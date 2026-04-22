Kada se dijabetes i poremećaj štitne žlezde jave zajedno, simptomi se često preklapaju

Poremećaji štitne žlezde i dijabetes spadaju među najčešće hormonske bolesti, a iako na prvi pogled deluju nepovezano, u praksi se često javljaju zajedno. Kada su prisutni istovremeno, kontrola šećera u krvi postaje složenija, simptomi se preklapaju, a terapija zahteva češća prilagođavanja.

- Štitna žlezda reguliše metabolizam putem hormona, dok dijabetes utiče na način na koji organizam koristi glukozu. Kada se poremeti rad štitne žlezde, menja se i način na koji telo obrađuje šećer, što direktno utiče na tok dijabetesa. Istovremeno, dugotrajan dijabetes može da utiče na hormonsku ravnotežu i poveća rizik od problema sa štitnom žlezdom. Razumevanje veze između ove dve bolesti važno je za rano otkrivanje i bolje dugoročne rezultate - objašnjava endokrinolog Džajaditja Goš iz bolnice Jašoda u Hajderabadu.

Kako štitna žlezda utiče na šećer u krvi

Promene u nivou hormona štitne žlezde direktno utiču na metabolizam glukoze. Kada su hormoni povišeni, kao kod hipertireoze, metabolizam se ubrzava, pa šećer u krvi može da raste i teže se kontroliše. Sa druge strane, kod hipotireoze metabolizam se usporava, što može dovesti do pada šećera ili do toga da insulin duže ostaje u organizmu.

Kod hipertiteoze šećer u krvi može da raste i teže se kontroliše, dok kod hipotireoze pada, te insulin duže ostaje u organizmu Foto: Shutterstock

- Kod ubrzanog rada štitne žlezde dolazi do porasta šećera i izraženije insulinske rezistencije, dok usporen rad može dovesti do nepredvidivih oscilacija. Zbog toga osobe koje imaju dijabetes često primećuju da im vrednosti šećera variraju više nego ranije, iako se pridržavaju terapije - kaže dr Goš.

Zašto se ove dve bolesti često javljaju zajedno

Osobe sa dijabetesom imaju veći rizik da razviju poremećaj štitne žlezde, posebno ako je reč o autoimunim oboljenjima. Kod dijabetesa tipa 1 imuni sistem već napada sopstvene ćelije, pa se sličan proces može javiti i u štitnoj žlezdi, što dovodi do bolesti kao što su Hašimoto ili Grejvsova bolest.

- Kod dijabetesa tipa 2 važnu ulogu imaju insulinska rezistencija, gojaznost i metabolički poremećaji, koji takođe mogu narušiti hormonsku ravnotežu. Zajednički faktori rizika, poput starenja, viška kilograma i genetske predispozicije, dodatno objašnjavaju zašto se ove dve bolesti često preklapaju - navodi doktorka.

Simptomi koji mogu da zbune

Kada se dijabetes i poremećaj štitne žlezde jave zajedno, simptomi se često preklapaju i mogu da otežaju prepoznavanje problema:

umor koji ne prolazi

naglo mršavljenje ili gojenje

promene raspoloženja

osetljivost na hladnoću ili toplotu

nepravilan rad srca

oscilacije šećera u krvi

pad koncentracije

suva koža ili proređivanje kose

Kada se dijabetes i poremećaj štitne žlezde jave zajedno, simptomi, koji su vrlo raznoliki, se često preklapaju Foto: Shutterstock

Zbog toga se dijagnoza ne postavlja samo na osnovu simptoma, već uz pomoć laboratorijskih analiza.

Zašto je važno da se obe bolesti prate zajedno

Kada su obe bolesti prisutne, loša kontrola jedne može pogoršati drugu. Neuravnoteženi hormoni štitne žlezde otežavaju regulaciju šećera, dok dugotrajno povišen šećer može dodatno narušiti rad štitne žlezde. Ovakva kombinacija povećava rizik od komplikacija, posebno kada je reč o srcu i krvnim sudovima.