Tri male dnevne promene u snu, ishrani i fizičkoj aktivnosti mogu značajno smanjiti pojavu srčane slabosti i drugih kardiovaskularnih bolesti

Slušaj vest

Mnogo različitih faktora utiče na rizik od srčanog udara, moždanog udara i srčane insuficijencije, a mnogi od njih uključuju izbore načina života oko kojih većina ljudi može nešto da uradi – uključujući tri mala poboljšanja u snu, ishrani i fizičkoj aktivnosti istaknuta u novoj studiji.

Predvođeni timom sa Univerziteta u Sidneju, istraživači koji stoje iza studije želeli su da ispituju kako ova tri faktora, u kombinaciji, utiču na kardiovaskularno zdravlje, nakon što su prethodna istraživanja povezala ih sa boljim zdravljem srca pojedinačno.

Tri faktora koja zajedno štite srce Na osnovu analize 53.242 učesnika sa prosečnom starošću od 63 godine, podaci su pokazali da je dodavanje 11 minuta sna više, dodatnih 4,5 minuta umerene do intenzivne podaci su pokazali da je dodavanje 11 minuta sna više, dodatnih 4,5 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti i dodatne četvrtine šolje povrća svakog dana povezano sa smanjenjem rizika od velikih kardiovaskularnih događaja, uključujući srčane udare, moždani udar i srčanu insuficijenciju, za 10 procenata tokom osam godina.

Iako studija ne može dokazati uzrok i posledicu, podaci ukazuju na pozitivnu korelaciju između ova tri ponašanja i nižeg ukupnog rizika – što je još jedan dokaz da zdraviji život može početi sa nekim relativno manjim promenama.

- Pokazali smo da kombinovanje malih promena u nekoliko oblasti našeg života može imati iznenađujuće veliki pozitivan uticaj na naše kardiovaskularno zdravlje - kaže nutricionista Nikolas Koemel sa Univerziteta u Sidneju.

Rano prepoznavanje znakova i male svakodnevne promene u snu, ishrani i vežbanju mogu smanjiti rizik od moždanog udara i srčanih bolesti Foto: Shutterstock

Ovo su veoma ohrabrujuće vesti jer je pravljenje nekoliko malih, kombinovanih promena verovatno ostvarivije i održivije za većinu ljudi u poređenju sa pokušajem velikih promena u jednom ponašanju.

Podaci za studiju prikupljeni su upotrebom nosivih uređaja (za san i aktivnost) i upitnika (za ishranu). Istraživači su uzeli u obzir brojne druge uticajne faktore rizika, uključujući starost, pol i navike pušenja i konzumiranja alkohola.

Ako želite nešto veće čemu ćete težiti, optimalna kombinacija ponašanja bila je8–9 sati sna noću, 42 minuta ili više umerene do intenzivne fizičke aktivnosti dnevno i skroman rezultat kvaliteta ishrane.

Ta kombinacija je povezana sa smanjenjem glavnih kardiovaskularnih događaja za 57 procenata tokom osam godina praćenja pacijenata, u poređenju sa najmanje optimalnim zdravstvenim profilom u studiji.

Male promene, veliki rezultati

Kvalitet ishrane je, u međuvremenu, rangiran na osnovu većeg unosa voća, povrća, ribe i integralnih žitarica, i manjih količina prerađenog mesa.

Ali naše zdravlje je složeno, i tri faktora (san, vežbanje i ishrana) takođe utiču jedan na drugi: na primer, bolje vežbanje može značiti bolji san. Dakle, nova analiza daje istraživačima neke korisne nove uvide u to kako ova zdravija ponašanja zajedno utiču na rizik od bolesti.

- Planiramo da nadogradimo ove nalaze kako bismo razvili nove digitalne alate koji podržavaju ljude u pozitivnim promenama načina života i uspostavljanju održivih zdravih navika - kaže epidemiolog i glavni autor Emanuel Stamatakis sa Univerziteta u Sidneju.

Zdrava ishrana bogata voćem, povrćem, ribom i integralnim žitaricama, uz smanjen unos prerađenog mesa i zaslađenih pića, značajno pomaže u očuvanju srca Foto: Shutterstock

Kardiovaskularne bolesti ostaju vodeći uzrok smrti širom sveta, a stručnjaci nastavljaju da otkrivaju više o doprinosiocima i faktorima rizika koji su uključeni.

Postoji hitna potreba da bolje razumemo kako se pokreću glavni kardiovaskularni događaji i kako bismo ih mogli predvideti sa većom tačnošću u budućnosti.

Sada se rani upozoravajući znaci mogu prepoznati, a nova otkrića pomažu da se praktično smanji rizik po zdravlje srca. Objedinjavanje nekih od ovih faktora rizika otkriva da i manje, lakše ostvarive promene mogu biti korisne.

- Čak i skromne promene u našim svakodnevnim rutinama verovatno će imati kardiovaskularne koristi, kao i stvoriti mogućnosti za dalje promene na duži rok. Ohrabrio bih ljude da ne zanemaruju važnost jedne ili dve male promene u svojoj svakodnevnoj rutini, bez obzira koliko male izgledaju - kaže Koemel.