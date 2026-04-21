Novo istraživanje pokazuje da krvni test pTau217 prepoznaje rane promene povezane sa Alchajmerovom bolešću, čak i pre nego što se simptomi pojave.

Novo istraživanje koje je vodio tim iz zdravstvenog centra Mass General Brigham u SAD pokazuje da biomarker u krvi, nazvan pTau217, može da ukaže na rane promene u mozgu povezane sa Alchajmerovom bolešću – pre svega na nakupljanje štetnih proteina amiloid-beta i tau.

Ove proteinske naslage dugo se dovode u vezu sa razvojem bolesti.

Danas se za njihovo otkrivanje najčešće koriste PET skeneri mozga (pozitronska emisiona tomografija), ali novo istraživanje sugeriše da bi krvni test sa pTau217 mogao da prepozna osobe sa visokim rizikom još ranije.

- Ranije smo smatrali da je PET skener najraniji znak napredovanja Alchajmerove bolesti, jer može da pokaže nakupljanje amiloida u mozgu 10 do 20 godina pre simptoma. Sada vidimo da se pTau217 može otkriti još ranije, čak i pre nego što se pojave jasne promene na PET snimcima - kaže glavni autor studije, neurolog Hjun-Sik Jang iz Mass General Brigham.

Foto: Shutterstock

Studija trajala osam godina i pratila zdrave učesnike

Istraživači su uključili 317 učesnika starosti od 50 do 90 godina. Na početku istraživanja svi su bili kognitivno zdravi, a praćeni su u proseku osam godina.

Tokom studije prikupljani su podaci iz PET skeniranja mozga (za amiloid-beta i tau proteine), rezultati kognitivnih testova, kao i nivoi pTau217 u krvi.

Rezultati su pokazali da se krvni testovi u velikoj meri poklapaju sa nalazima PET skeniranja kada je reč o nakupljanju proteinskih „čvorova“ u mozgu. U nekim slučajevima, porast pTau217 u krvi mogao je da najavi promene čak i pre nego što su se videle na snimcima mozga.

Drugim rečima, viši nivo pTau217 bio je povezan sa većim rizikom od razvoja Alchajmerove patologije u budućnosti, dok su niski nivoi ukazivali na manju verovatnoću oboljevanja.

- Ono što je posebno važno jeste da pTau217 može da prepozna ljude koji će kasnije postati pozitivni na amiloid, čak i kada su njihovi snimci mozga u tom trenutku još uvek uredni. Takođe, osobe sa niskim nivoima ovog biomarkera verovatno će ostati bez ovih promena nekoliko godina - navodi Jang.

Foto: Shutterstock

Moguća veza sa kognitivnim padom, ali još uvek ograničenja

Viši nivoi pTau217 bili su povezani i sa većim rizikom od kognitivnog propadanja tokom vremena, ali uglavnom kod osoba koje su već na početku imale znake nakupljanja toksičnog amiloid-beta proteina.

Istraživanje podržava ranije nalaze da bi pTau217 u krvi mogao da bude koristan pokazatelj rizika za Alchajmerovu bolest i da signalizira da su u mozgu već počele rane, neprimetne promene.

Ipak, primena u kliničkoj praksi još je daleko. Potrebno je prikupiti više podataka kako bi se unapredili modeli predviđanja, kao i uključiti veći i raznovrsniji broj ispitanika.

Dodatni izazov je to što ni precizno predviđanje nakupljanja proteina ne znači nužno da će osoba razviti demenciju.

Danas lekari koriste više različitih testova i procena za dijagnozu Alchajmerove bolesti, a ne postoji jedan test koji može sa sigurnošću da predvidi rizik godinama unapred.

- Kako se oblast brzo razvija, uzbuđeni smo što se istraživačka otkrića brzo približavaju kliničkoj primeni. Naš cilj je da predvidimo ko će u budućnosti razviti amiloidne promene i tako pomerimo granicu ranog otkrivanja bolesti - kaže neurolog Jasmer Čatval iz Mass General Brigham.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Nature Communications.