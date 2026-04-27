Dijabetes se najčešće vezuje za povišen šećer u krvi, ali ova bolest vremenom utiče na gotovo sve organske sisteme, uključujući i varenje. Jedna od ređe pominjanih, ali za pacijente vrlo neprijatnih komplikacija jeste dijareja povezana sa dijabetesom, koja može značajno da naruši kvalitet života, navodi dr Niradž Dhamidža, viši konsultant za laparoskopsku, lasersku i opštu hirurgiju.

Dijabetesna dijareja podrazumeva učestale, retke ili vodenaste stolice koje se javljaju kao posledica bolesti, najčešće kod osoba sa dugotrajnim ili loše kontrolisanim dijabetesom. U osnovi problema često stoji oštećenje nerava, odnosno dijabetička neuropatija, koja ne zahvata samo ruke i noge, već može da poremeti i rad creva. Oštećenje nervnog sistema menja ritam pokreta creva, pa se mogu smenjivati dijareja i zatvor, a tegobe se ponekad javljaju i noću.

- Visok nivo šećera u krvi dodatno pogoršava stanje, jer oštećuje i nerve i krvne sudove koji učestvuju u regulaciji varenja. Kada dođe do tzv. autonomne neuropatije, poremećene su funkcije koje se inače odvijaju bez naše kontrole, uključujući i varenje. Posledica mogu da budu ubrzano kretanje sadržaja kroz creva, ali i usporeno varenje, pa se javljaju nepredvidive promene u stolici - objašnjava dr Dhamidža.

Zašto dolazi do dijareje i koji su najčešći uzroci

Uzrok dijareje kod osoba sa dijabetesom retko je samo jedan. Pored oštećenja nerava, čest problem predstavlja i prekomerno razmnožavanje bakterija u tankom crevu, stanje poznato kao SIBO, koje izaziva nadutost, gasove i dijareju.

- Mogući uzrok je i slabija funkcija pankreasa, zbog čega se hrana ne vari u potpunosti, ali i pridružene bolesti poput celijakije, koja je češća kod osoba sa dijabetesom tipa 1. Ne bi trebalo zanemariti ni ishranu, jer veće količine zaslađivača poput sorbitola mogu da imaju laksativni efekat - upozorava hirurg.

Simptomi koji mogu da ukažu da je dijareja povezana sa dijabetesom su:

česte, vodenaste stolice

dijareja koja se javlja noću

smenjivanje dijareje i zatvora

gubitak kontrole nad pražnjenjem creva

nadutost i nelagodnost u stomaku

Ako se ove tegobe javljaju uz trnjenje ili utrnulost u šakama i stopalima, verovatnoća da je uzrok upravo dijabetes dodatno raste.

Lečenje počinje stabilizacijom šećera u krvi

Dijagnoza se postavlja postepeno, isključivanjem drugih uzroka. Lekar će najpre proceniti regulaciju šećera u krvi, a zatim, po potrebi, uključiti analize stolice, testove na bakterijsko prerastanje (SIBO), kao i dodatne preglede funkcije pankreasa ili testiranje na celijakiju.

Lekovi mogu da budu uzrok tegoba Posebnu pažnju bi trebalo obratiti i na terapiju, jer pojedini lekovi za dijabetes, poput metformina, mogu da izazovu ili pojačaju dijareju, naročito na početku primene. U tom slučaju važno je obratiti se lekaru, a ne samoinicijativno prekidati terapiju.

- Lečenje zavisi od uzroka, ali prvi i najvažniji korak uvek je stabilizacija nivoa glukoze u krvi. Kada se šećer drži u preporučenim granicama, usporava se napredovanje oštećenja nerava i ublažavaju se digestivne tegobe. Terapija može da uključi lekove protiv dijareje, antibiotike kod bakterijskog prerastanja ili enzimeako pankreas ne luči dovoljno digestivnih sokova. Važna je i hidratacija, naročito kod učestalih epizoda - savetuje dr Dhamidža.

Ishrana ima značajnu ulogu u kontroli simptoma. Preporučuju se lako svarljive namirnice, vlakna koja vezuju vodu poput ovsenih pahuljica i banana, kao i probiotske namirnice. S druge strane, masna i pržena hrana, alkohol, kofein i veštački zaslađivači mogu dodatno da pogoršaju tegobe, pabi ih trebalo ograničiti.