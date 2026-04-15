Slušaj vest

U vreme kada su prirodni preparati sve popularniji, mnogi koji imaju psorijazu okreću se vitaminu E u nadi da će ublažiti tegobe. Iako je poznat po blagotvornom dejstvu na kožu, njegova uloga kod ove bolesti ipak nije toliko jednostavna. Kako objašnjava dermatolog dr Ruben Basin Pasi, vitamin E može da umiri i hidrira kožu, ali ne postoji dovoljno čvrstih dokaza da deluje kao terapija, već se koristi samo kao dodatak postojećem lečenju.

Psorijaza je hronično autoimuno oboljenje koje ubrzava obnavljanje ćelija kože, zbog čega nastaju crveni, upaljeni pečati (plakovi) prekriveni srebrnastim ljuspama, najčešće na laktovima, kolenima i vlasištu. Simptomi uključuju intenzivan svrab, suvu kožu koja puca i krvari, promene na noktima, a ponekad i bolove u zglobovima.

- To nije samo problem suve kože, već poremećaj imunog sistema. Upravo zbog toga lečenje složeno i ne može da se svede samo na negu kože. Na pogoršanje simptoma utiču stres, infekcije, promene vremena, povrede kože i određeni lekovi, a suština problema je "iznutra", pa terapija mora da cilja imuni sistem - ističe dr Pasi.

Vitamin E je antioksidans koji štiti ćelije od oksidativnog stresa i ima ulogu u očuvanju barijere kože i smanjenju zapaljenja. Upravo zbog toga mnogi veruju da pomaže i kod psorijaze. I zaista, istraživanja pokazuju da osobe sa ovom bolešću često imaju niži nivo vitamina E u krvi, što ukazuje na ulogu oksidativnog stresa. Ipak, to ne znači da sam vitamin može da leči bolest.

- Može da poboljša antioksidativni status organizma, ali nema dokaza da utiče na plakove, učestalost pogoršanja ili tok bolesti - kaže dr Pasi. Drugim rečima, može da pomogne na lokalnom nivou, ali ne menja suštinu bolesti.

Samo kod blažih oblika

Kada se nanosi na kožu, vitamin E najčešće se koristi kroz ulja i kreme, gde pomaže da se zadrži vlaga i ublaži iritacija, ali i kao dodatak ishrani. Pacijenti često primećuju da im je koža mekša, ali zadebljanja i perutanje ostaju gotovo isti.

- Nedostaju kvalitetna klinička istraživanja koja bi potvrdila njegov efekat, a njegovo dejstvo je previše blago da bi imalo značajan uticaj kod umerenih i težih oblika bolesti. Ipak, to ne znači da je beskoristan. Može da doprinese hidrataciji, smanji oksidativni stres i bude deo šireg pristupa nezi kože, ali samo uz terapiju koju preporuči lekar - savetuje dr Pasi.

Ko bi trebalo da bude ne oprezu?

Trebalo bi imati na umu i da "prirodno" ne znači uvek i bezbedno. Osobe koje uzimaju lekove za razređivanje krvi, trudnice, dojilje i oni sa osetljivom kožom trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre upotrebe. Moguće su i neželjene reakcije poput iritacije kože i alergije kod lokalne primene, dok se kod oralnih suplemenata, naročito u većim dozama, mogu javiti i stomačne tegobe.