Rak pluća, iako čest i ozbiljan, i dalje je obavijen brojnim zabludama koje odlažu dijagnozu

Slušaj vest

Broj ljudi kojima je dijagnostikovan rak plućau padu je tokom poslednjih 20 godina. Ipak, čak 1 od 16 osoba će tokom života dobiti ovu dijagnozu, a mnogi i dalje ne razumeju sopstveni rizik.

„Rak pluća, iako čest i ozbiljan, i dalje je obavijen brojnim zabludama“, kaže dr Ijan Bostok, torakalni hirurg i dodaje:

- Razjašnjavanje ovih mitova pomaže pacijentima i njihovim porodicama da donesu informisane odluke o prevenciji, skriningu i lečenju.

U nastavku otkrivamo sedam najčešćih mitova o raku pluća i činjenice koje ih razotkrivaju.

1. Mit: Ako ne pušite, ne možete dobiti rak pluća

Iako je pušenje odgovorno za oko 80% smrtnih slučajeva od raka pluća, ono nije jedini faktor rizika.

Sitnoćelijski karcinom pluća gotovo isključivo pogađa dugogodišnje pušače.

Međutim, nesitnoćelijski karcinom pluća (najčešći oblik) može se javiti i kod osoba koje nikada nisu pušile ili su pušile vrlo malo.

Ostali faktori rizika uključuju:

* izloženost azbestu, radonu i zagađenju vazduha

* genetiku i porodičnu istoriju

* rad u okruženju sa kancerogenim hemikalijama (arsen, silicijum, nikl, ugljeni proizvodi)

Dodatni rizici:

* prethodna radioterapija grudnog koša

* visoke doze beta-karotena (posebno kod pušača)

* izloženost dizel izduvnim gasovima

* arsen u vodi za piće

* HIV infekcija

2. Mit: Svi karcinomi pluća su isti

Rak pluća se deli na dva glavna tipa:

* Nesitnoćelijski karcinom pluća (NSCLC) – najčešći

* Sitnoćelijski karcinom pluća (SCLC) – ređi, ali agresivniji

Podtipovi NSCLC uključuju:

* adenokarcinom

* planocelularni karcinom

* karcinom velikih ćelija

Simptomi raka pluća Prvi simptom raka pluća je kašalj koji traje nešto duže, neodređeni bolovi, oticanje zglobova koji nisu oticali do tada, iskašljavanje i sukrvica.

Rak pluća se često razvija bez simptoma u ranim fazama

Svaki tip se različito ponaša i drugačije reaguje na terapiju.

3. Mit: Ako nemate simptome, nemate rak pluća

Rak pluća se često razvija bez simptoma u ranim fazama.

- Mnogi pacijenti se dijagnostikuju tek kada bolest uznapreduje“, upozorava dr Bostok.

Zbog toga je važan skrining niskodoznim CT-om, posebno kod rizičnih grupa.

Alarmantna statistika Od ka­r­ci­no­ma plu­ća u Sr­bi­ji go­di­šnje obo­li go­to­vo 7.000 lju­di, što nas svr­sta­va me­đu pr­vih pet ze­ma­lja u Evro­pi po uče­sta­los­ti. Ka­r­ci­nom plu­ća je vo­de­ći uzrok smr­ti me­đu ma­li­g­nim obo­lje­nji­ma u Sr­bi­ji, s vi­še od 5.000 smr­t­nih slu­ča­je­va go­di­šnje. To zna­či da u na­šoj ze­mlji sva­kog da­na od ka­r­ci­no­ma plu­ća umre oko 14 oso­ba.

4. Mit: Ako ste pušili, prestanak nema smisla

Prestanak pušenja značajno smanjuje rizik, čak i nakon dugogodišnje navike.

Rizik od raka pluća može pasti i do 60% nakon 10 godina bez pušenja

Postoje načini pomoći:

* savetovanje

* nikotinske zamene (žvake, flasteri)

* određeni lekovi

Lečenje uznapredovalog raka pluća danas je mnogo napredovalo

5. Mit: Uznapredovali rak pluća uvek zahteva hemoterapiju

Lečenje uznapredovalog raka pluća danas je mnogo napredovalo.

Pored hemoterapije koriste se:

* ciljane terapije

* imunoterapija

* radioterapija

* operacija (u određenim slučajevima)

„Kod nekih pacijenata, naročito sa specifičnim genetskim mutacijama, terapija može biti u obliku tableta – bez klasične hemoterapije“, objašnjava dr Mekavoj.

70% slučajeva raka pluća u Srbiji otkriva se u uznapredovalim stadijumima Po­se­b­no je za­bri­nja­va­ju­će što se u Sr­bi­ji vi­še od 70 od­sto slu­ča­je­va ka­r­ci­no­ma plu­ća di­ja­g­nos­ti­ku­je u uzna­pre­do­va­lim sta­di­ju­mi­ma (III i IV), ka­da su te­ra­pi­j­ske mo­gu­ć­nos­ti ogra­ni­če­ne i pro­g­no­za znat­no lo­ši­ja.

6. Mit: Rani stadijum raka pluća leči se samo operacijom

Iako je operacija često osnov lečenja, danas se koriste i druge opcije:

* radioterapija

* hemoterapija

* imunoterapija

* ciljane terapije

Ove terapije mogu smanjiti rizik od povratka bolesti.

7. Mit: Skrining raka pluća je previše rizičan

CT skrining sa niskom dozom zračenja jeste izvor minimalne radijacije, ali:

* omogućava rano otkrivanje raka

* značajno povećava šanse za uspešno lečenje

Preporučuje se osobama koje:

* imaju istoriju pušenja od 20+ godina

* trenutno puše ili su prestale u poslednjih 15 godina

* imaju između 50 i 80 godina

Zaključak