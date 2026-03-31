Sedam opasnih mitova o raku pluća: Najpogubnija zabluda „nemam simptome“ mnoge je koštala života
Broj ljudi kojima je dijagnostikovan rak plućau padu je tokom poslednjih 20 godina. Ipak, čak 1 od 16 osoba će tokom života dobiti ovu dijagnozu, a mnogi i dalje ne razumeju sopstveni rizik.
„Rak pluća, iako čest i ozbiljan, i dalje je obavijen brojnim zabludama“, kaže dr Ijan Bostok, torakalni hirurg i dodaje:
- Razjašnjavanje ovih mitova pomaže pacijentima i njihovim porodicama da donesu informisane odluke o prevenciji, skriningu i lečenju.
U nastavku otkrivamo sedam najčešćih mitova o raku pluća i činjenice koje ih razotkrivaju.
1. Mit: Ako ne pušite, ne možete dobiti rak pluća
Iako je pušenje odgovorno za oko 80% smrtnih slučajeva od raka pluća, ono nije jedini faktor rizika.
Sitnoćelijski karcinom pluća gotovo isključivo pogađa dugogodišnje pušače.
Međutim, nesitnoćelijski karcinom pluća (najčešći oblik) može se javiti i kod osoba koje nikada nisu pušile ili su pušile vrlo malo.
Ostali faktori rizika uključuju:
* izloženost azbestu, radonu i zagađenju vazduha
* genetiku i porodičnu istoriju
* rad u okruženju sa kancerogenim hemikalijama (arsen, silicijum, nikl, ugljeni proizvodi)
Dodatni rizici:
* prethodna radioterapija grudnog koša
* visoke doze beta-karotena (posebno kod pušača)
* izloženost dizel izduvnim gasovima
* arsen u vodi za piće
* HIV infekcija
2. Mit: Svi karcinomi pluća su isti
Rak pluća se deli na dva glavna tipa:
* Nesitnoćelijski karcinom pluća (NSCLC) – najčešći
* Sitnoćelijski karcinom pluća (SCLC) – ređi, ali agresivniji
Podtipovi NSCLC uključuju:
* adenokarcinom
* planocelularni karcinom
* karcinom velikih ćelija
Prvi simptom raka pluća je kašalj koji traje nešto duže, neodređeni bolovi, oticanje zglobova koji nisu oticali do tada, iskašljavanje i sukrvica.
Svaki tip se različito ponaša i drugačije reaguje na terapiju.
3. Mit: Ako nemate simptome, nemate rak pluća
Rak pluća se često razvija bez simptoma u ranim fazama.
- Mnogi pacijenti se dijagnostikuju tek kada bolest uznapreduje“, upozorava dr Bostok.
Zbog toga je važan skrining niskodoznim CT-om, posebno kod rizičnih grupa.
Od karcinoma pluća u Srbiji godišnje oboli gotovo 7.000 ljudi, što nas svrstava među prvih pet zemalja u Evropi po učestalosti. Karcinom pluća je vodeći uzrok smrti među malignim oboljenjima u Srbiji, s više od 5.000 smrtnih slučajeva godišnje. To znači da u našoj zemlji svakog dana od karcinoma pluća umre oko 14 osoba.
4. Mit: Ako ste pušili, prestanak nema smisla
Prestanak pušenja značajno smanjuje rizik, čak i nakon dugogodišnje navike.
Rizik od raka pluća može pasti i do 60% nakon 10 godina bez pušenja
Postoje načini pomoći:
* savetovanje
* nikotinske zamene (žvake, flasteri)
* određeni lekovi
5. Mit: Uznapredovali rak pluća uvek zahteva hemoterapiju
Lečenje uznapredovalog raka pluća danas je mnogo napredovalo.
Pored hemoterapije koriste se:
* ciljane terapije
* imunoterapija
* radioterapija
* operacija (u određenim slučajevima)
„Kod nekih pacijenata, naročito sa specifičnim genetskim mutacijama, terapija može biti u obliku tableta – bez klasične hemoterapije“, objašnjava dr Mekavoj.
Posebno je zabrinjavajuće što se u Srbiji više od 70 odsto slučajeva karcinoma pluća dijagnostikuje u uznapredovalim stadijumima (III i IV), kada su terapijske mogućnosti ograničene i prognoza znatno lošija.
6. Mit: Rani stadijum raka pluća leči se samo operacijom
Iako je operacija često osnov lečenja, danas se koriste i druge opcije:
* radioterapija
* hemoterapija
* imunoterapija
* ciljane terapije
Ove terapije mogu smanjiti rizik od povratka bolesti.
7. Mit: Skrining raka pluća je previše rizičan
CT skrining sa niskom dozom zračenja jeste izvor minimalne radijacije, ali:
* omogućava rano otkrivanje raka
* značajno povećava šanse za uspešno lečenje
Preporučuje se osobama koje:
* imaju istoriju pušenja od 20+ godina
* trenutno puše ili su prestale u poslednjih 15 godina
* imaju između 50 i 80 godina
Zaključak
* Pušenje je glavni, ali ne i jedini faktor rizika za rak pluća
* Rizik povećavaju i genetika, hemikalije, radon i određeni zdravstveni faktori
* Lečenje je individualizovano i stalno napreduje
* Skrining je ključan jer omogućava rano otkrivanje i veće šanse za izlečenje
Izvor: everydayhealth.com/zdravlje.kurir.rs
Prof. dr Marić: Svakog dana rak pluća se otkrije kod 19 ljudi u Srbiji, ali ova bolest više nije smrtna presuda