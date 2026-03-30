Istraživanje je otkrilo da krvna grupa B jedina ima jasnu i pouzdanu vezu sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2

Slušaj vest

Ljudi sa krvnom grupom B, bez obzira na to da li je pozitivna ili negativna, možda treba da budu oprezniji kada je reč o faktorima načina života koji utiču na rizik od ove bolesti.

Prema objedinjenom (krovnom) pregledu iz 2024. godine, osobe sa krvnom grupom B imaju u proseku oko 28 odsto veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 u poređenju sa onima koji nemaju ovu krvnu grupu. Iako ta razlika nije drastična, može biti značajna, posebno ako su prisutni i drugi faktori rizika.

Do sada je objavljen veliki broj sistematskih pregleda i meta-analiza koji su ispitivali povezanost ABO i Rh krvnih grupa sa različitim zdravstvenim ishodima. Ipak, ta veza i dalje nije u potpunosti razjašnjena.

Ključni nalaz odnosi se na grupu B

Istraživački tim, predvođen epidemiologom Fang-Hua Liuom sa Medicinskog univerziteta u Kini, analizirao je 51 sistematski pregled koji obuhvata ukupno 270 različitih povezanosti između krvnih grupa i bolesti. Nakon ponovnog izračunavanja i stroge provere podataka, samo jedna veza se pokazala kao ubedljivo potkrepljena dokazima – ona između krvne grupe B i povećanog rizika od dijabetesa tipa 2.

Ljudska krv se deli na osam osnovnih grupa na osnovu prisustva određenih šećera i proteina na površini crvenih krvnih zrnaca. A, B i AB grupe određuju se prisustvom antigena, dok nulta (O) grupa te antigene nema. Rh faktor, s druge strane, predstavlja protein koji određuje da li je krv pozitivna ili negativna.

Iako su i ranija istraživanja ukazivala na moguću povezanost krvne grupe sa sklonošću ka određenim bolestima, većina tih veza nije izdržala stroge naučne provere. U ovom istraživanju, naučnici su posebnu pažnju posvetili pouzdanosti rezultata — ispitivali su doslednost nalaza, veličinu uzoraka i moguće pristrasnosti.

Na kraju, samo je jedna povezanost ispunila najviše kriterijume — ona između krvne grupe B i dijabetesa tipa 2. Ipak, važno je naglasiti da je taj uticaj relativno mali u poređenju sa drugim faktorima rizika.

Na primer, svakodnevna konzumacija oko 50 grama prerađenog mesa može povećati rizik za oko 37 odsto, dok sedentarni način života taj rizik može više nego udvostručiti. Prekomerna telesna težina ostaje jedan od najznačajnijih faktora rizika.

Uzrok ove povezanosti još uvek nije jasan. Postoje naznake da bi ulogu mogao imati crevni mikrobiom, ali su potrebna dodatna istraživanja.

Ipak, rezultati ukazuju na to da postoji stvarna, iako umerena, veza između krvne grupe i rizika od dijabetesa tipa 2. Ovo saznanje može biti korisno kao jedan od elemenata u proceni individualnog rizika.

Istraživanje je objavljeno u časopisu BMC Medicine i ističe potrebu za daljim, metodološki strožim studijama kako bi se bolje razumela uloga krvne grupe u razvoju bolesti.