Upozoravajući znaci limfoma uključuju otečene limfne čvorove, neobjašnjivu temperaturu i noćno znojenje. Ovi simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe

Limfom je vrsta raka koja počinje u ćelijama limfnog sistema. Limfni sistem proizvodi i koristi bela krvna zrnca koja štite organizam od infekcija i bolesti.

Dva glavna tipa su Hočkinov limfom i ne-Hočkinov limfom (NHL). Zdravstveni radnici često mogu izlečiti Hodgkinov limfom ako se otkrije na vreme. Prognoza NHL-a zavisi od konkretnog tipa.

Koji su simptomi limfoma?

Simptomi limfoma mogu se razlikovati od osobe do osobe, pa ne doživljavaju svi iste tegobe.

Pored toga, mnogi simptomi povezani sa limfomom mogu biti nejasni ili uzrokovani drugim, nepovezanim stanjima. Zato ne treba pretpostaviti da imate limfom ako imate neki od ovih simptoma.

Ipak, važno je da budete upoznati sa sledećim mogućim simptomima limfoma i da se obratite lekaru ako primetite bilo koji od njih.

Otečeni limfni čvorovi

Limfom prvenstveno utiče na limfocite. Limfociti su bela krvna zrnca koja se stvaraju u koštanoj srži i limfnim čvorovima.

Najčešće se nalaze u limfnim čvorovima, uključujući vrat, prepone i pazuhe. Slezina, koja se nalazi ispod levog rebarnog luka, takođe sadrži veliki broj limfocita.

Kada dobijete infekciju, limfni čvorovi proizvode više belih krvnih zrnaca kako bi se borili protiv uzročnika. Na primer, mogu oteći i biti osetljivi kada imate prehladu.

Kod osoba sa limfomom, limfni čvorovi mogu biti uvećani jer su ispunjeni malignim ćelijama. Iz istog razloga može se uvećati i slezina.

Otečeni limfni čvorovi kod limfoma obično nisu bolni kao kod infekcija, ali neki ljudi mogu osećati nelagodnost ili bol.

Temperatura ili jeza

Povišena temperatura je znak da se imuni sistem aktivirao.

To se može desiti zbog infekcije, ali i zbog prisustva malignih ćelija poput limfoma.

Obratite se lekaru ako imate temperaturu bez jasnog razloga, kako bi se utvrdio uzrok.

Noćno znojenje

Možete se buditi mokri od znoja iz različitih razloga, poput hormonskih promena ili autoimunih bolesti. Međutim, noćno znojenje može biti i simptom limfoma.

Može se javiti kod bilo kog tipa limfoma, iako tačan uzrok nije uvek poznat. Moguće je da je posledica reakcije organizma na supstance koje luče tumorske ćelije.

Takođe može ukazivati na noćne skokove temperature ili poremećaj regulacije telesne toplote.

Gubitak apetita

Smanjen apetit ili osećaj sitosti nakon male količine hrane može biti znak limfoma. Neki pacijenti imaju i mučninu, povraćanje ili bol u stomaku.

Limfom se može razviti u limfnim čvorovima u stomaku, jetri ili slezini, pa može izazvati:

* Nadimanje

* Mučninu

* Bol

* Gubitak apetita

Ako je zahvaćena slezina, možete se brzo zasititi jer uvećana slezina pritiska želudac.

Limfom jetre može izazvati nadimanje zbog nakupljanja tečnosti u stomaku.

Limfom želuca može izazvati bol i mučninu, dok limfom creva može dovesti do bola u stomaku, dijareje ili zatvora.

Uporan i jak umor

Stalni umor može biti simptom limfoma, ali je nespecifičan.

Kod obolelih često je posledica anemije, odnosno manjka crvenih krvnih zrnaca koja prenose kiseonik.

Pošto organizam proizvodi previše limfocita, ima manje prostora za stvaranje drugih zdravih ćelija.

Lako stvaranje modrica i krvarenje

Česta krvarenja iz nosa, obilne menstruacije ili sitne tačkice na koži mogu biti znak limfoma.

Razlog je smanjena proizvodnja trombocita, koji pomažu zgrušavanje krvi.

Ako primetite da se lakše stvaraju modrice ili da krvarenje teško prestaje, obratite pažnju na ovaj simptom.

Kašalj, pritisak u grudima ili otežano disanje

Limfom može početi u timusu, delu imunog sistema u grudima.

Uvećani limfni čvorovi mogu pritiskati disajne puteve i izazvati kašalj, bol ili pritisak u grudima. Takođe može doći do nakupljanja tečnosti oko pluća.

Simptomi mogu uključivati:

* Suv kašalj

* Otežano disanje

* Bučno disanje - disanje koje se čuje glasnije nego obično i može imati različite zvuke – poput šištanja, zviždanja, krkljanja ili „piskanja“.

* Bol iza grudne kosti

* Pritisak u grudima

Simptomi se mogu pogoršati kada ležite.

Teško disanje uvek zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Neobjašnjiv gubitak težine

Gubitak više od 10% telesne mase u roku od šest meseci bez promene ishrane ili aktivnosti može biti upozoravajući znak.

Do toga dolazi jer ćelije raka troše više energije, a telo dodatno troši energiju pokušavajući da ih ukloni.

Ovaj simptom je češći kod agresivnijih oblika limfoma.

Ipak, gubitak težine može imati i druge uzroke poput stresa, depresije ili problema sa štitnom žlezdom.

Svrab kože

Suvа koža i alergije često izazivaju svrab, ali ponekad može biti povezan sa limfomom.

Svrab može biti intenzivan, uz osećaj pečenja, a nekada se javlja i osip.

Uzrok može biti oslobađanje supstanci iz imunog sistema koje nadražuju nerve u koži.

Može zahvatiti:

* Kožu oko limfnih čvorova

* Određene delove kože

* Potkolenice

* Celo telo

Ako svrab traje duže od dve nedelje ili zahvata celo telo, obratite se lekaru.

Kada se obratiti lekaru

Ako primetite bilo koji od navedenih simptoma ili promene koje nisu uobičajene za vas, javite se lekaru što pre.

Simptomi ne moraju značiti da imate limfom, ali rana dijagnoza povećava šanse za uspešno lečenje.

Pre pregleda može biti korisno da: