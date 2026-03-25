Plućna fibroza je hronična i progresivna bolest kod koje pluća postaju ožiljci, što otežava disanje i prenos kiseonika u krv. Njeni rani simptomi, poput kratkog daha i suvog kašlja, često se pogrešno tumače sa starenjem ili umorom, što dovodi do kasne dijagnoze i potencijalno fatalnih posledica.

Osećaj nedostatka daha prilikom penjanja uz stepenice ili uporan, suv kašalj koji ne nestaje nedeljama – to su iskustva koja mnogi ljudi lako odbacuju kao znake loše fizičke spremnosti ili obične prehlade. Ali ovi suptilni signali mogu biti prvi znaci upozorenja na plućnu fibrozu, podmuklu bolest koja zdravo, elastično plućno tkivo pretvara u krute ožiljke.

Zamislite zdrava pluća kao balone koji se lako naduvaju, dok su pluća pogođena fibrozom poput debelih, krutih balona u koje je potreban ogroman napor da bi se uveo vazduh. Upravo taj napor i teškoće u razmeni gasova dovode do osećaja kratkog daha koji se vremenom samo pogoršava.

Prvi simptomi se često razvijaju sporo i podmuklo, ponekad godinama pre nego što se postavi tačna dijagnoza.

Najdominantniji znak je kratak dah, u početku samo tokom fizičkog napora, a kasnije i u mirovanju. Pored toga, postoji dugotrajan, nadražujuć kašalj koji ne proizvodi sluz.

Mnogi oboleli takođe doživljavaju hronični umor koji se ne poboljšava čak ni nakon punog noćnog sna, a mogu primetiti i neobjašnjiv gubitak težine i bolove u mišićima i zglobovima.

Jedan od specifičnijih znakova, koji se javlja kod oko polovine pacijenata, je zadebljanje i zaobljavanje vrhova prstiju na rukama i nogama, poznato kao „klubing".

Ignorisanje ovih simptoma kao „normalnog dela starenja“ je velika greška, jer je rano otkrivanje bolesti ključno za usporavanje njenog napredovanja.

Pluća pogođena fibrozom su poput debelih, krutih balona u koje je potreban ogroman napor da bi se uveo vazduh Foto: Shutterstock

Faktori rizika

Iako u većini slučajeva uzrok ostaje nepoznat, što se naziva idiopatska plućna fibroza (IPF), stručnjaci su identifikovali niz faktora koji mogu pokrenuti stvaranje ožiljaka u plućima.

Dugotrajna izloženost štetnim česticama na radnom mestu , kao što su silicijum dioksid, azbest ili ugljena prašina, jedan je od poznatih okidača, zbog čega su radnici u rudarstvu, poljoprivredi i građevinarstvu izloženi povećanom riziku.

Određeni medicinski tretmani, poput zračenja grudnog koša ili upotrebe nekih hemoterapijskih lekova i srčanih aritmija, takođe mogu oštetiti plućno tkivo.

Plućna fibroza takođe može biti rezultat autoimunih bolesti kao što su reumatoidni artritis, lupus i skleroderma, a pušenje i genetska predispozicija takođe povećavaju rizik.

Put do dijagnoze počinje temeljnim fizičkim pregledom, tokom kojeg se stetoskopom može čuti karakterističan zvuk pucketanja u donjim delovima pluća, često opisan kao zvuk razdvajanja čičak trake. Međutim, za definitivnu potvrdu potrebni su precizniji testovi. Kompjuterizovana tomografija visoke rezolucije (HRCT) igra ključnu ulogu, jer može detaljno da prikaže ožiljno tkivo i specifične obrasce koji ukazuju na fibrozu.

Takođe se izvode testovi plućne funkcije, kao što je spirometrija, koji mere kapacitet pluća i brzinu protoka vazduha. U nekim slučajevima, kada druge metode ne daju jasan odgovor, lekari odlučuju da izvrše biopsiju ili uzmu mali uzorak plućnog tkiva za analizu.

Najvažnije je da ne ignorišete kašalj koji traje duže od nedelju dana Foto: Shutterstock

Nema leka, ali nada umire poslednja

Kada se ožiljci formiraju na plućima, ovaj proces se ne može preokrenuti. Ne postoji lek za plućnu fibrozu, ali savremena medicina nudi terapije koje mogu značajno usporiti napredovanje bolesti, ublažiti simptome i poboljšati kvalitet života. Lečenje idiopatske plućne fibroze koristi takozvane antifibrotičke lekove, za koje je dokazano da usporavaju proces stvaranja ožiljaka.

Terapija kiseonikom postaje neophodna kada nivo kiseonika u krvi padne, što olakšava disanje i smanjuje opterećenje na srce. Pulmonalna rehabilitacija je takođe suštinski deo lečenja – program koji uključuje vežbe disanja, fizičku aktivnost prilagođenu pacijentu i edukaciju o bolesti, sve sa ciljem jačanja tela i olakšavanja suočavanja sa svakodnevnim izazovima.

Prognoza zavisi od brzine odgovora

Iako se bolest može javiti u bilo kojoj dobi, najčešće pogađa ljude starije od 50 godina, a muškarci su u nešto većem riziku. Nažalost, prognoza nije optimistična. Prosečno preživljavanje za najčešći oblik, idiopatsku plućnu fibrozu, je tri do pet godina od dijagnoze, što je čini smrtonosnijom od mnogih vrsta raka.

Međutim, važno je naglasiti da je tok bolesti individualan; kod nekih napreduje veoma brzo, dok drugi imaju stabilno stanje godinama. Upravo zato je ključno ne ignorisati simptome. Ako primetite uporni kratak dah ili suv kašalj koji ne prolazi, odmah se obratite lekaru. Rana dijagnoza i početak lečenja jedini su način da se uspori ovaj tihi neprijatelj pluća i produži kvalitet života.