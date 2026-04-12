Hipoglikemijaje opasno nizak nivo šećera u krvi ispod 54 mg/dl i može dovesti do nesvestice, konfuzije i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Najčešći uzroci uključuju dijabetes, genetske poremećaje i hormonske disbalanse.Brzo podizanje šećera postiže se pravilom 15/15 – unosom 15 g brzih ugljenih hidrata i ponovnom kontrolom nakon 15 minuta.

Dijabetes

Dijabetes je najčešći uzrok hipoglikemije.

Nastaje usled:

* prevelike doze insulina ili lekova
* preskakanja obroka
* fizičke aktivnosti
* alkohola

Osobe na insulinskoj terapiji su najugroženije.

Genetski poremećaji

Neki urođeni poremećaji (npr. kongenitalni hiperinsulinizam) dovode do prekomernog lučenja insulina i čestih padova šećera, naročito nakon obroka ili fizičke aktivnosti.

Hormonski poremećaji

Nedostatak kortizola, hormona rasta ili hormona štitne žlezde može smanjiti nivo glukoze u krvi, jer ovi hormoni učestvuju u regulaciji metabolizma i energije.

Bolesti jetre

Ciroza i druga oštećenja jetre remete skladištenje i oslobađanje glukoze, što može dovesti do hipoglikemije, posebno kod osoba na terapiji za dijabetes.

Reaktivna hipoglikemija

Pad šećera javlja se 2–5 sati nakon obroka. Češće se javlja kod osoba nakon operacija, kod konzumacije alkohola ili određenih metaboličkih poremećaja.

Ko je u većem riziku?

* starije osobe (75+)
* osobe sa dijabetesom (posebno tip 1)
* osobe sa bubrežnim i srčanim bolestima
* osobe sa kognitivnim oštećenjima
* žene sa dijabetesom tip 2 (noćne hipoglikemije)

Faktori rizika

* nepravilna ishrana i zaboravljanje obroka
* terapija insulinom
* smanjena funkcija bubrega ili jetre
* slabija samostalna briga o zdravlju kod starijih osoba

Kako podići nizak šećer u krvi - 15/15 pravilo

Uneti 15 g brzih ugljenih hidrata:
* 1 kašika šećera ili meda
* 110 ml soka ili običnog gaziranog pića
* 5–6 bombona ili 3–4 glukozne tablete
* Sačekati 15 minuta i ponovo izmeriti šećer
* Ponoviti ako je potrebno
* Nakon stabilizacije pojesti obrok sa proteinima i složenim ugljenim hidratima

Opasne vrednosti

Normalno: varira tokom dana
Nizak šećer: ispod 70 mg/dl
Opasno: ispod 54 mg/dl

Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka koordinacije, promene ponašanja i nesvestice.

Izvor: health.com/zdravlje.kurir.rs

Šlog udara kada šećer naglo pada: Doktorka upozorava zašto se hipoglikemija ne sme ignorisati

Ne propustiteBolestiOsećate drhtavicu, vrtoglavicu i glad, a šećer je u redu? Možda je reč o lažnoj hipoglikemiji
žena meri šećer u krvi kućnim aparatom, koncept dijabetes
ZdravljeNije sve dijabetes: Kada šećer u krvi skače, a kada pada i šta nam telo time poručuje?
dijabetes shutterstock_1920695396.jpg
IshranaUžina sprečava pad šećera noću: Nutricionista otkriva koje namirnice bi ona trebalo da sadrži
shutterstock_1028139856.jpg
Prevencija kao gara…Hipoglikemija se ne sme ignorisati: Šlog i infarkt udaraju kada šećer naglo pada
3932362-stresshutterstock1185179200-edit-copy.jpg