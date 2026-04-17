Ako slepo crevo pukne, bakterije se oslobađaju u druge delove tela. To može dovesti do peritonitisa, odnosno zapaljenja potrbušnice — tankog sloja tkiva koji oblaže unutrašnjost stomaka

Slušaj vest

Iznenadan i jak bol u stomakujedan je od simptoma koji nikada ne treba zanemariti, jer može ukazivati na hitna stanja opasna po život.

Kao što je pucanje čira dramatična komplikacija koja zahteva hitnu medicinsku pomoć, tako i nelečeno zapaljenje slepog creva može dovesti do pucanja slepog creva i širenja infekcije u trbušnoj duplji. Stručnjaci upozoravaju da odlaganje pregleda i terapije značajno povećava rizik od teških posledica, uključujući peritonitis, apscese i druge ozbiljne zdravstvene probleme.

Komplikacije zapaljenja slepog creva

Ako se zapaljenje slepog creva ne leči na vreme, slepo crevo može pući i izazvati infekcije opasne po život.

Potrebna je hitna medicinska pomoć ako:

* imate bol u stomaku koji se iznenada naglo pogoršava

* bol se širi po celom stomaku

* javlja se visoka temperatura i opšte loše stanje

Ovo mogu biti znaci da je došlo do pucanja slepog creva.

Slepo crevo (apendiks, crvuljak) je tanak cevasti organ povezan sa debelim crevom. Nalazi se u donjem desnom delu abdomena. Kod dece, slepo crevo je deo imunskog sistema, koji pomaže telu u borbi protiv bolesti. Kada odrastemo, slepo crevo prestaje da obavlja tu funkciju, ali bez njega možemo da živimo sasvim normalno.

Slepo crevo se nalazi u donjem desnom delu abdomena Foto: Shutterstock

Peritonitis – opasna infekcija trbušne duplje

Ako slepo crevo pukne, bakterije se oslobađaju u druge delove tela. To može dovesti do peritonitisa, odnosno zapaljenja potrbušnice — tankog sloja tkiva koji oblaže unutrašnjost stomaka.

Simptomi peritonitisa mogu uključivati:

* jak i neprekidan bol u stomaku

* mučninu i povraćanje

* visoku temperaturu

* ubrzan rad srca

* otežano i ubrzano disanje

* nadutost stomaka

Ako se peritonitis ne leči, može izazvati dugotrajne posledice, pa čak i smrtni ishod. Lečenje obično podrazumeva primenu antibiotika i hitnu operaciju uklanjanja slepog creva.

Apsces – nakupljanje gnoja oko slepog creva

U nekim slučajevima, oko puknutog slepog creva može se formirati apsces — bolno nakupljanje gnoja koje nastaje kao pokušaj organizma da ograniči širenje infekcije.

Apsces se ponekad može lečiti antibioticima, ali u većini slučajeva potrebno je dreniranje gnoja.

Ovaj postupak se obično izvodi pod kontrolom ultrazvuka ili skenera (CT), uz lokalnu anesteziju, kada se iglom kroz kožu postavlja dren kojim se uklanja sadržaj apscesa.

Ako se apsces otkrije tokom operacije, područje se ispira i uvodi se terapija antibioticima.

Ako se zapaljenje slepog creva ne leči na vreme, ono može pući i izazvati infekcije opasne po život. Foto: Shutterstock

Priraslice – kasnija posledica operacije

Priraslice su ožiljna tkiva koja se mogu formirati između organa i tkiva u trbušnoj duplji nakon operacije. Ona mogu dovesti do slepljivanja organa.

Većina priraslica ne izaziva simptome, ali u pojedinim slučajevima mogu dovesti do bolova ili smetnji u radu creva.

Priraslice se najčešće stvaraju u prvim danima nakon operacije, ali simptomi mogu nastati tek mesecima ili godinama kasnije. Lečenje zavisi od težine problema, a u mnogim slučajevima nije potrebna dodatna operacija.

