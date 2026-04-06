Rak srca nastaje kada abnormalne ćelije u srčanom mišiću ili okolnim tkivima nekontrolisano rastu i formiraju maligni tumor

Primarni rak srca nastaje u samom srcu, dok se sekundarni rak srca širi iz obližnjih organa. Tumori u srcu mogu blokirati protok krvi i poremetiti srčani ritam.

Rak srca nastaje kada abnormalne ćelije u srčanom mišiću ili okolnim tkivima nekontrolisano rastu i formiraju maligni (kancerogeni) tumor. Maligni tumori srca (poznati kao srčani sarkomi) izuzetno su retki i čine manje od 0,028% svih dijagnoza raka godišnje.

Sekundarni rak srca nastaje kada se ćelije raka šire (metastaziraju) u srce iz tumora koji je započeo u obližnjim organima ili tkivima. Ovaj oblik je 30 do 50 puta češći od primarnog, ali je i dalje redak i javlja se kod oko 10% osoba sa rakom pluća, dojke, limfomom, melanomom ili leukemijom.

Primarni i sekundarni rak srca mogu zahvatiti endokard (unutrašnji sloj srca), miokard (srčani mišić), srčane zaliske i perikard (opnu koja okružuje srce). Tumori u ovim strukturama mogu narušiti funkciju i građu srca.

U mnogim slučajevima simptomi raka srca liče na simptome češćih bolesti srca i pluća. Mogu se razvijati postepeno ili naglo, u zavisnosti od brzine rasta tumora i njegove lokacije.

Opstrukcija protoka krvi

Tumori u ili blizu srčanih zalistaka ili unutar srčanih šupljina mogu ometati protok krvi i smanjiti sposobnost srca da efikasno pumpa krv.

Simptomi uključuju:

* Kratak dah, naročito pri fizičkom naporu

* Bol u grudima

* Lupanje srca

* Umor

* Vrtoglavicu

* Nesvesticu

* Oticanje nogu i stopala

* Poremećaj provodnog sistema

Električni sistem srca reguliše ritam otkucaja. Tumori mogu poremetiti njegov rad, naročito ako zahvate:

* AV (atrioventrikularni) čvor

* Septum (pregrada između srčanih komora)

Simptomi:

* Ubrzan ili usporen rad srca

* Preskakanje srca

* Osećaj nesvestice ili vrtoglavice

* Umor

* Bol u grudima

* Otežano disanje tokom sna

* Nesvestica

* Oštećenje srčanog mišića

Tumori u miokardu mogu učiniti srčani mišić rigidnim i smanjiti njegovu sposobnost pumpanja krvi.

Simptomi:

* Kratak dah u mirovanju ili pri naporu

* Umor

* Oticanje stomaka, nogu i stopala

* Pleuralni izliv (tečnost oko pluća)

* Plućni edem (tečnost u plućima)

* Kašalj

* Embolija

Embolija nastaje kada se deo tumora odvoji i krvotokom dospe do arterije gde blokira protok krvi.

Najčešća mesta:

* Mozak

* Pluća

* Ekstremiteti

* Embolijski moždani udar

* Slabost ili utrnulost jedne strane tela

* Konfuzija

* Problemi sa govorom

* Problemi sa vidom

* Gubitak ravnoteže

* Iznenadna jaka glavobolja

* Vrtoglavica

* Otežano hodanje

* Plućna tumorska embolija

* Iznenadan kratak dah

* Ubrzano disanje

* Bol u grudima (gori pri kašlju ili dubokom udahu)

* Ubrzan puls

* Kašalj sa krvlju

* Vrtoglavica ili nesvestica

* Periferna embolija

* Hladnoća u ekstremitetu

* Slab ili odsutan puls

* Bol

* Bleda koža

* Slabost mišića

* Nemogućnost pokreta

Autori jedne studije iz 2020. godine navode da kod ljudi sa postojećom dijagnozom raka, verovatnoća da se rak proširi na srce može da dostigne i 12 odsto. Oni takođe iznose podatak da su sekundarni tumori srca 20–40 puta češći od primarnih malignih tumora srca.

Bez lečenja može doći do:

* Plikova

* Oštećenja kože

* Ulkusa

* Nekroze (odumiranja tkiva)

* Perikardni izliv

Tumori koji zahvataju perikard mogu izazvati nakupljanje tečnosti oko srca.

Simptomi:

* Oštar bol u grudima (gori pri ležanju, smanjuje se pri sedenju)

* Kratak dah

* Smanjena tolerancija na napor

* Oticanje ekstremiteta

* Sistemski simptomi

Rak srca može izazvati opšte simptome slične gripu:

* Neobjašnjiv gubitak težine

* Povišena temperatura

* Jeza

* Umor

* Slabost

* Bol u zglobovima

Da li je rak srca zarazan? Rak srca nije zarazan i ne prenosi se sa osobe na osobu. Nastaje zbog genetskih promena u ćelijama, a ne zbog virusa ili bakterija.

Kada se javiti lekaru?

Obratite se lekaru ako imate:

* Kratak dah

* Neobjašnjiv umor

* Ubrzan ili nepravilan rad srca

* Oticanje nogu ili stomaka

* Dugotrajan kašalj

* Povišenu temperaturu

* Gubitak težine

Hitno potražite pomoć ako imate:

* Iznenadan jak bol u grudima

* Naglo pogoršanje disanja

* Nesvesticu

* Kašalj sa krvlju

Pitanja za lekara

Da li su moji simptomi posledica bolesti srca ili raka?

Koje analize treba da uradim?

Koje su opcije lečenja?

Da li treba da idem kod kardiologa ili kardio-onkologa?

Kakva je prognoza?



Često postavljana pitanja Koliki je životni vek kod raka srca?

Prognoza je često nepovoljna. Prosečno preživljavanje je 1–2 godine nakon dijagnoze, ali zavisi od slučaja.

Da li se tumor srca može operisati?

Da, hirurško uklanjanje tumora je moguće i često se kombinuje sa hemoterapijom i zračenjem.

Da li bolesti srca mogu dovesti do raka srca?