Zbog složene anatomije leve strane grudnog koša i abdomena, bol u ovoj oblasti može biti znak širokog spektra stanja - od problema sa varenjem do medicinskih hitnih slučajeva.

Bol koji se javlja ispod levog rebra može imati širok spektar uzroka – od potpuno bezopasnih problema sa varenjem do ozbiljnih, čak i po život opasnih stanja. Iako je ponekad samo reakcija na hranu ili nadimanje, u nekim slučajevima ovaj bol može biti znak hitnog medicinskog problema kao što je srčani udar ili pucanje slezine. Zato je važno obratiti pažnju na prateće simptome i blagovremeno potražiti medicinsku pomoć.

Levi deo grudnog koša i gornji deo abdomena su anatomski veoma složeni – u ovom području se nalaze ili su blizu srca, levog plućnog krila, slezine, dela želuca, pankreasa i levog bubrega. Zbog toga, bol u ovoj regiji često može biti „upućen“ iz drugog organskog sistema, što dodatno komplikuje identifikaciju uzroka.

Kada bol može biti znak ozbiljnog stanja?

Neka stanja koja izazivaju bol ispod levog rebra zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Jedan od najvažnijih uzroka o kojima uvek treba razmišljati je srčani udar. Do njega dolazi kada se prekine protok krvi u srce, što uzrokuje oštećenje srčanog mišića.

Bol se najčešće opisuje kao jak pritisak ili stezanje u grudima i može se proširiti na levu ruku, vilicu, leđa ili odmah ispod levog rebra. Često je praćen otežanim disanjem, znojem, mučninom i opštim osećajem slabosti.

Pucanje slezine je slično ozbiljno stanje, koje se može javiti nakon povrede ili zbog uvećanog organa. Slezina se nalazi u gornjem levom delu abdomena, tako da njeno oštećenje može izazvati iznenadni, oštar bol ispod rebara. U težim slučajevima javljaju se znaci unutrašnjeg krvarenja kao što su vrtoglavica, ubrzan puls i pad krvnog pritiska.

Bol u ovoj oblasti može biti uzrokovan i infekcijom bubrega, posebno ako je zahvaćen levi bubreg. U ovom slučaju, bol se često širi sa leđa na stranu i ispod rebara, a prati ga groznica, drhtavica, mučnina i bolno mokrenje.

Upala i stanja koja utiču na srce i pluća

Jedan od mogućih uzroka je perikarditis, ili upala kese koja okružuje srce. Pošto je srce anatomski blizu levog rebra, bol se može osetiti u tom području. Najčešće je oštar, pogoršava se dubokim disanjem ili ležanjem, a može biti praćen groznicom, kašljem i slabošću.

Slično tome, upala sluzokože pluća (pleuritis) izaziva bol koji se pogoršava disanjem, kašljanjem ili kijanjem. Bol je obično oštar i lokalizovan, a pacijenti često prijavljuju olakšanje kada zadrže dah ili se odmaraju.

Ozbiljan uzrok može biti i plućna embolija, kada krvni ugrušak blokira protok krvi u pluća. Ovo stanje se manifestuje iznenadnim otežanim disanjem, bolom u grudima, kašljanjem, a ponekad i iskašljavanjem krvi. Bol se može osetiti i ispod levog rebra jer su zahvaćeni donji delovi pluća.

Upala pluća (pneumonija) takođe može izazvati nelagodnost u ovom području, posebno ako je zahvaćen donji deo levog plućnog krila. Pored bola, javljaju se kašalj, groznica i otežano disanje.

Posebno karakterističan uzrok je herpes zoster. Ovo je reaktivacija virusa varičela koja pogađa živce, što dovodi do izuzetno bolnog osipa. Ako zahvati područje oko levog rebra, može izazvati peckanje, probadajući bol koji ponekad traje čak i nakon što se osip smiri.

Problemi sa varenjem i manje hitni problemi

Bol ispod levog rebra često je povezan sa sistemom za varenje.

Gastritis, ili upala sluzokože želuca, može izazvati bol u gornjem delu stomaka koji se širi na levu stranu. Često je praćen mučninom, gubitkom apetita i osećajem nelagodnosti nakon jela.

Slične probleme izaziva čir na želucu, koji izaziva peckanje ili tup bol ispod rebara, posebno na prazan stomak ili nakon određene hrane.

Kod GERB-a (gastroezofagealne refluksne bolesti), želudačna kiselina se vraća u jednjak, što može izazvati gorušicu i bol u grudima koji se ponekad širi na levu stranu.

Sindrom iritabilnog creva (IBS) i inflamatorna bolest creva (IBD) takođe mogu izazvati bol u gornjem levom delu stomaka, zajedno sa nadimanjem, promenama u stolici, dijarejom ili zatvorom, a u slučaju IBD-a, gubitkom težine i krvarenjem.

Povrede i mehanički uzroci bola

Bol ispod levog rebra takođe može biti rezultat mehaničkog oštećenja. Modrica ili slomljena rebra izazivaju oštar bol koji se pogoršava pokretom, disanjem, kašljanjem ili kijanjem.

Sličnu sliku pruža kostohondritis, upala hrskavice koja povezuje rebra sa grudnom kosti. Bol se često povećava pritiskom na pogođeno područje.

Manje često, ali moguće stanje je „sindrom klizanja rebara“, kod kojeg se hrskavica rebra pomera, uzrokujući povremeni, probadajući bol praćen osećajem „klizanja“ rebra.

Bubrezi i drugi uzroci

Kamen u bubregu može izazvati jak bol koji se širi sa strane ka stomaku i ispod rebara, uz mučninu, krv u urinu i često mokrenje.

Kako se bol može osećati?

Bol ispod levog rebra može značajno varirati po prirodi – od blage, tupe nelagodnosti do iznenadnog, oštrog, probadajućeg bola. Kod nekih se javlja samo pri pokretu ili disanju, dok kod drugih može biti konstantan i progresivan.

U nekim slučajevima, bol se širi u leđa, ramena ili donji deo stomaka, što može dodatno otežati identifikaciju uzroka.

Kada odmah obratiti se lekaru?

Postoje situacije u kojima bol ispod levog rebra zahteva hitnu medicinsku procenu. Ako je bol iznenadan i jak i praćen je otežanim disanjem, bolom u grudima, mučninom, povraćanjem, vrtoglavicom, hladnim znojem ili ubrzanim otkucajima srca, odmah treba potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Takvi simptomi mogu ukazivati na ozbiljna stanja kao što su srčani udar, plućna embolija ili puknuće unutrašnjeg organa, u kojima je blagovremena reakcija neophodna.

Dijagnoza i lečenje

S obzirom na širok spektar mogućih uzroka, dijagnostički pristup obuhvata detaljan klinički pregled, laboratorijske nalaze i, ako je potrebno, testove snimanja kao što su rendgen, ultrazvuk, CT ili magnetna rezonanca. Ukoliko se sumnja na probleme sa varenjem, može se izvršiti i endoskopija.

Lečenje u potpunosti zavisi od uzroka – od odmora i analgetika za manje povrede, preko terapije za poremećaje varenja, do hitnog bolničkog lečenja za kardiovaskularne i plućne bolesti.