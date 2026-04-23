Slušaj vest

Bol u stopalu pri hodanju je veoma čest problem koji može imati niz uzroka. Ponekad je uzrokovan preopterećenjem, ponekad upalnim ili degenerativnim promenama, a u nekim slučajevima mehaničkim problemima u strukturi stopala. Ako se bol povećava sa svakim korakom, to može značajno otežati svakodnevno funkcionisanje.

U zavisnosti od uzroka, problemi se ponekad mogu ublažiti odmorom, ciljanim vežbama za stopala, promenom obuće ili jednostavnim kućnim merama kao što su led i lekovi protiv bolova koji se izdaju bez recepta.

Preopterećenje stopala

Jedan od najčešćih uzroka bola u stopalu je рreopterećenje. Javlja se kada je stopalo izloženo ponovljenom stresu tokom dužeg vremenskog perioda, na primer u sportovima koji uključuju puno trčanja ili skakanja. Takav stres može dovesti i do stres preloma, ili mikroskopskih pukotina u kostima stopala, ili težim kontuzijama kostiju.

Slične povrede mogu se javiti i kod ljudi koji iznenada počnu da hodaju mnogo više nego obično ili nose cipele koje ne pružaju dovoljnu potporu. Oporavak obično zahteva nekoliko nedelja odmora, najčešće šest do osam.

Foto: Shutterstock

Traumatske povrede stopala

Bol u stopalu može se javiti i kao posledica akutne povrede. To može uključivati modrice izazvane pritiskom na tkiva, iščašenja kada se kosti pomeraju iz svog prirodnog položaja, uganuća ligamenata ili istegnute mišiće.

Manje povrede se obično rešavaju odmorom i kućnim lečenjem. Međutim, ozbiljnije povrede poput pokidanih ligamenata ili iščašenja često zahtevaju imobilizaciju, a ponekad i hirurško lečenje.

Plantarni fasciitis

Plantarni fasciitis je jedna od najčešćih dijagnoza bola u peti i svodu stopala. Javlja se kada se plantarna fascija, jaka vezivna struktura koja podržava svod stopala, upali ili iritira.

Ovo stanje se može razviti bez očiglednog razloga, ali se rizik povećava sa godinama između 40 i 60 godina, ravnim ili izuzetno visokim stopalima, prekomernom težinom, naglim povećanjem fizičke aktivnosti, dužim stajanjem ili zategnutim mišićima potkolenice.

Lečenje se najčešće zasniva na odmoru, fizioterapiji, nošenju ortopedskih uložaka i noćnih longeta, dok se hirurške procedure koriste veoma retko.

Foto: Shutterstock

Metatarzalgija

Metatarzalgija se manifestuje kao bol u prednjem delu stopala, u predelu glava metatarzalnih kostiju. Često je povezana sa neadekvatnom obućom, intenzivnim sportskim aktivnostima ili deformitetima stopala. Lečenje je usmereno na uzrok i može uključivati promenu obuće, odmor i ortotske uloške.

Atrofija masnog jastučića pete

Sa godinama ili zbog preopterećenja, masni jastučić koji štiti petnu kost može se istanjiti. Kada ova zaštitna struktura oslabi, svaki korak može postati bolan jer kost ostaje manje amortizovana.

Ovo stanje može biti rezultat starenja, povrede, povećanja telesne težine ili neudobne obuće. Lečenje uključuje odmor, nošenje uložaka koji apsorbuju pritisak i vežbe za jačanje stopala.

Povreda prsta

Povreda palca je povreda palca koja nastaje kada je prst prekomerno savijen nagore, najčešće tokom sportskih aktivnosti kao što su trčanje ili skakanje. Povreda nastaje kada se prst „zaglavi“ na površini tokom odskoka.

Lečenje uključuje odmor, stabilizaciju prsta elastičnim zavojima, a ponekad i nošenje ortopedske čizme. U težim slučajevima može biti neophodna operacija.

Foto: Shutterstock

Petni trn

Petni trn je koštani izraštaj na petnoj kosti koji se razvija postepeno, najčešće kao rezultat hroničnog naprezanja plantarne fascije. Iako sam izraštaj često nije bolan, može izazvati iritaciju okolnih tkiva i upalu, što dovodi do bola pri hodanju.

Lečenje uključuje istezanje, ortotiku, fizikalnu terapiju i odmor, dok se injekcije kortikosteroida ili operacija ređe koriste.

Čukljevi

Čukalj je deformacija kod koje se palac postepeno naginje prema ostalim prstima, stvarajući bolnu koštanu izbočinu na zglobu. Najčešće je uzrokovan nošenjem uske ili neudobne obuće tokom dužeg vremena.

U početnim fazama pomažu šire cipele i zaštitni jastučići, dok se u uznapredovalim slučajevima može razmotriti hirurško lečenje.

Tendinitis

Tendinitis se odnosi na upalu tetiva koje povezuju mišiće i kosti. Može uticati na različite delove stopala i skočnog zgloba, a bol je obično jači pri hodanju ili drugim aktivnostima, dok se smanjuje sa odmorom.

Lečenje uključuje odmor, istezanje, fizikalnu terapiju i ortopedske uloške koji smanjuju opterećenje.

Foto: Shutterstock

Artritis

Artritis stopala nastaje kada se zglobovi upale. Osteoartritis je rezultat habanja zglobne hrskavice, dok je reumatoidni artritis autoimuna bolest kod koje imuni sistem napada sopstvene zglobove.

Iako ne postoji lek za artritis, simptomi se mogu ublažiti promenom aktivnosti, gubitkom težine, ortopedskim pomagalima i terapijom. U težim slučajevima koriste se lekovi ili hirurške procedure kao što je spajanje zglobova.

Mortonov neurom

Mortonov neurom je zadebljanje tkiva oko živaca u prednjem delu stopala, najčešće između trećeg i četvrtog prsta. Ljudi ga često opisuju kao osećaj hodanja po kamenčiću u cipeli.

Bol se pogoršava nošenjem uskih cipela ili visokih potpetica, a lečenje uključuje promenu cipela, ortopedske uloške i, u retkim slučajevima, operaciju.

Drugi mogući uzroci

Bol u stopalu pri hodanju može biti povezan i sa drugim stanjima kao što su dijabetes, giht, neuropatija, urasli nokti ili jednostavno neadekvatna obuća koja ne pruža dovoljno amortizacije.

Foto: Shutterstock

Da li bi trebalo hodati uprkos bolu?

Hodanje je važan deo svakodnevnog života, ali u određenim uslovima, preopterećenje može pogoršati povredu. Zato je važno prepoznati uzrok bola i blagovremeno se obratiti lekaru.

Hitna medicinska procena se preporučuje ako postoji nemogućnost oslonjavanja stopala, jak bol u mirovanju, otok sa toplinom i crvenilom, otvorene rane ili povišena temperatura.

Kako sebi pomoći kod kuće?

Jednostavne mere često mogu pomoći kod blažih problema. Najpoznatiji pristup je RICE metoda, koja uključuje:

odmor (Rest)

primenu leda (Ice)

kompresiju (Compression)

podizanje stopala (Elevate)

Takođe se preporučuje izbegavanje aktivnosti koje pogoršavaju bol, korišćenje ortopedskih pomagala i, ako je potrebno, uzimanje lekova protiv bolova i antiinflamatornih lekova.