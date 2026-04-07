Postoje i takozvani „tihi“ simptomi, naročito kod žena, osoba sa dijabetesom i hipertenzijom

Slušaj vest

Bolest koronarnih arterija (CAD), poznata i kao koronarna bolest srca ili ishemijska bolest srca, jedna je od najčešćih srčanih bolesti u svetu. Nastaje kada se koronarne arterije, koje snabdevaju srce krvlju i kiseonikom, suze ili zapuše. Time se smanjuje protok krvi, što dovodi do različitih simptoma, ali i infarkta i drugih ozbiljnih komplikacija.

- Do ove bolesti dolazi zbog nakupljanja plaka - mešavine lipida, među kojima je i holesterol, kao i kalcijuma i drugih materija, unutar arterija tokom više godina. Ovaj proces naziva se ateroskleroza i razvija se postepeno, često bez jasnih simptoma u ranoj fazi – kaže kardiolog dr Basavaradž Utagi i ističe da se bolest često otkrije tek kada su krvni sudovi već značajno suženi.

Šta je bolest koronarnih arterija

Bolest koronarnih arterija nastaje kada se plak taloži u unutrašnjem sloju krvnih sudova, zbog čega oni postaju kruti i suženi. Vremenom se smanjuje dotok kiseonika do srca, pa simptomi mogu da se jave tokom fizičkog napora, emocionalnog stresa ili čak u mirovanju. U osnovi bolesti nalaze se sledeći mehanizmi:

ateroskleroza – postepeno taloženje naslaga u zidu arterija

disfunkcija endotela – smanjena sposobnost krvnih sudova da se šire

hronična upala – ubrzava stvaranje plaka

Bolest koronarnih arterija nastaje kada se plak taloži u unutrašnjem sloju krvnih sudova, zbog čega oni postaju kruti i suženi

Statistike govore ova bolest spada među vodeće uzroke obolevanja i smrtnosti širom sveta. Procene pokazuju da od kardiovaskularnih bolesti jedna osoba premine na svakih 30–40 sekundi.

Simptomi bolesti koronarnih arterija

Simptomi se najčešće razvijaju postepeno, a kod nekih ljudi mogu da izostanu sve dok ne dođe do značajnog suženja arterije. Najčešći simptomi su:

bol ili nelagodnost u grudima (angina)

kratak dah

umor

bol koji se širi u ruku, vrat, vilicu ili leđa

U uznapredovaloj fazi, kada dođe do potpunog zapušenja arterije (infarkt), mogu da se jave:

jak bol u grudima

znojenje

mučnina, povraćanje

vrtoglavica

gušenje

Simptomi kod nekih ljudi mogu da izostanu sve dok ne dođe do značajnog suženja arterije

- Postoje i tzv. „tihi“ simptomi, naročito kod žena, osoba sa dijabetesom i hipertenzijom. Mogu da se jave kao blage tegobe nalik lošem varenju, neobjašnjiv umor, vrtoglavica, poremećaj sna ili bol u ramenima i gornjem delu leđa – navodi dr Utagi.

Kako nastaje bolest i ko je u riziku

Bolest koronarnih arterija nastaje kao posledica kombinacije životnih navika, genetike i postojećih bolesti. U osnovi je ateroskleroza, odnosno nakupljanje plaka u krvnim sudovima koji čine LDL holesterol, trigliceridi, kalcijum i ćelije uključene u upalne procese.

Kada se odmah javiti lekaru Hitna medicinska pomoć je neophodna ako se jave: * bol u grudima koji traje nekoliko minuta

* bol praćen znojenjem, mučninom ili gušenjem

* iznenadna vrtoglavica ili gubitak svesti

* bol koji se širi u ruku, vilicu ili leđa

- Vremenom to dovodi do suženja arterija i slabijeg dotoka krvi do srca. Rizik dodatno povećavaju visok krvni pritisak, dijabetes, pušenje, fizička neaktivnost i nepravilna ishrana - naglašava kardiolog.

Verovatnoća oboljevanja kod muškaraca raste posle 45. i žena posle 55. godine

Verovatnoća razvoja bolesti raste sa godinama, posebno kod muškaraca posle 45. i žena posle 55. godine, ali značajnu ulogu imaju i porodična istorija, gojaznost, hronični stres i hormonske promene nakon menopauze.

Kako se otkriva i drži pod kontrolom

Dijagnoza se postavlja na osnovu simptoma i analiza, najčešće laboratorijskih testova, EKG-a, ultrazvuka srca i testa opterećenja, dok se preciznije procene rade CT angiografijom ili koronarografijom. Lečenje se najčešće zasniva na kombinaciji promena životnih navika i terapije lekovima, uz eventualne intervencije.

- Promene životnih navika mogu značajno da uspore ili čak zaustave napredovanje bolesti. To podrazumeva uravnoteženu ishranu, redovnu fizičku aktivnost, prestanak pušenja, kontrolu telesne težine i stresa. U terapiji se koriste lekovi za snižavanje holesterola, regulaciju pritiska i sprečavanje zgrušavanja krvi, a u težim slučajevima primenjuju se stent ili bajpas - ističe dr Utagi.