Monociti su najveća bela krvna zrnca i čine osnovu odbrambenih snaga našeg tela

Slušaj vest

Monociti su ključni igrači u našem imunitetu, neka vrsta „čistača“ koji uklanjaju pretnje. Iako njihov smanjen broj, stanje poznato kao monocitopenija, često ostaje neprimećeno, ponekad može biti prvi signal da se u telu dešava nešto ozbiljnije.

Monociti su najveća bela krvna zrnca i čine osnovu odbrambenih snaga našeg tela. Proizvode se u koštanoj srži, a nakon samo nekoliko sati u krvotoku migriraju u tkiva poput pluća, jetre i slezine, gde sazrevaju u moćne makrofage.

Njihova uloga je višestruka:

uništavaju viruse, bakterije i gljivice

uklanjaju oštećene i mrtve ćelije

uništavaju ćelije raka

pomažu u regulisanju celokupnog imunog odgovora.

Kada kompletna krvna slika pokaže nizak broj monocita, stanje medicinski poznato kao monocitopenija, retko je to izolovan problem. Najčešće je to rezultat drugog procesa u telu, a simptomi koje osoba doživljava, poput umora, čestih infekcija ili groznice, uglavnom su povezani sa osnovnim uzrokom, a ne sa nedostatkom samih monocita.

Agresivni medicinski tretmani

Najčešći razlozi za pad broja monocita leže u akutnim stanjima i medicinskim terapijama koje direktno utiču na imuni sistem. Teške sistemske infekcije, poput sepse, mogu bukvalno iscrpeti rezerve ovih odbrambenih ćelija u borbi protiv patogena. Određene virusne infekcije, uključujući Epštajn-Barov virus, koji izaziva mononukleozu, kao i HIV ili adenoviruse, takođe mogu dovesti do privremenog ili trajnog smanjenja njihovog broja.

Međutim, jedan od najznačajnijih uzroka su agresivni medicinski tretmani. Hemoterapija i zračenje, namenjeni uništavanju ćelija raka, neselektivno oštećuju koštanu srž, „fabriku“ krvnih ćelija, što rezultira padom ne samo monocita već i drugih krvnih linija. Dugotrajna upotreba kortikosteroida, moćnih antiinflamatornih lekova koji suzbijaju imuni sistem, može imati sličan efekat.

Ako je monocitopenija perzistentna i nije povezana sa akutnom infekcijom ili terapijom, sumnja se usmerava ka izvoru problema – koštanoj srži. Bolesti koje utiču na funkciju koštane srži direktno utiču na proizvodnju monocita. Stanja poput aplastične anemije, kod koje koštana srž prestaje da proizvodi dovoljan broj svih vrsta krvnih zrnaca, gotovo uvek su praćena nedostatkom monocita.

Isto važi i za mijelodisplastični sindrom (MDS), grupu poremećaja kod kojih je proizvodnja krvnih zrnaca oštećena i neefikasna. Pored toga, niske vrednosti monocita mogu biti ključni indikator određenih vrsta raka krvi. Posebno je vredna pažnje dlakavoćelijska leukemija, redak oblik raka kod kojeg je teška monocitopenija jedna od glavnih dijagnostičkih karakteristika.

Iako retko, izuzetno nizak broj monocita može biti i znak naslednog poremećaja. To je slučaj sa retkim genetskim stanjem poznatim kao MonoMAC sindrom, koje je rezultat mutacije u GATA2 genu. Ova greška u genetskom kodu uzrokuje težak nedostatak ne samo monocita, već i B-limfocita i NK ćelija, ključnih delova imunog sistema.

Posledice su dramatične

Pacijenti su izloženi povećanom riziku od teških i rekurentnih infekcija, posebno onih izazvanih mikobakterijama (rođacima tuberkuloznog patogena), humanim papiloma virusom (HPV) i raznim gljivicama. Pored toga, nedostatak GATA2 nosi visok rizik od razvoja hematoloških maligniteta, najčešće mijelodisplastičnog sindroma (MDS) ili akutne mijeloidne leukemije (AML).

Šta nakon dijagnoze?

Prvi korak u dijagnozi je kompletna krvna slika (KKS) sa diferencijalom. Ključno je pogledati apsolutni broj monocita, a ne samo njihov procenat. Naime, procenat može biti lažno nizak ako je broj drugih belih krvnih zrnaca, kao što su neutrofili, veoma visok.

Ako se potvrdi perzistentna monocitopenija, lekar će započeti dalja istraživanja kako bi pronašao uzrok.

Ovo može uključivati detaljan pregled perifernih krvnih razmaza pod mikroskopom, a biopsija koštane srži je često neophodna da bi se procenila njena funkcija i isključili maligniteti. U slučajevima kada se sumnja na genetske uzroke, vrši se i specifično genetsko testiranje.

Lečenje monocitopenije usmereno je isključivo na osnovni uzrok. Ne postoji lek koji može direktno povećati broj monocita, već na rešavanje problema koji je doveo do njihovog smanjenja. Infekcije se leče odgovarajućim antibioticima ili antivirusnim lekovima, a ako je uzrok lek, lekar će razmotriti prilagođavanje doze ili promenu terapije. Kod teških poremećaja koštane srži ili genetskih sindroma kao što je nedostatak GATA2, pristup je mnogo složeniji.

Jedina metoda koja nudi lek je transplantacija hematopoetskih matičnih ćelija. U međuvremenu, pacijentima sa oslabljenim imunitetom se savetuje da preduzmu mere predostrožnosti, kao što su redovne vakcinacije (na primer, protiv HPV-a) i izbegavanje potencijalnih izvora infekcije.