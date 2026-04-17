Tri opasne komplikacije pucanja slepog creva: Ne ignorišite iznenadan jak bol u stomaku
Iznenadan i jak bol u stomakujedan je od simptoma koji nikada ne treba zanemariti, jer može ukazivati na hitna stanja opasna po život.
Kao što je pucanje čira dramatična komplikacija koja zahteva hitnu medicinsku pomoć, tako i nelečeno zapaljenje slepog creva može dovesti do pucanja slepog creva i širenja infekcije u trbušnoj duplji. Stručnjaci upozoravaju da odlaganje pregleda i terapije značajno povećava rizik od teških posledica, uključujući peritonitis, apscese i druge ozbiljne zdravstvene probleme.
Komplikacije zapaljenja slepog creva
Ako se zapaljenje slepog creva ne leči na vreme, slepo crevo može pući i izazvati infekcije opasne po život.
Potrebna je hitna medicinska pomoć ako:
* imate bol u stomaku koji se iznenada naglo pogoršava
* bol se širi po celom stomaku
* javlja se visoka temperatura i opšte loše stanje
Ovo mogu biti znaci da je došlo do pucanja slepog creva.
Slepo crevo (apendiks, crvuljak) je tanak cevasti organ povezan sa debelim crevom.
Nalazi se u donjem desnom delu abdomena. Kod dece, slepo crevo je deo imunskog sistema, koji pomaže telu u borbi protiv bolesti. Kada odrastemo, slepo crevo prestaje da obavlja tu funkciju, ali bez njega možemo da živimo sasvim normalno.
Peritonitis – opasna infekcija trbušne duplje
Ako slepo crevo pukne, bakterije se oslobađaju u druge delove tela. To može dovesti do peritonitisa, odnosno zapaljenja potrbušnice — tankog sloja tkiva koji oblaže unutrašnjost stomaka.
Simptomi peritonitisa mogu uključivati:
* jak i neprekidan bol u stomaku
* mučninu i povraćanje
* visoku temperaturu
* ubrzan rad srca
* otežano i ubrzano disanje
* nadutost stomaka
Ako se peritonitis ne leči, može izazvati dugotrajne posledice, pa čak i smrtni ishod. Lečenje obično podrazumeva primenu antibiotika i hitnu operaciju uklanjanja slepog creva.
Apsces – nakupljanje gnoja oko slepog creva
U nekim slučajevima, oko puknutog slepog creva može se formirati apsces — bolno nakupljanje gnoja koje nastaje kao pokušaj organizma da ograniči širenje infekcije.
Apsces se ponekad može lečiti antibioticima, ali u većini slučajeva potrebno je dreniranje gnoja.
Ovaj postupak se obično izvodi pod kontrolom ultrazvuka ili skenera (CT), uz lokalnu anesteziju, kada se iglom kroz kožu postavlja dren kojim se uklanja sadržaj apscesa.
Ako se apsces otkrije tokom operacije, područje se ispira i uvodi se terapija antibioticima.
Priraslice – kasnija posledica operacije
Priraslice su ožiljna tkiva koja se mogu formirati između organa i tkiva u trbušnoj duplji nakon operacije. Ona mogu dovesti do slepljivanja organa.
Većina priraslica ne izaziva simptome, ali u pojedinim slučajevima mogu dovesti do bolova ili smetnji u radu creva.
Priraslice se najčešće stvaraju u prvim danima nakon operacije, ali simptomi mogu nastati tek mesecima ili godinama kasnije. Lečenje zavisi od težine problema, a u mnogim slučajevima nije potrebna dodatna operacija.
Zanimljivosti o slepom crevu
* Slepo crevo nije beskorisno, kako se nekada mislilo. Danas se veruje da ima ulogu u očuvanju dobrih bakterija u crevima i pomaže oporavku varenja nakon infekcija.
* Upala slepog creva, poznata kao apendicitis, jedan je od najčešćih razloga za hitnu operaciju stomaka širom sveta.
* Slepo crevo je mali organ, dugačak oko 6 do 10 centimetara, ali kada se upali može izazvati ozbiljne komplikacije ako se ne leči na vreme.
* Bol kod upale slepog creva često počinje oko pupka, a zatim se premesti u donji desni deo stomaka — to je jedan od tipičnih znakova koji pomaže lekarima da posumnjaju na problem.
* Zanimljivo je da ljudi mogu normalno živeti bez slepog creva, jer drugi delovi imunog sistema preuzimaju njegovu funkciju nakon uklanjanja.
Izvor: https://www2.hse.ie/zdravlje.kurir.rs
