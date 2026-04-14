Rak pluća je jedan od najsmrtonosnijih oblika raka u svetu, ali se često otkrije tek kada uznapreduje. Razlog je to što su rani simptomi blagi i lako se pomešaju sa uobičajenim stanjima, poput gripa, astme ili dugotrajnog kašlja. Kada ljudi shvate da nešto nije u redu, bolest je često već uznapredovala.

Bez obzira na to da li ste pušač ili ne, ili ste izloženi duvanskom dimu iz okruženja, poznavanje ovih znakova može pomoći u ranom otkrivanju bolesti i povećati šanse za uspešno lečenje.

Zašto se rak pluća često ne otkrije na vreme?

Rak pluća, posebno najčešći tip koji se zove nemikrocelijski karcinom pluća (NSCLC), može dugo da se razvija bez jasnih simptoma. U ranim fazama obično ne izaziva bol niti upadljive tegobe.

Zato je važno obratiti pažnju na suptilne promene u telu, redovno ići na preglede i, ako spadate u rizičnu grupu, uraditi CT snimanje sa niskom dozom zračenja (poseban skener koji može da otkrije promene u plućima u ranoj fazi).

Ako se brzo zamarate ili ostajete bez daha pri svakodnevnim aktivnostima (npr. hodanje, penjanje uz stepenice), to može biti znak problema

Najčešći rani simptomi koje ljudi zanemaruju Dugotrajan kašalj

Kašalj koji traje duže od tri nedelje može biti jedan od prvih znakova raka pluća. Često se pripisuje pušenju ili alergijama, ali ga ne treba ignorisati.

Otežano disanje

Ako se brzo zamarate ili ostajete bez daha pri svakodnevnim aktivnostima (npr. hodanje, penjanje uz stepenice), to može biti znak problema. Tumor može suziti disajne puteve ili izazvati nakupljanje tečnosti u plućima.

Bol ili nelagodnost u grudima

Bol može biti tup ili oštar i javiti se u grudima, leđima ili ramenima. Često se pojačava pri dubokom disanju, kašljanju ili smejanju.

Neobjašnjiv gubitak telesne težine

Naglo mršavljenje bez dijete ili povećane fizičke aktivnosti može biti upozoravajući znak. Ćelije raka troše energiju organizma, što dovodi do gubitka težine.

Promuklost ili promene u glasu

Ako tumor pritiska nerv koji kontroliše glasne žice, može doći do promene glasa. Promuklost koja traje duže od dve nedelje treba da se proveri.

Česte infekcije disajnih puteva

Ponavljane upale pluća, bronhitis ili druge infekcije mogu ukazivati na to da tumor blokira disajne puteve. Posebno je važno obratiti pažnju ako se infekcije javljaju uvek na istom mestu u plućima.

Iskašljavanje krvi (hemoptizija)

Čak i mala količina krvi u ispljuvku (sekretu koji iskašljavate) može biti ozbiljan znak i zahteva hitan pregled lekara.

Hroničan umor i slabost

Ako ste stalno iscrpljeni i odmor ne pomaže, to može biti znak bolesti. Umor povezan sa rakom je uporan i utiče na svakodnevno funkcionisanje.

Bol u kostima

Ako se rak proširio na druge delove tela (metastazirao), može izazvati bol u kostima, naročito u leđima, kukovima ili rebrima.

Otok lica i vrata

Tumor može pritiskati veliku venu koja vraća krv ka srcu (gornja šuplja vena), što dovodi do oticanja lica, vrata i ruku.

Ponavljane upale pluća, bronhitis ili druge infekcije mogu ukazivati na to da tumor blokira disajne puteve

Ko je u većem riziku?

Iako i nepušači mogu oboleti, rizik je veći kod osoba koje:

puše cigarete, cigare ili lulu

borave u zadimljenim prostorijama (pasivno pušenje)

imaju porodičnu istoriju raka pluća

izložene su radonu (prirodni radioaktivni gas) ili azbestu

žive u zagađenoj sredini ili rade u rizičnim uslovima

imaju hronične bolesti pluća, poput HOBP-a (hronične opstruktivne bolesti pluća) ili plućne fibroze Kada se javiti lekaru?

Ako primetite neki od navedenih simptoma, nemojte odlagati pregled. Rano otkrivanje bolesti omogućava više opcija za lečenje i povećava šanse za oporavak.

Lekar može preporučiti rendgenski snimak pluća, CT skener ili biopsiju (uzimanje uzorka tkiva za analizu), u zavisnosti od simptoma i faktora rizika.

Lekar može preporučiti rendgenski snimak pluća, CT skener ili biopsiju

Kako smanjiti rizik od raka pluća? Prestanite da pušite – to je najvažniji korak

Izbegavajte duvanski dim i zagađen vazduh

Testirajte dom na prisustvo radona

Jedite više voća i povrća (bogatih antioksidansima – supstancama koje štite ćelije)

Budite fizički aktivni

Ako ste u rizičnoj grupi, redovno idite na preventivne preglede Slušajte svoje telo

Rak pluća ne počinje naglo i upadljivo. U početku daje tihe, jedva primetne signale. Zato je važno da obratite pažnju na promene – u disanju, energiji i opštem stanju.

Ne ignorišite uporan kašalj. Ne zanemarujte neobjašnjiv umor. Ako osećate da nešto nije u redu, obratite se lekaru. Pravovremena reakcija može spasiti život.