Hepatitis C i bol u zglobovima: Otkrivamo glavni uzrok ove neočekivane veze
Virus hepatitisa C često ne izaziva jasne simptome u početku.Međutim, ako infekcija postane hronična, može dovesti do različitih komplikacija — uključujući bol i upalu zglobova.
Kod nekih ljudi, upravo je bol u zglobovima prvi znak bolesti, a ponekad može ukazivati i na razvoj artritisa.Hepatitis C se takođe povezuje sa drugim stanjima koja izazivaju bol u zglobovima, poput fibromialgija.
U nastavku objašnjavamo kako nastaje ova veza, koje su povezane bolesti i da li se simptomi mogu lečiti.
Kako hepatitis C izaziva bol u zglobovima?
Glavni uzrok ove veze je — imuni sistem.
Kada organizam pokušava da uništi virus, aktivira se imuni odgovor koji može dovesti do upale zglobova. Kod akutne infekcije, ovi simptomi su najčešće privremeni i nestaju kada telo eliminiše virus.
Međutim:
* oko 30% infekcija prolazi spontano u prvih 6 meseci
* čak 70% prelazi u hronični oblik
Kod hronične infekcije, virus ostaje aktivan u krvi i jetri, što dovodi do stalne aktivacije imunog sistema.
Posledica toga može biti:
* dugotrajna upala
* hroničan bol u zglobovima
* razvoj artritisa
Preterana aktivacija imuniteta može dovesti i do toga da telo napada sopstvena tkiva, kao i do stanja poput krioglobulinemije (poremećaj proteina u krvi koji može uticati na krvne sudove).
Važno je napomenuti da hronični hepatitis C često nema očigledne simptome. Kod mnogih ljudi prvi znaci su:
* bol u zglobovima ili mišićima
* neobjašnjiv umor
* Hepatitis C i artralgija
Za razliku od artritisa, artralgija označava bol u zglobovima bez vidljive upale.
Simptomi uključuju:
* bol u zglobovima
* ukočenost
* smanjenu pokretljivost
Virusne infekcije, uključujući hepatitis C, čest su uzrok ovog stanja.
Hepatitis C i reumatoidni artritis
Reumatoidni artritis nastaje kada imuni sistem napada tkivo koje oblaže zglobove.
Tipični simptomi su:
* bol i osetljivost u zglobovima (često šake i stopala)
* jutarnja ukočenost duža od 30 minuta
* simetrični bolovi (obe strane tela)
* umor i blago povišena temperatura
Smatra se da virusi, uključujući hepatitis C, mogu pokrenuti razvoj reumatoidnog artritisa kod osoba sa genetskom predispozicijom.
Zanimljivo je da kod nekih ljudi bol u zglobovima može prethoditi razvoju artritisa.
Takođe, osobe sa hepatitisom C ponekad mogu imati pozitivan reumatoidni faktor — iako nemaju pravi reumatoidni artritis.
Hepatitis C i fibromialgija
Fibromialgija je stanje koje izaziva rasprostranjen bol u telu.
Mogući simptomi:
* bol u celom telu
* hroničan umor
* problemi sa snom
* poteškoće sa koncentracijom
* glavobolje
* trnjenje u rukama i nogama
* anksioznost i depresija
Uzrok nije u potpunosti jasan, ali virusne infekcije se smatraju jednim od faktora rizika. Istraživanja pokazuju da postoji povezanost između hepatitisa C i fibromialgije.
Da li lečenje hepatitisa C uklanja bol u zglobovima?
Savremena terapija (direktno delujući antivirusni lekovi) veoma je efikasna — oko 97% pacijenata se potpuno oporavi od virusa.
U mnogim slučajevima:
* bol u zglobovima se značajno smanjuje
* ili potpuno nestaje nakon izlečenja infekcije
Zbog toga je ključno:
* testirati se na vreme
* započeti terapiju što ranije
Važno je i da lečenje vode zajedno:
* hepatolog (specijalista za jetru)
* reumatolog
Razlog je što neki lekovi za artritis mogu opteretiti jetru i nisu pogodni za osobe sa oštećenjem jetre.
Kada se javiti lekaru?
Obratite se lekaru ako imate:
* bol ili ukočenost u zglobovima
* bol u mišićima
* neobjašnjiv umor
* blago povišenu temperaturu
Takođe, važno je proceniti rizik za hepatitis C, naročito ako postoji:
* upotreba nesterilnih igala
* kontakt sa zaraženom krvlju
* transfuzija krvi pre 1992. godine
* HIV infekcija
Zaključak
Hepatitis C nije samo bolest jetre — on može uticati na ceo organizam, uključujući i zglobove.
* može izazvati bol i upalu u zglobovima
* može biti okidač za reumatoidni artritis ili fibromialgiju
* hronična upala igra ključnu ulogu u ovoj vezi
Dobra vest je da savremeno lečenje ne samo da uklanja virus, već često ublažava i probleme sa zglobovima.
Izvor: medicalnewstoday.com/zdravlje.kurir.rs
