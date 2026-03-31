Ciste na pankreasu su češće nego što se ranije mislilo, naročito danas kada se više koriste ultrazvuk, CT i magnetna rezonanca.

Ukratko:

* Kod opšte populacije nalaze se kod oko 2–3% ljudi

* Kod starijih osoba (preko 60 godina) učestalost raste na 10–20%

* Mnoge se otkriju slučajno, jer često ne daju nikakve simptome

* Važno je razumeti da:

Većina cisti je benigna (bezopasna)

* Samo manji procenat ima potencijal da pređe u ozbiljniji problem, uključujući i rak