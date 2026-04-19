Sindrom nervoznih creva (IBS), čiji se se svetski dan oleževa 19. aprila, jedan je od najčešćih poremećaja varenja, ali ga mnogi i dalje ne prepoznaju na vreme. Može da se manifestuje kao dijareja, zatvor ili njihova kombinacija, a simptomi često variraju - nekada su blagi i prolazni, a nekada dovoljno izraženi da utiču na svakodnevni život.

Upravo prema dominantnim tegobama razlikuju se tri osnovna oblika ovog sindroma, a razumevanje razlika među njima prvi je korak ka boljoj kontroli simptoma.

IBS sa dijarejom (IBS-D)

Ovaj oblik je najčešći i karakterišu ga učestale epizode dijareje, često praćene bolom i grčevima u stomaku. Smatra se da važnu ulogu ima poremećaj u radu crevne mikrobiote i komunikaciji između creva i mozga, zbog čega se hrana kroz creva kreće brže nego što bi trebalo.

Najčešći simptomi: česta, retka ili vodena stolica

iznenadna i hitna potreba za pražnjenjem

bol i grčevi koji se smanjuju nakon odlaska u toalet

nadutost i gasovi

sluz u stolici

Ovakve tegobe mogu značajno da iscrpe organizam i utiču na kvalitet života, jer osoba često mora da planira dan u skladu sa simptomima.

Najčeći oblik nervoznih creva iscrpljuje organizam i utiče na kvalitet života Foto: Shutterstock

IBS sa zatvorom (IBS-C)

Kod ovog oblika dominira zatvor, odnosno retko i otežano pražnjenje. Hrana i otpadne materije sporije prolaze kroz creva, pa se iz stolice apsorbuje više vode, što je čini tvrdom i suvom.

Najčešći simptomi: retko pražnjenje (manje od tri puta nedeljno)

tvrda, grudvasta stolica

bol i nelagodnost u stomaku

nadutost i osećaj težine

utisak nepotpunog pražnjenja

Ovaj tip se češće javlja kod žena i može da traje godinama, uz povremena poboljšanja i pogoršanja.

Mešoviti tip (IBS-M)

Kod mešovitog oblika simptomi se smenjuju – periodi zatvora prelaze u dijareju i obrnuto, često bez jasnog pravila. Upravo ta nepredvidivost čini ovaj tip najtežim za kontrolu.

Na pogoršanje simptoma često utiču stres i određene namirnice Foto: Shutterstock

Najčešći simptomi: smenjivanje zatvora i dijareje

promenljiv intenzitet bolova i grčeva

nadutost i gasovi

čas hitna potreba za pražnjenjem, čas otežano pražnjenje

osećaj nepotpunog pražnjenja

Na pogoršanje simptoma često utiču stres i određene namirnice, što dodatno komplikuje svakodnevicu.

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza IBS-a zasniva se pre svega na simptomima i razgovoru sa pacijentom, dok se dodatne analize rade kako bi se isključile druge bolesti. Lekari koriste takozvane rimske kriterijume, koji podrazumevaju da se bol u stomaku javlja najmanje jednom nedeljno tokom tri meseca, uz promene u učestalosti ili izgledu stolice.

Može li da se drži pod kontrolom?

Iako ne postoji jedan lek koji rešava IBS, simptomi mogu značajno da se ublaže. Najvažniju ulogu imaju pravilna ishrana, prepoznavanje okidača i kontrola stresa, dok se lekovi koriste ciljano, u zavisnosti od dominantnih tegoba.

Upravo zato je važno prepoznati o kom tipu sindroma je reč, jer se tek tada može primeniti odgovarajući i efikasan pristup lečenju.