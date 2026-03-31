Gastritis napada u proleće: Ove simptome ne smete zanemariti — otkrijte bolest na vreme
Boli vas stomak, stalno ste naduti, mučnina vam kvari dan, a ne znate šta je uzrok?
Mnogi ove simptome ignorišu ili pripisuju stresu i brzom načinu života, ali iza njih se često krije gastritis – upala želuca koja može ozbiljno narušiti kvalitet života ako se ne prepozna na vreme. Dobra vest je da uz pravovremenu dijagnozu i odgovarajuće lečenje simptomi mogu da se ublaže, a stanje drži pod kontrolom.
Za one koji pate od gastritisa ili upale sluzokože želuca proleće je veoma neprijatno godišnje doba. Promene spoljašnje temperature predstavljaju stres za organizam, a naročito za organe za varenje. U proleće dolazi do povećanog lučenja kiseline koja nadražuje zidove želuca, pa se javljaju neprijatne tegobe poput mučnine i bola. Upala sluzokože želuca nije prolazan zdravstveni problem jer, ako se ne leči, može da preraste u mnogo ozbiljnija oboljenja organa za varenje.
Najčešći uzrok gastritisa je infekcija bakterijom Helicobacter pylori (H. pylori).
Gastritis je stanje koje izaziva upalu i oštećenje sluzokože želuca. Simptomi uključuju mučninu ibol u stomaku u ranim fazama, kao i znake nedostatka vitamina u kasnijim fazama.
Gastritis može biti ozbiljan ako se ne leči, jer može napredovati do raka želuca. Pošto često ne izaziva simptome u ranoj fazi, mnogi ljudi ni ne znaju da ga imaju. Dobra vest je da je u većini slučajeva izlečiv.
Vrste gastritisa
Gastritis se deli na tri osnovne vrste:
Akutni gastritis
Javlja se iznenada i izaziva simptome poput mučnine i nelagodnosti u želucu.
Hronični gastritis
Razvija se postepeno, najčešće zbog nelečene infekcije H. pylori ili nelеčenog akutnog gastritisa. Može biti povezan i sa autoimunim bolestima.
Specifični (retki) gastritis
Ovaj oblik se prepoznaje po promenama ćelija želuca pod mikroskopom. Uzroci mogu biti retka stanja poput eozinofilnih poremećaja ili bolesti kalem-protiv-domaćina.
Simptomi gastritisa
Simptomi variraju od osobe do osobe i razlikuju se kod akutnog i hroničnog gastritisa.
Akutni gastritis
Bol u gornjem delu stomaka (epigastrični bol)
Mučnina
Osećaj punoće nakon male količine hrane
Povraćanje
Neki ljudi nemaju simptome (asimptomatski gastritis).
Hronični gastritis
Često je povezan sa:
* Anemijom zbog nedostatka gvožđa
* Nedostatkom vitamina B12
Simptomi anemije uključuju:
* Hladne ruke i noge
* Vrtoglavicu
* Umor
* Bledilo
Ako imate ove simptome, obratite se lekaru.
Šta uzrokuje gastritis?
Najčešći uzrok je bakterija H. pylori. Gotovo svaka zaražena osoba razvije hronični gastritis.
Ostali uzroci uključuju:
* Konzumiranje alkohola
* Pušenje
* Autoimune bolesti (npr. sarkoidoza)
* Infekcije (citomegalovirus, herpes simpleks virus)
* Upotrebu NSAIL lekova (ibuprofen, naproksen)
Ređi uzroci:
* Kronova bolest
* Vaskulitis
* Menetrijerova bolest
Kako se postavlja dijagnoza?
Gastritis je čest, jer se H. pylori javlja kod velikog dela populacije. Uz pravilno lečenje i promene životnih navika, simptomi se uspešno kontrolišu.
* Ako imate simptome ili faktore rizika, obratite se lekaru.
Za potvrdu gastritisa najčešće se radi:
Endoskopija sa biopsijom – uzimanje uzorka tkiva želuca
Dodatne metode:
* Test na H. pylori (dah ili stolica)
* Krvne analize
* Medicinska istorija pacijenta
Endoskopija je najpreciznija metoda.
Lečenje gastritisa
Lečenje zavisi od uzroka.
Kod H. pylori infekcije:
* Antibiotici
* Inhibitori protonske pumpe (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol)
Kod hroničnih stanja:
* Terapija osnovne bolesti
* Suplementi (gvožđe, vitamin B12)
* Promene načina života
* Izbegavanje začinjene hrane
* Smanjenje stresa
* Prestanak pušenja i alkohola
* Oprezna upotreba NSAIL lekova
Prevencija gastritisa
Ne mogu se sprečiti svi uzroci, ali možete smanjiti rizik od infekcije H. pylori:
* Redovno pranje ruku
* Dobra oralna higijena
* Dezinfekcija kupatila
* Ne deliti hranu i piće
* Konzumirati bezbednu vodu i dobro termički obrađenu hranu
Moguće komplikacije
Gastritis može dovesti do:
* Nedostatka vitamina (gvožđe, B12, C, D)
* Čira na želucu
* Atrofičnog gastritisa
* Krvarenja u želucu
* Raka želuca
* Neuroendokrinih tumora
Kod dece može izazvati usporen rast.
Česta pitanja
Koja pića pomažu kod gastritisa?
Izbegavanje alkohola je najvažnije. Ne postoji piće koje direktno leči gastritis.
Šta jesti kod gastritisa?
Izbegavajte začinjenu hranu ako vam pogoršava simptome. Većina drugih namirnica je bezbedna.
Da li gastritis prolazi sam?
Obično zahteva lečenje ili promenu navika.
Može li biti trajan?
Da, ako je povezan sa hroničnim bolestima ili autoimunim poremećajima.
Izvor: health.com/zdravlje.kurir.rs
