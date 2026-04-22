Zdravlje jetre često dolazi u fokus tek kada se pojave jasni simptomi, a tada je bolest već često uznapredovala. Masna jetra i ciroza često se pominju zajedno, ali predstavljaju različite faze oštećenja ovog organa, sa potpuno drugačijim ishodima. Razlika između njih nije samo u težini bolesti, već i u mogućnosti oporavka.

Masna jetra nastaje kada se u ćelijama jetre nagomila višak masti. U početku ne mora značajno da utiče na rad organa i često prolazi bez simptoma, navodi dr Niradž Damija, viši konsultant za laparoskopsku, lasersku i opštu hirurgiju. 

- Najčešće je povezana sa gojaznošću, dijabetesom i načinom života, ali može biti i posledica dugotrajnog unosa alkohola. Problem nastaje kada se ne prepozna na vreme, jer može da napreduje ka zapaljenju i ožiljcima - dodaje.

Ciroza, sa druge strane, predstavlja uznapredovalo oštećenje jetre. U ovoj fazi zdravo tkivo zamenjuje ožiljno, što remeti protok krvi i sposobnost jetre da obavlja svoje funkcije.

Masna jetra je najčešće povezana sa gojaznošću, dijabetesom i načinom života Foto: Julia Sudnitskaya/Shutterstock

- Najčešće se razvija postepeno, kao posledica dugotrajnog oštećenja, bilo zbog masne jetre, alkohola, virusnih hepatitisa ili autoimunih bolesti. Za razliku od masne jetre, ciroza je u najvećem broju slučajeva trajna, a posledice mogu biti ozbiljne - naglašava dr Damija.

Gde je ključna razlika

Iako pripadaju istom spektru bolesti, razlika između masne jetre i ciroze je suštinska. Masna jetra predstavlja ranu fazu, u kojoj još nema značajnog oštećenja strukture organa i kada je stanje često moguće preokrenuti.

- Ciroza označava fazu u kojoj je oštećenje već uzelo maha, a funkcija jetre ozbiljno narušena. Drugim rečima, ono što danas izgleda kao "bezazlen" nalaz masne jetre može, ako se zanemari, vremenom da dovede do trajnog oštećenja - upozorava hirurg.

Simptomi koji mogu da ukažu na problem

Masna jetra najčešće ne daje jasne znake, zbog čega se često otkriva slučajno. Ipak, neki simptomi mogu se javiti:

Kod ciroze su simptomi izraženiji i ukazuju na ozbiljnije oštećenje:

  • izražen umor
    gubitak apetita
    neobjašnjiv gubitak telesne mase
    mučnina
U drugoj fazi nelagodnost u gornjem delu stomaka može da pređe u bol Foto: Shutterstock

U uznapredovaloj fazi mogu se javiti i:

  • žutica (žutilo kože i očiju)
    oticanje stomaka i nogu
    lako stvaranje modrica i krvarenja
    poteškoće sa koncentracijom

Zašto je važno reagovati na vreme

Masna jetra se često potcenjuje jer ne boli i ne remeti svakodnevni život. Ipak, ako se ne leči, može da napreduje kroz nekoliko faza, od zapaljenja do stvaranja ožiljaka, a zatim i do ciroze. U toj tački, mogućnosti lečenja su znatno ograničenije, a u najtežim slučajevima jedino rešenje može biti transplantacija.

- Dobra vest je da se masna jetra, posebno u ranoj fazi, često može povući promenom načina života. Smanjenje telesne mase, pravilna ishrana i redovna fizička aktivnost imaju ključnu ulogu u oporavku. Sa druge strane, kod ciroze cilj terapije nije izlečenje, već usporavanje napredovanja i sprečavanje komplikacija - poručuje dr Damija. 

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

muškarac drži model jetre u jednoj ruci i šaku lekova u drugoj
