Svaki peti slučaj tuberkuloze prolazi neprimećeno: Rezistencija na lekove ubrzava širenje
Svеtski dаn bоrbе prоtiv tubеrкulоzе оbеlеžаvа se svаkе gоdinе 24. mаrtа sa ciljem pоdizаnja јаvnе svеsti о ovoj bоlеsti kоја sе mоžе i sprеčiti i lеčiti.
Tuberkuloza ostaje problem javnog zdravlja u Evropi, jer region zaostaje za ciljevima eliminacije, navodi se u novom izveštaju Svetske zdravstvene organizacije i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.
Jedan od pet slučajeva tuberkuloze u evropskom regionu ostaje nedijagnostikovan, jer je rezistencija na lekove i dalje veća nego u drugim delovima sveta, upozorava novi izveštaj Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).
Iako je ukupan broj slučajeva opao, tuberkuloza (TB) ostaje problem javnog zdravlja, a napredak ka njenom eliminisanju je i dalje nedovoljan, navodi se u izveštaju.
Tuberkuloza je vodeći uzrok smrti od jednog zaraznog agensa širom sveta. To je zarazna bolest koja se širi sa osobe na osobu kada osoba sa plućnom tuberkulozom izbacuje bakterije u vazduh kašljanjem.
Simptomi i nedijagnostikovani slučajevi
Simptomi se razlikuju u zavisnosti od toga koji deo tela je zahvaćen. Najčešći uključuju:
- uporni kašalj duže od dve nedelje
- groznicu
- noćno znojenje
- gubitak težine
Incidencija u evropskom regionu SZO, koji obuhvata 53 zemlje u Evropi i Centralnoj Aziji, opala je za 39 procenata od 2015. godine, a broj smrtnih slučajeva za 49 procenata. Ali obe brojke su manje od ciljeva Strategije SZO za iskorenjivanje tuberkuloze za 2025. godinu od 50 odsto i 75 odsto.
U Evropskoj uniji, broj slučajeva je smanjen za 33 procenta, a broj smrtnih slučajeva za 17 procenata, što nije dovoljno da se ostvare ciljevi za 2030. godinu, što je rezultiralo hiljadama novih infekcija i smrtnih slučajeva koji su mogli biti sprečeni, navele su zdravstvene agencije.
U Srbiji je, prеmа prеliminаrnim pоdаcimа, u 2025. rеgistrоvаnо 410 оsоbа оbоlеlih оd tubеrкulоzе, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Nајvišе obolelih u Srbiji rеgistrоvаno je u uzrаsnim grupаmа od 60 i višе gоdinа kao i starijih od 70 gоdinа, dok je bilo 50 odsto mаnjе mеđu dеcоm i аdоlеscеntimа u оdnоsu nа 2024.
Navodi se i da je priјаvljеnо 16 smrtnih ishоdа оd tubекulоzе.
U 2024. godini, u regionu je prijavljeno više od 160.000 novodijagnostikovanih slučajeva tuberkuloze, dok je procenjeni broj stvarnih slučajeva bio 204.000 – što znači da je prijavljeno samo 79 odsto procenjenih novih i recidivnih slučajeva.
Prema rečima Hansa Klugea, regionalnog direktora SZO za Evropu, broj nedijagnostikovanih slučajeva ne predstavlja samo neuspeh u otkrivanju, već i propuštenu priliku da se pacijenti leče ranije, spreči patnja i zaustavi dalje prenošenje.
- Ulaganjem u brzu dijagnozu, kraće režime lečenja isključivo oralnom terapijom i snažnije praćenje, zemlje mogu ranije dopreti do većeg broja ljudi, poboljšati ishode i vratiti nas na put ka našim ciljevima - dodao je.
Odložena dijagnoza, kako je otkriveno u izveštaju, ne samo da utiče na zaraženu osobu jer je teže lečiti, već i povećava rizik od prenošenja na druge.
Rastuća otpornost na antibiotike
Izveštaj je pokazao da tuberkuloza otporna na lekove i dalje predstavlja veliki izazov širom Evrope. Multirezistentna tuberkuloza među novim i prethodno lečenim slučajevima bila je 23 procenta i 51 procenat, respektivno, što značajno premašuje globalni prosek od 3,2 procenta i 16 procenata.
Prema izveštaju, visok broj rezistencije na lekove, posebno među prethodno lečenim pacijentima, značajno premašuje globalne proseke i odražava kontinuirani prenos.
Standardni tretman nerezistentne tuberkuloze traje šest meseci sa četiri leka i uspešan je u preko 85 odsto slučajeva. Otporne varijante zahtevaju duže lečenje i imaju nižu stopu uspeha, a bolest pretežno pogađa ranjive grupe. Stručnjaci upozoravaju da je potrebno jačati lečenje, prevenciju i pristup novim lekovima.
Izvor: euronews.com/Zdravlje.Kurir.rs
