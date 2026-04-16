Bez obzira na to da li postoji bilo koji od znakova, jedini pouzdan način da se utvrdi da li imate visok holesterol jeste analiza krvi. Ako primetite neki od simptoma, oni mogu poslužiti kao podsticaj za testiranje.

Pošto je ovo veoma individualno stanje, moguće je imati visok holesterol bez ikakvih vidljivih simptoma. To znači da čak i ako se osećate potpuno zdravo, vaš holesterol može ostati povišen godinama, a da toga niste ni svesni.

Međutim, postoje određeni znaci na koje bi trebalo obratiti pažnju. Važno je napomenuti da ovi simptomi mogu biti povezani i sa drugim zdravstvenim stanjima, pa je najbolji način da potvrdite svoje sumnje analiza krvi uz savet lekara.

Sivi prstenovi oko rožnjače

Stanite blizu ogledala i posmatrajte svoje oči. Ako oko vaše rožnjače postoji sivkasti ili mlečno beli prsten ili polumesec, to bi mogao biti arkus senilis, takođe uzrokovan masnim naslagama u rožnjači. Prsten bi trebalo da nestane nakon snižavanja nivoa holesterola.

Žućkaste izrasline na kapcima

Ako ste primetili bezbolne žućkaste naslage na gornjim ili donjim kapcima, to su ksantelazme – promene koje mogu ukazivati na povišene masnoće u krvi. Iako ne utiču na vid, mogu se ukloniti samo posebnim tretmanima poput kiselina ili lasera, a jedini trajni način da se spreči njihovo ponovno pojavljivanje je regulisanje nivoa holesterola.

Žućkaste izrasline oko očiju mogu ukazivati na povišen nivo holesterola Foto: Shutterstock

Peckanje u dlanovima i stopalima

Visok holesterol može začepiti veliki broj krvnih sudova, što otežava protok krvi i hranljivih materija neophodnih za normalno funkcionisanje perifernih nerava.

Bol u vratu i leđima

Začepljenje krvnih sudova kod visokog holesterola može izazvati bol u vratu, potiljku i ramenima zbog nedostatka cirkulacije uzrokovanog blokadom.

Ubrzan rad srca

U većini slučajeva, srčane anomalije nisu opasne i mogu biti uzrokovane stresom, anksioznošću ili lekovima, ali mogu ukazivati i na probleme u kardiovaskularnom sistemu, uključujući visok holesterol.

Visok holesterol može doprineti ubrzanom radu srca i povećati rizik od srčanih problema Foto: Shutterstock

Neuravnotežena ishrana i nezdrav način života

Ako jedete više masne hrane nego voća i povrća, pušite, konzumirate alkohol u velikim količinama, imate prekomernu težinu i gotovo nikad ne vežbate, postoji velika verovatnoća da imate visok holesterol. Ljudi sa porodičnom istorijom visokog holesterola su još izloženiji riziku.