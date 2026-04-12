Najčešći uzroci hipoglikemije uključuju dijabetes, genetske poremećaje i hormonske disbalanse. Brzo podizanje šećera postiže se pravilom 15/15 – unosom 15 g brzih ugljenih hidrata i ponovnom kontrolom nakon 15 minuta.

Hipoglikemijaje opasno nizak nivo šećera u krvi ispod 54 mg/dl i može dovesti do nesvestice, konfuzije i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Najčešći uzroci uključuju dijabetes, genetske poremećaje i hormonske disbalanse.Brzo podizanje šećera postiže se pravilom 15/15 – unosom 15 g brzih ugljenih hidrata i ponovnom kontrolom nakon 15 minuta.

Dijabetes

Dijabetes je najčešći uzrok hipoglikemije.

Nastaje usled:

* prevelike doze insulina ili lekova

* preskakanja obroka

* fizičke aktivnosti

* alkohola

Osobe na insulinskoj terapiji su najugroženije.

Dijabetes je najčešći uzrok hipoglikemije Foto: Shutterstock

Genetski poremećaji

Neki urođeni poremećaji (npr. kongenitalni hiperinsulinizam) dovode do prekomernog lučenja insulina i čestih padova šećera, naročito nakon obroka ili fizičke aktivnosti.

Hormonski poremećaji

Nedostatak kortizola, hormona rasta ili hormona štitne žlezde može smanjiti nivo glukoze u krvi, jer ovi hormoni učestvuju u regulaciji metabolizma i energije.

Bolesti jetre

Ciroza i druga oštećenja jetre remete skladištenje i oslobađanje glukoze, što može dovesti do hipoglikemije, posebno kod osoba na terapiji za dijabetes.

Nedostatak kortizola, hormona rasta ili hormona štitne žlezde može smanjiti nivo glukoze u krvi, Foto: Shutterstock

Reaktivna hipoglikemija

Pad šećera javlja se 2–5 sati nakon obroka. Češće se javlja kod osoba nakon operacija, kod konzumacije alkohola ili određenih metaboličkih poremećaja.

Ko je u većem riziku?

* starije osobe (75+)

* osobe sa dijabetesom (posebno tip 1)

* osobe sa bubrežnim i srčanim bolestima

* osobe sa kognitivnim oštećenjima

* žene sa dijabetesom tip 2 (noćne hipoglikemije)

Faktori rizika

* nepravilna ishrana i zaboravljanje obroka

* terapija insulinom

* smanjena funkcija bubrega ili jetre

* slabija samostalna briga o zdravlju kod starijih osoba

Pad šećera javlja se 2–5 sati nakon obroka Foto: Shutterstock



Kako podići nizak šećer u krvi - 15/15 pravilo

Uneti 15 g brzih ugljenih hidrata:

* 1 kašika šećera ili meda

* 110 ml soka ili običnog gaziranog pića

* 5–6 bombona ili 3–4 glukozne tablete

* Sačekati 15 minuta i ponovo izmeriti šećer

* Ponoviti ako je potrebno

* Nakon stabilizacije pojesti obrok sa proteinima i složenim ugljenim hidratima

Opasne vrednosti

Normalno: varira tokom dana

Nizak šećer: ispod 70 mg/dl

Opasno: ispod 54 mg/dl