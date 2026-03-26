DA LI SE ZNALI?

Anemičan jezik je rani pokazatelj nedostatka hranljivih materija i signal za pravovremenu dijagnozu i lečenje

Promene u boji, teksturi i osetljivosti jezika mogu biti prvi znaci nedostatka gvožđa, vitamina B12 ili folne kiseline.

Anemija, stanje izazvano nedostatkom zdravih crvenih krvnih zrnaca, može izazvati brojne promene u telu, a jedna od njih su promene na jeziku. Ovaj neprijatan simptom poznat je kao „anemičan jezik“ ili glositis izazvan anemijom. Jezik može postati otečen, bolan, crven i neuobičajeno gladak, što može biti znak da telu nedostaje gvožđa, vitamina B12 ili drugih važnih hranljivih materija, a ponekad i znak ozbiljnijih zdravstvenih problema poput raka.

Uzrok ovog stanja leži u činjenici da anemija smanjuje protok krvi i hranljivih materija do jezika, što izaziva njegovu upalu i neprijatne simptome. U zavisnosti od težine anemije i njenog uzroka, simptomi se mogu pojaviti polako ili iznenada.

Kako prepoznati anemičan jezik?

Jedan od prvih znakova anemije može biti promena ukusa hrane – hrana može delovati manje intenzivno ili potpuno bez ukusa. Jezik može biti blago otečen, a njegova površina iznenađujuće glatka, što se tehnički naziva atrofični glositis. Ponekad je gutanje ili žvakanje otežano, a govor može izazvati nelagodnost ili bol.

Izgled anemičnog jezika Anemičan jezik može izgledati drugačije i vizuelno: površina može biti sjajna i glatka, crvene boje, blago otečena i osetljiva na dodir. Nedostatak karakterističnih izbočina ili pupoljaka na jeziku dodatno potvrđuje promene povezane sa anemijom.

Anemičan jezik može biti sjajan, gladak, crven, blago otečen i osetljiv, a nedostatak izbočina dodatno ukazuje na anemiju Foto: Shutterstock

Zašto se promene dešavaju u jeziku?

Glavni mehanizam anemičnog jezika je atrofija jezika, koja je izazvana nedostatkom crvenih krvnih zrnaca i smanjenim snabdevanjem kiseonikom. Ćelije jezika propadaju, a regeneracija ne može da nadoknadi oštećenja, što dovodi do upale, otoka i smanjenja funkcionalnih papila.

Pored toga, nedostaci u ishrani su često ključni uzrok anemije. Nedostatak gvožđa, vitamina B12 ili folne kiseline dodatno pogoršava glositis. Najčešći uzroci anemičnog jezika uključuju:

Anemija usled nedostatka gvožđa

Nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline

Perniciozna anemija, autoimuna bolest koja sprečava apsorpciju vitamina B12

Neishranjenost i produženo krvarenje

Hronične bolesti poput raka ili autoimunih bolesti

Neželjeni efekti određenih lekova Kako se razvija anemičan jezik?

Jezik, kao i drugi delovi tela, stalno je u procesu regeneracije. Površinske ćelije odumiru i zamenjuju se novim kako bi se održalo zdravlje i funkcija jezika. Međutim, svakodnevne aktivnosti poput jedenja, pijenja, govora, pa čak i disanja mogu izazvati mikrotraume na jeziku. Kada anemija smanji sposobnost tela da obnavlja ćelije, javljaju se upala, otok i atrofija, stvarajući karakterističan izgled i osećaj anemičnog jezika.

Anemija takođe može povećati rizik od drugih komplikacija koje dodatno oštećuju jezik, kao što su infekcije, krvarenje i pika (konzumiranje supstanci koje nisu hranljive). Mogu se pojaviti i bele mrlje ili lezije na jeziku izazvane gljivicama, bakterijama ili virusima, a ponekad i promena boje usled traume ili pica.

Anemija takođe može povećati rizik od drugih komplikacija koje dodatno oštećuju jezik, kao što su infekcije, krvarenje i pika (konzumiranje supstanci koje nisu hranljive) Foto: Shutterstock

Kada posumnjati na anemiju?

Simptomi anemije su često nespecifični i razvijaju se postepeno, što ih čini lako zameniti sa drugim stanjima. Međutim, glositis može biti jedan od prvih znakova nedostatka gvožđa ili vitamina B12. Ako primetite bol, nelagodnost ili promenu u izgledu jezika – kao što su crvenilo, glatkoća, otok ili bele mrlje – dobra je ideja da posetite lekara i uradite analize krvi.

Pored fizičkog pregleda jezika, lekar će uzeti vašu medicinsku istoriju i simptome kako bi utvrdio moguće uzroke. U nekim slučajevima mogu biti potrebni dodatni dijagnostički testovi kao što su CT skeniranje abdomena, kolonoskopija ili biopsija koštane srži.

Lečenje anemičnog jezika

Lečenje anemičnog jezika prvenstveno se fokusira na uklanjanje uzroka – same anemije. To može uključivati:

Suplementi gvožđa ili vitamina B12

Suplementacija riboflavina, niacina, piridoksina, folne kiseline, cinka ili vitamina E, ako postoji nedostatak

Transfuzije krvi

Lečenje hroničnog krvarenja ili osnovne bolesti

Pored lečenja osnovnog uzroka, može biti potrebno ublažiti bol i nelagodnost blagom ishranom ili lekovima protiv bolova. Važno je napomenuti da suplementacija deluje samo ako postoji stvarni nedostatak hranljivih materija. Prekomerni unos vitamina ili minerala kada su nivoi već optimalni obično nije koristan.

Pravilna ishrana je ključna za sprečavanje i lečenje anemije, posebno kada je uzrok nedostatak gvožđa, vitamina B12 ili folne kiseline Foto: Shutterstock

Koliko dugo traje oporavak?

Zahvaljujući regeneraciji ćelija, jezik se može oporaviti za nekoliko nedelja ili meseci nakon što se anemija reši i obezbedi adekvatna ishrana. Ako nema poboljšanja u roku od mesec dana lečenja, lekar može preporučiti dodatne testove kako bi pronašao drugi uzrok problema.

Šta jesti, a šta izbegavati kod anemije

Pravilna ishrana je ključna za sprečavanje i lečenje anemije, posebno kada je uzrok nedostatak gvožđa, vitamina B12 ili folne kiseline. Određene namirnice mogu značajno poboljšati snabdevanje organizma hranljivim materijama potrebnim za stvaranje zdravih crvenih krvnih zrnaca i regeneraciju jezika.

Hrana bogata gvožđem: Crveno meso, piletina, riba i jaja; biljni izvori poput sočiva, pasulja, spanaća, brokolija i integralnih žitarica.

Crveno meso, piletina, riba i jaja; biljni izvori poput sočiva, pasulja, spanaća, brokolija i integralnih žitarica. Hrana bogata vitaminom B12: Meso, riba, jaja i mlečni proizvodi; za vegane i vegetarijance preporučuju se dodaci B12 ili obogaćena hrana.

Meso, riba, jaja i mlečni proizvodi; za vegane i vegetarijance preporučuju se dodaci B12 ili obogaćena hrana. Folna kiselina (vitamin B9): Zeleno lisnato povrće, pasulj, grašak, pomorandže i avokado.

Zeleno lisnato povrće, pasulj, grašak, pomorandže i avokado. Vitamin C: Citrusno voće, jagode, paprika i paradajz pomažu boljoj apsorpciji gvožđa iz biljnih izvora.

Kada posetiti lekara? Ako osećate bol, nelagodnost ili promene u ustima, jeziku ili grlu, ili imate poteškoće sa gutanjem ili žvakanjem koje traju duže od nekoliko dana, obavezno se obratite lekaru. Rana dijagnoza i lečenje anemije mogu sprečiti ozbiljnije komplikacije i ubrzati oporavak jezika.