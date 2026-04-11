Procenjuje da u Srbiji sa Parkinsonovom bolešću živi između 10.000 i 15.000 ljudi

Parkinsonova bolest, čiji se Svetki dan obležava 11. aprila, ne počinje uvek onako kako se najčešće prepoznaje. Iako se vezuje za drhtanje ruku i usporene pokrete, prvi znaci često se razvijaju tiho i mogu dugo da ostanu van fokusa, jer ne deluju kao neurološki problem.

Reč je o progresivnom poremećaju nervnog sistema koji postepeno zahvata moždane ćelije odgovorne za kretanje, ali i niz drugih funkcija. Simptomi se obično javljaju postepeno, najpre na jednoj strani tela, a tek kasnije zahvataju obe strane.

Parkinsonova bolest u brojkama * Više od 10 miliona ljudi u svetu živi sa Parkinsonovom bolešću

* Druga je najčešća neurodegenerativna bolest, odmah posle Alchajmerove

* U Evropi oko 1,2 miliona obolelih

* U Srbiji se procenjuje da sa bolešću živi između 10.000 i 15.000 ljudi

* Najčešće počinje posle 60. godine života

Najprepoznatljiviji simptom je tremor, koji najčešće počinje u šaci ili prstima, ponekad u stopalu ili vilici. Međutim, bolest se ne iscrpljuje u poremećaju pokreta. Usporeni pokreti, ukočenost mišića i problemi sa ravnotežom mogu otežati svakodnevne aktivnosti, dok se izražaj lica smanjuje, a govor postaje tiši i nejasniji.

Ne počinje sve tremorom



Ono što se ređe prepoznaje jesu simptomi koji nemaju direktnu vezu sa kretanjem, a koji mogu da prethode vidljivim znacima bolesti. U njih spadaju:

gubitak čula mirisa

zatvor

poremećaji sna (npr. "glumljenje snova" u vidu mahanja rukama, vikanja, ustajanja)

promene raspoloženja (anksioznost/depresija)

problemi sa pamćenjem i koncentracijom

učestalo mokrenje

izražen umor

Gubitak čila mirisa je jedan od prvih simptoma koji se javljaju pre problema sa kretanjem Foto: Shutterstock

Upravo ovi simptomi često se posmatraju odvojeno, pa se njihova povezanost sa Parkinsonovom bolešću ne uočava na vreme.

Kako nastaje?

Kako navode stručnjaci iz Mayo Clinic, Parkinsonova bolest nastaje kada dolazi do propadanja nervnih ćelija koje proizvode dopamin, hemijski prenosilac važan za kontrolu pokreta. Smanjenje nivoa dopamina dovodi do poremećaja u radu mozga, što se odražava i na kretanje i na druge funkcije organizma.

Parkinsonova bolest nastaje zbog gubitka dopaminergičnih neurona u mozgu - ćelija koje proizvode dopamin Foto: Shutterstock

Uzrok bolesti i dalje nije u potpunosti razjašnjen, ali se smatra da ulogu imaju genetski faktori, kao i uticaji iz okruženja, poput izloženosti određenim toksinima. Promene u mozgu, uključujući nakupljanje proteinskih struktura poznatih kao Levijeva tela, smatraju se jednim od ključnih obeležja bolesti.

Ko je u najvećem riziku? Rizik od Parkinsonove bolesti raste sa godinama, najčešće počinje posle 60. godine, dok se kod mlađih osoba javlja ređe. Veća učestalost beleži se kod muškaraca, kao i kod osoba koje su duže izložene pesticidima ili drugim štetnim supstancama.

Lečenje samo usporava tok bolesti

Iako lek koji bi u potpunosti zaustavio Parkinsonovu bolest ne postoji, savremene terapije mogu značajno ublažiti simptome i usporiti njihovo napredovanje. Lečenje se najčešće zasniva na lekovima koji nadoknađuju ili oponašaju dejstvo dopamina, čiji nedostatak stoji u osnovi bolesti, čime se poboljšavaju pokretljivost i svakodnevno funkcionisanje pacijenata.