomi se mogu razviti u dubljim strukturama, kao što su mišići, unutrašnji organi ili mozak. Većina ljudi ima samo jedan lipom, ali neki mogu razviti više njih.

Zašto se javljaju lipomi?

Tačan uzrok još nije potpuno razjašnjen, ali nasleđivanje igra važnu ulogu – veća je verovatnoća da ćete razviti lipom ako ga je neko u porodici imao.

Određena medicinska stanja mogu izazvati pojavu više lipoma, uključujući:

Derkumova bolest – retko oboljenje koje uzrokuje bolne lipome, najčešće na rukama, nogama i trupu

– retko oboljenje koje uzrokuje bolne lipome, najčešće na rukama, nogama i trupu Gardnerov sindrom – nasledni poremećaj povezan sa polipima u crevima i drugim zdravstvenim problemima

– nasledni poremećaj povezan sa polipima u crevima i drugim zdravstvenim problemima Nasledna multipla lipomatoza – stanje sa više lipoma u porodici

– stanje sa više lipoma u porodici Madelungova bolest – češća kod muškaraca koji dugo i u velikim količinama konzumiraju alkohol, sa nakupljanjem lipoma oko vrata i ramena

Madelungova bolest – kod muškaraca koji dugotrajno konzumiraju alkohol, s nakupljanjem lipoma oko vrata i ramena Foto: Shutterstock

Kako se dijagnostikuju?

Lekar može identifikovati lipom tokom pregleda palpacijom. Ako postoji sumnja, mogu se uraditi:

biopsija

ultrazvuk

magnetna rezonanca (MR)

kompjuterizovana tomografija (KT)

Ovi testovi pomažu da se lipom razlikuje od ciste ili druge lezije i da se utvrdi odnos sa živcima ili krvnim sudovima.

Različiti podtipovi lipoma: Angiolipom – sadrži krvne sudove, može biti bolan

– sadrži krvne sudove, može biti bolan Klasični lipom – najčešći oblik od belih masnih ćelija

– najčešći oblik od belih masnih ćelija Fibrolipom – sadrži fibrozno tkivo

– sadrži fibrozno tkivo Hibernoma – retka vrsta sa smeđim masnim tkivom odgovornim za proizvodnju toplote

– retka vrsta sa smeđim masnim tkivom odgovornim za proizvodnju toplote Mijelolipom – sadrži tkivo koje učestvuje u formiranju krvnih zrnaca

– sadrži tkivo koje učestvuje u formiranju krvnih zrnaca Lipom vretenastih ćelija – ćelije su izduženog oblika

– ćelije su izduženog oblika Pleomorfni lipom – ćelije različitih veličina i oblika

Kako se leči lipom? U većini slučajeva lečenje nije potrebno. Ako izaziva bol, nelagodnost, funkcionalni problem ili estetsku smetnju, najčešće se uklanja hirurški ili liposukcijom.

Lipom se najčešće otkriva pregledom dodirom, a po sumnji potvrđuje magnetnom rezonancom (MR) Foto: Shutterstock

Prevencija

Ne postoji pouzdana prevencija jer su lipomi često nasledni. Kod Madelungove bolesti, rizik može biti manji smanjenjem alkohola.

Kada posetiti lekara?

Svaku novu kvržicu treba pregledati kako bi se isključila ozbiljnija stanja, poput liposarkoma. Posebno se obratite lekaru ako:

postoji iznenadni bol

rast brzo raste u nekoliko nedelja

struktura je tvrda

smanjena pokretljivost ispod kože