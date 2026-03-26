Virus hepatitisa C često ne izaziva jasne simptome u početku.Međutim, ako infekcija postane hronična, može dovesti do različitih komplikacija — uključujući bol i upalu zglobova.

Kod nekih ljudi, upravo je bol u zglobovima prvi znak bolesti, a ponekad može ukazivati i na razvoj artritisa.Hepatitis C se takođe povezuje sa drugim stanjima koja izazivaju bol u zglobovima, poput fibromialgija.

U nastavku objašnjavamo kako nastaje ova veza, koje su povezane bolesti i da li se simptomi mogu lečiti.

Kako hepatitis C izaziva bol u zglobovima?

Glavni uzrok ove veze je — imuni sistem.

Kada organizam pokušava da uništi virus, aktivira se imuni odgovor koji može dovesti do upale zglobova. Kod akutne infekcije, ovi simptomi su najčešće privremeni i nestaju kada telo eliminiše virus.

Međutim:

* oko 30% infekcija prolazi spontano u prvih 6 meseci
* čak 70% prelazi u hronični oblik

Kod hronične infekcije, virus ostaje aktivan u krvi i jetri, što dovodi do stalne aktivacije imunog sistema.

Posledica toga može biti:

* dugotrajna upala
* hroničan bol u zglobovima
* razvoj artritisa

Preterana aktivacija imuniteta može dovesti i do toga da telo napada sopstvena tkiva, kao i do stanja poput krioglobulinemije (poremećaj proteina u krvi koji može uticati na krvne sudove).

Važno je napomenuti da hronični hepatitis C često nema očigledne simptome. Kod mnogih ljudi prvi znaci su:

* bol u zglobovima ili mišićima
* neobjašnjiv umor
* Hepatitis C i artralgija

Za razliku od artritisa, artralgija označava bol u zglobovima bez vidljive upale.

Simptomi uključuju:

* bol u zglobovima
* ukočenost
* smanjenu pokretljivost

Virusne infekcije, uključujući hepatitis C, čest su uzrok ovog stanja.

Hepatitis C i reumatoidni artritis

Reumatoidni artritis nastaje kada imuni sistem napada tkivo koje oblaže zglobove.

Tipični simptomi su:

* bol i osetljivost u zglobovima (često šake i stopala)
* jutarnja ukočenost duža od 30 minuta
* simetrični bolovi (obe strane tela)
* umor i blago povišena temperatura

Smatra se da virusi, uključujući hepatitis C, mogu pokrenuti razvoj reumatoidnog artritisa kod osoba sa genetskom predispozicijom.

Zanimljivo je da kod nekih ljudi bol u zglobovima može prethoditi razvoju artritisa.

Takođe, osobe sa hepatitisom C ponekad mogu imati pozitivan reumatoidni faktor — iako nemaju pravi reumatoidni artritis.

Hepatitis C i fibromialgija

Fibromialgija je stanje koje izaziva rasprostranjen bol u telu.

Mogući simptomi:

* bol u celom telu
* hroničan umor
* problemi sa snom
* poteškoće sa koncentracijom
* glavobolje
* trnjenje u rukama i nogama
* anksioznost i depresija

Uzrok nije u potpunosti jasan, ali virusne infekcije se smatraju jednim od faktora rizika. Istraživanja pokazuju da postoji povezanost između hepatitisa C i fibromialgije.

Da li lečenje hepatitisa C uklanja bol u zglobovima?

Savremena terapija (direktno delujući antivirusni lekovi) veoma je efikasna — oko 97% pacijenata se potpuno oporavi od virusa.

U mnogim slučajevima:

* bol u zglobovima se značajno smanjuje
* ili potpuno nestaje nakon izlečenja infekcije

Zbog toga je ključno:

* testirati se na vreme
* započeti terapiju što ranije

Važno je i da lečenje vode zajedno:

* hepatolog (specijalista za jetru)
* reumatolog

Razlog je što neki lekovi za artritis mogu opteretiti jetru i nisu pogodni za osobe sa oštećenjem jetre.

Kada se javiti lekaru?

Obratite se lekaru ako imate:

* bol ili ukočenost u zglobovima
* bol u mišićima
* neobjašnjiv umor
* blago povišenu temperaturu

Takođe, važno je proceniti rizik za hepatitis C, naročito ako postoji:

* upotreba nesterilnih igala
* kontakt sa zaraženom krvlju
* transfuzija krvi pre 1992. godine
* HIV infekcija

Zaključak

Hepatitis C nije samo bolest jetre — on može uticati na ceo organizam, uključujući i zglobove.

* može izazvati bol i upalu u zglobovima
* može biti okidač za reumatoidni artritis ili fibromialgiju
* hronična upala igra ključnu ulogu u ovoj vezi

Dobra vest je da savremeno lečenje ne samo da uklanja virus, već često ublažava i probleme sa zglobovima.

Izvor: medicalnewstoday.com/zdravlje.kurir.rs

