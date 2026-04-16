Gubitak od samo 5 do 10 odsto telesne težine može značajno da smanji masnoću u jetri

Masna jetra danas više nije retka dijagnoza – pogađa ljude svih uzrasta i često prolazi neprimećeno, sve dok ne uznapreduje. Reč je o stanju u kojem se višak masti taloži u jetri, što može da dovede do zapaljenja i oštećenja ovog organa. Drugi stepen masne jetre smatra se umerenim oblikom bolesti, ali upravo u toj fazi postoji realna šansa da se proces zaustavi i preokrene, pod uslovom da se reaguje na vreme.

Prema podacima Klivlend klinike, kod drugog stepena masne jetre između trećine i dve trećine ćelija jetre sadrži masnoće, što već može da izazove zapaljensku reakciju. Iako mnogi pacijenti nemaju izražene tegobe, deo njih navodi uporan umor i nelagodnost u gornjem delu stomaka. Ako se stanje zanemari, može da napreduje ka težim oblicima, uključujući fibrozu i cirozu.

Faktori rizika

U pozadini ove bolesti najčešće stoji kombinacija faktora koji se međusobno prepliću. Višak kilograma, naročito masno tkivo u predelu stomaka, povećava rizik da se mast nakuplja u jetri, što potvrđuju i istraživanja objavljena u časopisu Human Nutrition & Metabolism.

Gojaznost, dijabetes i povišene masnoće u krvi su na vrhu liste okidača Foto: Shutterstock

Insulinska rezistencija i dijabetes tipa 2 dodatno pogoršavaju problem, jer organizam ne koristi insulin efikasno, pa dolazi do većeg taloženja masti. Povišeni trigliceridi i "loš" holesterol imaju sličan efekat, dok alkohol, određeni lekovi i sedentarni način života dodatno opterećuju jetru.

Ni ishrana nije zanemarljiva – industrijski prerađena hrana, zaslađeni napici i zasićene masti direktno doprinose razvoju bolesti.

Tihi znaci koje ne smete ignorisati

Iako početak često protiče bez simptoma, kako bolest napreduje mogu da se jave određeni znaci upozorenja:

neobjašnjiv gubitak telesne mase

mučnina i povraćanje

žutilo kože i beonjača

bol u gornjem desnom delu stomaka

izražen umor i iscrpljenost

oticanje stomaka i nogu

svrab kože i problemi sa snom

Uporan umor i nelagodnost u gornjem delu stomaka su najčešće prvi simptomi Foto: Shutterstock

Ovi simptomi se najčešće javljaju tek u uznapredovalim fazama bolesti, a ne u drugom stepenu masne jetre, zbog čega je rano otkrivanje od ključnog značaja. Istraživanja, uključujući rad objavljen u International Journal of Molecular Sciences, ukazuju da pravovremena dijagnoza značajno povećava šanse da se stanje vrati u normalu i spreči trajno oštećenje jetre. Drugi stepen predstavlja "prelaznu tačku" između blažeg i teškog oblika bolesti, pa je to trenutak kada promene načina života mogu da naprave najveću razliku.

Ishrana i fizička aktivnost kao ključ

Kako objašnjava dr Pijuš Višvakarma, gastroenterolog i hepatolog iz RG Hospitals, procena stanja počinje detaljnim razgovorom i pregledom, uz sagledavanje faktora rizika kao što su gojaznost, dijabetes ili konzumacija alkohola.

- Analize krvi pomažu da se procene enzimi jetre, nivo šećera i masnoća, dok ultrazvuk otkriva nakupljanje masti. U određenim slučajevima radi se i elastografija (FibroScan) kako bi se procenila "tvrdoća" jetre i eventualna fibroza, a biopsija ostaje rezervisana za nejasne ili teže slučajeve - navodi hepatolog.

Masna jetra u ovoj fazi može da se drži pod kontrolom, pa čak i da se povuče, ako se smanji telesna težina i poveća fizička aktivnost. Studije objavljene u World Journal of Gastroenterology pokazuju da gubitak od 5 do 10 odsto telesne mase može značajno da smanji masnoću u jetri. Redovno kretanje, makar brza šetnja ili vožnja bicikla nekoliko puta nedeljno, dodatno ubrzava taj proces, dok je istovremena kontrola šećera, pritiska i holesterola neophodna.

Brza šetnja ili vožnja bicikla nekoliko puta nedeljno ubrzava proces oporavka jetre Foto: Shutterstock

- Važno je naglasiti da ne postoji jedan univerzalni lek koji rešava problem masne jetre. Terapija se prilagođava svakom pacijentu, a fokus je na kontroli pridruženih stanja, poput dijabetesa ili poremećaja masnoća u krvi. Redovne kontrole, uz laboratorijske analize i snimanja, služe da se prati napredak i spreči pogoršanje - sugeriše dr Višvakarma.

Moguće komplikacije

Ukoliko se ne leči, drugi stepen masne jetre može da pređe u zapaljenski oblik poznat kao MASH (ranije NASH), što dodatno povećava rizik od fibroze i trajnog oštećenja organa, kako upozorava American Liver Foundation. Istovremeno, raste i verovatnoća za razvoj kardiovaskularnih bolesti, naročito kod osoba koje već imaju dijabetes ili povišen holesterol.