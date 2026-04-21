VAŽNO JE DA ZNATE

Gojaznost, apneja u snu i alkohol direktno pokreću i pogoršavaju atrijalnu fibrilaciju koja povećava rizik od moždanog udar

Atrijalna fibrilacija (AFib) je najčešći trajni poremećaj srčanog ritma, koji pogađa milione ljudi širom sveta.

Odlikuje je ubrzan i nepravilni rad srca koji potiče iz pretkomora, a AFib može izazvati palpitacije, umor i kratak dah. Još važnije, značajno povećava rizik od moždanog udara, srčane insuficijencije i drugih kardiovaskularnih komplikacija.

Iako genetika i starost igraju ulogu, sve više dokaza pokazuje da faktori životnog stila – naročito gojaznost, apneja u snu i konzumacija alkohola – ubrzavaju nastanak i pogoršavaju tok bolesti.

Zašto gojaznost opterećuje srce?

Prekomerna telesna težina značajno opterećuje kardiovaskularni sistem. Kod osoba sa gojaznošću, srce mora više da pumpa krv, što dovodi do uvećanja i strukturnih promena, posebno u levoj pretkomori – ključnom mestu za nastanak AFib.

Masne naslage oko srca (epikardijalna mast) mogu dodatno podstaći upalu i električnu nestabilnost. Gojaznost je takođe povezana sa visokim krvnim pritiskom, dijabetesom i metaboličkim sindromom, stvarajući opasnu kombinaciju koja priprema srce za nepravilne ritmove.

Časopis „Srce, pluća i cirkulacija“ pokazuje da čak i skroman gubitak težine može smanjiti epizode AFib i poboljšati efikasnost medicinskih tretmana.

Apneja u snu i srčani ritam

Opstruktivna apneja u snu (OSA), stanje u kojem disanje više puta prestaje i ponovo počinje tokom spavanja, predstavlja snažan nezavisni faktor rizika za AFib. Svaki apnejski događaj smanjuje nivo kiseonika u krvi i povećava hormone stresa.

Ovaj ciklus hroničnog nedostatka kiseonika i povećanog krvnog pritiska stavlja ogroman stres na pretkomore, što ih čini podložnijim haotičnim električnim signalima karakterističnim za AFib. Efikasno lečenje apneje, često CPAP terapijom, smanjuje ponovnu pojavu AFib i poboljšava ishode lečenja.

Alkohol i atrijalna fibrilacija

Veza između alkohola i AFib poznata je decenijama, popularno nazvana „sindrom prazničnog srca“. Alkohol menja električni sistem srca, povećava ekscitabilnost srčanih ćelija i remeti autonomni nervni sistem, što može pokrenuti AFib.

Hronična prekomerna konzumacija izaziva upalu, oksidativni stres i oštećenja srčanog mišića. Čak i umeren unos može povećati rizik kod osetljivih osoba, što naglašava važnost kontrole ili apstinencije kod rizičnih pacijenata.

Prirodne strategije za smirivanje AFib

Mnogi pokretači AFib mogu se modifikovati. Kontinuirani gubitak težine, efikasno lečenje apneje u snu i umeren ili eliminisan unos alkohola predstavljaju snažne strategije.

Ove intervencije nisu samo preventivne – sve više se prepoznaju kao temelji tretmana AFib, smanjuju simptome, poboljšavaju kvalitet života i rizik od komplikacija. Osnaživanje pojedinaca da donose zdravije odluke pruža ključni put ka kontroli srčanog zdravlja i stabilizaciji nepravilnih ritmova AFib.