Posebnu pažnju bi trebalo obratiti na simptome koji zahtevaju hitnu reakciju

Kamen iz bubrega u većini slučajeva se spontano izbaci mokrenjem, ali ako se na tom putu zadrži u bešici, tegobe mogu naglo da se pogoršaju. Umesto kratkotrajnog bola, javljaju se problemi sa mokrenjem, pritisak u donjem delu stomaka, a u nekim slučajevima i infekcija. Urolog dr Višal, specijalista urologije i konsultant u Fortis bolnici u Bengaluruu, objašnjava zašto dolazi do ovog zastoja i kada je neophodno lečenje.

- Ako je kamen veći, nepravilnog oblika ili postoji problem sa pražnjenjem bešike, može da se zadrži i izazove tegobe - navodi dr Višal i dodaje da se u takvim situacijama simptomi menjaju. Umesto tipičnog bola koji se širi iz bubrega, javljaju se:

učestalo mokrenje

peckanje pri mokrenju

pri mokrenju bol u donjem delu stomaka

osećaj da bešika ne može potpuno da se isprazni

Neki pacijenti primećuju i prekid mlaza urina ili tragove krvi. Kako ističe urolog, veličina kamena igra ključnu ulogu. Manji kamenci, do nekoliko milimetara, najčešće prolaze spontano, dok veći mogu da ostanu "zarobljeni", naročito kod muškaraca zbog dužeg i užeg mokraćnog kanala.

Problemi sa mokrenjem, bol u donjem delu stomaka i nepotpuno pražnjenje bešike su tipični simptomi Foto: Shutterstock

- Problem može da nastane i kada bešika ne može da se dovoljno kontrahuje ili postoji prepreka u protoku urina, kao što je uvećana prostata ili hronično zadržavanje mokraće. Ako kamen duže ostane u bešici, može da dovede do komplikacija. Najčešće su ponavljane infekcije, ali i dodatno povećanje kamena, jer se na njega talože minerali iz mokraće. U ređim slučajevima dolazi i do zadebljanja zida bešike zbog hronične iritacije - navodi dr Višal.

Kako izgleda lečenje?

Lečenje zavisi od veličine kamena i simptoma. Kod manjih kamenaca bez infekcije, pristupa se praćenju stanja uz povećan unos tečnosti i terapiju protiv bolova. Međutim, kada tegobe traju ili postoji zastoj mokrenja, potrebna je intervencija.

Važno je rešiti i uzrok nastanka kamena kako bi se smanjio rizik od ponovnog javljanja Foto: Shutterstock

- Najčešće se primenjuje minimalno invazivna procedura tokom koje se kamen razbija i uklanja iz bešike. Oporavak je brz, a pacijenti se brzo vraćaju svakodnevnim aktivnostima - kaže dr Višal i dodaje da je važno rešiti i uzrok nastanka kamena kako bi se smanjio rizik od ponovnog javljanja.