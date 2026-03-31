Slušaj vest

Boli vas stomak, stalno ste naduti, mučnina vam kvari dan, a ne znate šta je uzrok?

Mnogi ove simptome ignorišu ili pripisuju stresu i brzom načinu života, ali iza njih se često krije gastritis – upala želuca koja može ozbiljno narušiti kvalitet života ako se ne prepozna na vreme. Dobra vest je da uz pravovremenu dijagnozu i odgovarajuće lečenje simptomi mogu da se ublaže, a stanje drži pod kontrolom.

Za one koji pate od gastritisa ili upale sluzokože želuca proleće je veoma neprijatno godišnje doba. Promene spoljašnje temperature predstavljaju stres za organizam, a naročito za organe za varenje. U proleće dolazi do povećanog lučenja kiseline koja nadražuje zidove želuca, pa se javljaju neprijatne tegobe poput mučnine i bola. Upala sluzokože želuca nije prolazan zdravstveni problem jer, ako se ne leči, može da preraste u mnogo ozbiljnija oboljenja organa za varenje.

Najčešći uzrok gastritisa je infekcija bakterijom Helicobacter pylori (H. pylori).

Gastritis je stanje koje izaziva upalu i oštećenje sluzokože želuca. Simptomi uključuju mučninu ibol u stomaku u ranim fazama, kao i znake nedostatka vitamina u kasnijim fazama.

Gastritis može biti ozbiljan ako se ne leči, jer može napredovati do raka želuca. Pošto često ne izaziva simptome u ranoj fazi, mnogi ljudi ni ne znaju da ga imaju. Dobra vest je da je u većini slučajeva izlečiv.

Vrste gastritisa

Gastritis se deli na tri osnovne vrste:

Akutni gastritis

Javlja se iznenada i izaziva simptome poput mučnine i nelagodnosti u želucu.

Hronični gastritis

Razvija se postepeno, najčešće zbog nelečene infekcije H. pylori ili nelеčenog akutnog gastritisa. Može biti povezan i sa autoimunim bolestima.

Specifični (retki) gastritis

Ovaj oblik se prepoznaje po promenama ćelija želuca pod mikroskopom. Uzroci mogu biti retka stanja poput eozinofilnih poremećaja ili bolesti kalem-protiv-domaćina.

Simptomi gastritisa

Simptomi variraju od osobe do osobe i razlikuju se kod akutnog i hroničnog gastritisa.

Akutni gastritis

Bol u gornjem delu stomaka (epigastrični bol)

Mučnina

Osećaj punoće nakon male količine hrane

Povraćanje

Neki ljudi nemaju simptome (asimptomatski gastritis).

Hronični gastritis

Često je povezan sa:

* Anemijom zbog nedostatka gvožđa

* Nedostatkom vitamina B12

Simptomi anemije uključuju:

* Hladne ruke i noge

* Vrtoglavicu

* Umor

* Bledilo

Ako imate ove simptome, obratite se lekaru.

Bol u gornjem delu stomaka može da ukaže na gastritis Foto: Shutterstock

Šta uzrokuje gastritis?

Najčešći uzrok je bakterija H. pylori. Gotovo svaka zaražena osoba razvije hronični gastritis.

Ostali uzroci uključuju:

* Konzumiranje alkohola

* Pušenje

* Autoimune bolesti (npr. sarkoidoza)

* Infekcije (citomegalovirus, herpes simpleks virus)

* Upotrebu NSAIL lekova (ibuprofen, naproksen)

Ređi uzroci:

* Kronova bolest

* Vaskulitis

* Menetrijerova bolest

Pouzdani neinvazivni testovi za otkrivanje infekcije Helicobacter Pylori Foto: Shuterstock



Kako se postavlja dijagnoza?

Život sa gastritisom Gastritis je čest, jer se H. pylori javlja kod velikog dela populacije. Uz pravilno lečenje i promene životnih navika, simptomi se uspešno kontrolišu. * Ako imate simptome ili faktore rizika, obratite se lekaru.

Za potvrdu gastritisa najčešće se radi:

Endoskopija sa biopsijom – uzimanje uzorka tkiva želuca

Dodatne metode:

* Test na H. pylori (dah ili stolica)

* Krvne analize

* Medicinska istorija pacijenta

Endoskopija je najpreciznija metoda.

Lečenje gastritisa

Lečenje zavisi od uzroka.

Kod H. pylori infekcije:

* Antibiotici

* Inhibitori protonske pumpe (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol)

Kod hroničnih stanja:

* Terapija osnovne bolesti

* Suplementi (gvožđe, vitamin B12)

* Promene načina života

* Izbegavanje začinjene hrane

* Smanjenje stresa

* Prestanak pušenja i alkohola

* Oprezna upotreba NSAIL lekova

* Prevencija gastritisa

Ne mogu se sprečiti svi uzroci, ali možete smanjiti rizik od infekcije H. pylori:

* Redovno pranje ruku

* Dobra oralna higijena

* Dezinfekcija kupatila

* Ne deliti hranu i piće

* Konzumirati bezbednu vodu i dobro termički obrađenu hranu

Moguće komplikacije

Gastritis može dovesti do:

* Nedostatka vitamina (gvožđe, B12, C, D)

* Čira na želucu

* Atrofičnog gastritisa

* Krvarenja u želucu

* Raka želuca

* Neuroendokrinih tumora

Kod dece može izazvati usporen rast.

Gastritis može biti ozbiljan ako se ne leči, jer može napredovati do raka želuca Foto: Shutterstock

Česta pitanja

Koja pića pomažu kod gastritisa?

Izbegavanje alkohola je najvažnije. Ne postoji piće koje direktno leči gastritis.

Šta jesti kod gastritisa?

Izbegavajte začinjenu hranu ako vam pogoršava simptome. Većina drugih namirnica je bezbedna.

Da li gastritis prolazi sam?

Obično zahteva lečenje ili promenu navika.

Može li biti trajan?