Povremeno prejedanje može izazvati bol u stomaku i loše varenje, promeniti način na koji telo reguliše glad i doprineti povećanju telesne težine

Bogata Uskršnja trpeza i velike količine kalorične hrane mogu čak i kod zdravh osoba dovesti do problema sa stomakom, a kod onih koji imaju osetljiviji digestivni trakt, ovakva nagla promena u ishrani može dovesti i do problema sa žuči.

Saznajte koje su specifičnosti i kako razlikovati probleme sa želucem, žuči i pankreasom.

Znaci da ste preterali sa hranom

Kada se prejedete, možete osetiti:

refluks kiseline

nadutost

gasove

gorušicu

mučninu

bol u stomaku

umor i tromost

Povremeno prejedanje može izazvati bol u stomaku i loše varenje Foto: Shutterstock

Kada se obratiti lekaru? Ove simptome možete imati i iz drugih razloga, ne samo zbog prejedanja. Ako traju duže od jednog dana, možda nisu povezani sa prejedanjem. Ako se pogoršaju ili traju nedelju dana, obratite se lekaru, savetuju stručnjaci sa Klivlend klinike.

Simptomi problem sa želucem peckanje ili žarenje u sredini gornjeg stomaka

bol na prazan stomak ili između obroka

nadimanje, gasovi

kiselina i gorušica

bol je najčešće centralno lociran i povezan sa unosom hrane Koliko dugo traju simptomi?

Nelagodnost zbog prejedanja obično počinje da se smanjuje nakon nekoliko sati. Fizička aktivnost i unos vode mogu pomoći da se osetite bolje.

Dok jedete, može biti teško prepoznati kada bi trebalo da stanete, naročito ako jedete brzo ili ste zauzeti drugim aktivnostima.

Obično telo reguliše glad putem hormonskih signala. Ako je prošlo neko vreme od poslednjeg obroka, nivo hormona koji se zove grelin raste, što izaziva osećaj gladi. Nakon jela, hormon leptin šalje signal da ste siti.

Prejedanje remeti ove signale. To narušava ravnotežu hormona koji regulišu glad i čini nas sklonijim da jedemo iz zadovoljstva, a ne zbog potrebe za energijom.

Možda nećete primetiti da ste se prejedali sve do otprilike 20 minuta nakon što prestanete da jedete. Tada možete osetiti umor ili nelagodnost u stomaku.

Bol povezan sa pankreasom obično se manifestuje kao uporan, jak bol u gornjem delu stomaka koji može da se širi ka leđima Foto: Shutterstock

Problemi sa pankreasom i žučnom kesom

Razlikovanje bola poreklom iz pankreasa i žučne kese može biti izazovno zbog njihove blizine u stomaku, ali razumevanje njihovih karakterističnih osobina ključno je za tačnu dijagnozu i lečenje.

Bol povezan sa pankreasom obično se manifestuje kao uporan, jak bol u gornjem delu stomaka koji može da se širi ka leđima, često se pogoršava nakon jela, naročito masnih obroka, i često je praćen mučninom, povraćanjem i povišenom temperaturom.

obično se manifestuje kao uporan, jak bol u gornjem delu stomaka koji može da se širi ka leđima, često se pogoršava nakon jela, naročito masnih obroka, i često je praćen mučninom, povraćanjem i povišenom temperaturom. Nasuprot tome, bol iz žučne kese obično se javlja kao oštar, grčevit bol u gornjem desnom delu stomaka, često izazvan masnom ili teškom hranom, i može biti praćen simptomima kao što su nadutost, loše varenje i žutica.

Prepoznavanje ovih razlika je ključno za utvrđivanje da li problem potiče od pankreatitisa, žučnih kamenaca ili nekog drugog stanja, kako bi se obezbedila odgovarajuća medicinska intervencija.

Nasuprot tome, bol iz žučne kese obično se javlja kao oštar, grčevit bol u gornjem desnom delu stomaka, često izazvan masnom ili teškom hranom Foto: Shutterstock

Karakteristike bola

Lokacija bola

Pankreas: gornji deo stomaka, često se širi ka leđima

Žučna kesa: gornji desni deo stomaka, ispod rebarnog luka

Početak

Pankreas: iznenadan i jak

Žučna kesa: postepen, često nakon masnog obroka

Trajanje

Pankreas: uporan i pogoršava se

Žučna kesa: povremen, traje od nekoliko minuta do nekoliko sati

Okidači

Pankreas: konzumacija alkohola, ishrana bogata mastima

Žučna kesa: masna ili teška hrana

Prateći simptomi

Pankreas: mučnina, povraćanje, povišena temperatura, ubrzan rad srca

Žučna kesa: mučnina, nadutost, loše varenje, žutica

Priroda bola

Pankreas: oštar, intenzivan i širi se

Žučna kesa: tup, grčevit ili oštar

Ishrana bogata mastima povećava rizk od nastanka problema sa žučnom kesom Foto: Shutterstock

Faktori rizika

Pankreas: alkoholizam, kamen u žuči, povišeni trigliceridi

Žučna kesa: gojaznost, nagli gubitak telesne težine, ishrana bogata mastima

Dijagnostički testovi

Pankreas: nivoi amilaze/lipaze, snimanja (CT/MRI)

Žučna kesa: ultrazvuk, HIDA sken

Komplikacije

Pankreas: pankreatitis, otkazivanje organa

Žučna kesa: holecistitis, opstrukcija žučnim kamenčićima

Lečenje

Pankreas: hospitalizacija, intravenske tečnosti, kontrola bola

Žučna kesa: holecistektomija (uklanjanje žučne kese)

Širenje bola

Pankreas: često ka leđima ili bočnim stranama

Žučna kesa: retko se širi, lokalizovan u gornjem desnom delu stomaka

Prisustvo temperature

Pankreas: često kod infekcije ili upale

Žučna kesa: ređe, osim ako postoji infekcija

Ukoliko imate simtome koji ne prolaze, važno je da se bez odlaganja obratite lekaru kako bi bila postavljena ispravna dijagnoza Foto: Shutterstock

Žutica

Pankreas: retko, osim u slučaju opstrukcije žučnog kanala

Žučna kesa: česta kod opstrukcije žučnim kamencima

Ublažavanje bola

Pankreas: ne smanjuje se promenom položaja tela

Žučna kesa: može se ublažiti sedenjem ili naginjanjem napred

Učestalost epizoda

Pankreas: retko, osim kod hroničnog pankreatitisa

Žučna kesa: ponavlja se kod prisustva kamena u žuči

Iako postoje razlike, simptomi se često preklapaju i nije moguće postaviti dijagnozu samo na osnovu osećaja bola. Čak i lekari koriste analize krvi, ultrazvuk i druge metode da bi precizno utvrdili uzrok. Zato, ukoliko imate simtome koji ne prolaze, važno je da se bez odlaganja obratite lekaru kako bi bila postavljena ispravna dijagnoza.