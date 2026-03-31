Ciste na pankreasu često prolaze neprimećeno: Kada bezazlen nalaz prerasta u ozbiljnu pretnju
Pankreas je veliki organ koji se nalazi horizontalno u gornjem delu stomaka iza želuca. Ciste pankreasa su vrećaste nakupine tečnosti na ili u pankreasu. Pankreas je veliki organ iza želuca koji proizvodi hormone i enzime koji pomažu u varenju hrane. Ciste pankreasa se obično otkrivaju tokom snimanja zbog nekog drugog problema.
Glavne kategorije pankreasnih cista mogu se podeliti u dve grupe, neneoplastične ili neoplastične ciste. Svaka grupa obuhvata mnogo različitih podtipova cista. Većina nije kancerogena, a mnoge ne izazivaju simptome. Ali neke pankreasne ciste mogu biti ili mogu postati kancerogene.
Može se uzeti uzorak tečnosti iz ciste pankreasa da bi se utvrdilo da li su prisutne ćelije raka. Ponekad, zdravstveni radnik može preporučiti praćenje ciste tokom vremena kako bi se uočile promene koje bi mogle biti kancerogene.
Simptomi
Mnogi ljudi nemaju simptome pankreasnih cista. One se često otkrivaju kada se rade snimanja abdomena iz drugog razloga.
Kada se pojave simptomi pankreasnih cista, oni obično uključuju:
- kontinuirani bol u stomaku, koji može zračiti u leđa
- mučninu i povraćanje
- gubitak težine
- osećaj sitosti ubrzo nakon početka jela
Kada posetiti lekara
Retko, ciste se mogu inficirati. Obratite se zdravstvenom radniku ako imate groznicu i bol u stomaku koji ne prolaze.
Puknuće pankreasne ciste može biti medicinski hitan slučaj, ali srećom je retko. Puknuće ciste takođe može izazvati infekciju trbušne duplje, koja se naziva peritonitis.
Uzroci
Uzrok većine cista pankreasa je nepoznat. Neke ciste su povezane sa retkim bolestima, uključujući policističnu bolest bubrega ili fon Hipel-Lindauovu bolest, genetski poremećaj koji može uticati na pankreas i druge organe.
Pseudociste često nastaju nakon bolnog stanja u kojem digestivni enzimi postaju prerano aktivni i iritiraju pankreas, što se naziva pankreatitis. Pseudociste takođe mogu nastati usled povrede abdomena, kao što je saobraćajna nesreća.
Faktori rizika
Prekomerna upotreba alkohola i žučni kamenci su faktori rizika za pankreatitis, a pankreatitis je faktor rizika za pseudociste. Povreda abdomena je takođe faktor rizika za pseudociste.
Ciste na pankreasu su češće nego što se ranije mislilo, naročito danas kada se više koriste ultrazvuk, CT i magnetna rezonanca.
Ukratko:
* Kod opšte populacije nalaze se kod oko 2–3% ljudi
* Kod starijih osoba (preko 60 godina) učestalost raste na 10–20%
* Mnoge se otkriju slučajno, jer često ne daju nikakve simptome
* Važno je razumeti da:
Većina cisti je benigna (bezopasna)
* Samo manji procenat ima potencijal da pređe u ozbiljniji problem, uključujući i rak
Prevencija
Najbolji način da se izbegnu pseudociste jeste da se izbegne pankreatitis, koji je obično uzrokovan žučnim kamencima ili prekomernom konzumacijom alkohola. Ako žučni kamenci izazivaju pankreatitis, možda će vam biti potrebno ukloniti žučnu kesu. Ako je vaš pankreatitis posledica konzumiranja alkohola, ne pijenje može smanjiti rizik.
Izvor: mayoclinic.org/Zdravlje.Kurir.rs
Kako prepoznati masni pankreas? Prof. dr Vešović otkriva tihe signale koje ne smemo ignorisati