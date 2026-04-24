Bolesti bubrega postaju sve češće, ali mnogima i dalje nije jasno koja je razlika između naglog oštećenja bubrega i hronične bolesti koja se razvija godinama. Iako obe utiču na istu funkciju, razlike su velike, od brzine nastanka do mogućnosti oporavka, navodi dr Arpit Srivastava, nefrolog iz bolnice Regency u Gorakhpuru (Indija).

- Akutno oštećenje bubrega deluje kao iznenadni šok koji se razvija za nekoliko sati ili dana, dok hronična bolest bubrega nastaje postepeno, tokom meseci ili godina. Važno je prepoznati razliku na vreme, jer se akutno oštećenje često može povući, dok hronično stanje zahteva dugotrajno lečenje - objašnjava dr Srivastava.

Naglo oštećenje ili tiha bolest koja traje godinama

Akutno oštećenje bubrega nastaje naglo i predstavlja hitno stanje, jer bubrezi iznenada gube sposobnost da uklone štetne materije i višak tečnosti iz organizma. Nasuprot tome, hronična bolest bubrega napreduje sporo i često prolazi bez simptoma u ranim fazama, pa se otkriva tek kada je oštećenje već uznapredovalo.

- Ako poremećaj funkcije bubrega traje kraće od tri meseca, govori se o akutnom oštećenju, dok se sve što traje duže od toga smatra hroničnom bolešću. Moguće je i da se ova dva stanja preklapaju, pa osoba sa hroničnim problemom doživi naglo pogoršanje - sugeriše dr Srivastava.

Uzroci su različiti, ali posledice mogu biti ozbiljne

Akutno oštećenje bubrega najčešće nastaje zbog smanjenog dotoka krvi u bubrege, na primer usled dehidratacije, krvarenja ili teških infekcija, ali i zbog direktnog oštećenja tkiva izazvanog lekovima, kontrastnim sredstvima ili zapaljenjem. Ponekad je uzrok i mehanička prepreka, poput kamena ili uvećane prostate, koja sprečava normalno oticanje mokraće.

Bol od kamena u bubregu obično počinje u donjem delu leđa, širi se ka stomaku i preponama i može biti praćen peckanjem, mučninom ili krvlju u urinu Foto: Shutterstock

- Kod hronične bolesti bubrega najčešći uzroci su dugotrajno povišen šećer u krvi i visok krvni pritisak, koji postepeno oštećuju sitne krvne sudove u bubrezima. Vremenom dolazi do trajnih promena i smanjenja funkcije, koje nije moguće u potpunosti vratiti - opominje doktor.

Simptomi se ne javljaju na isti način

Kod akutnog oštećenja tegobe se razvijaju brzo i često su izražene:

naglo smanjenje količine urina

otoci na nogama, licu ili stopalima

mučnina i povraćanje

otežano disanje

konfuzija i izrazit umor

Kod hronične bolesti simptomi nastaju postepeno i mogu dugo da izostanu, ali se kasnije javljaju umor, otoci, učestalo mokrenje noću, pena u mokraći, gubitak apetita i svrab kože.

Lečenje zavisi od toga koliko brzo je problem nastao

Kod akutnog oštećenja ključna je brza reakcija – uklanjanje uzroka, nadoknada tečnosti i korekcija poremećaja u organizmu. U nekim slučajevima privremeno se primenjuje i dijaliza, ali se funkcija bubrega često oporavi ako se reaguje na vreme.

Kod hroničnog oštećenja pre svega treba regulisati najčešće uzročnike, dijabetes i hipertenziju Foto: Shutterstock

- Kod hronične bolesti cilj je usporavanje napredovanja. Kontrola šećera i krvnog pritiska, prilagođena ishrana i redovne kontrole mogu značajno da utiču na tok bolesti, iako se već nastalo oštećenje ne može u potpunosti povući. Poseban problem predstavlja situacija kada osoba sa hroničnom bolešću doživi akutno pogoršanje, jer tada bubrezi imaju manju "rezervu" i teže podnose dodatni stres. Takve situacije češće vode ka trajnom oštećenju i potrebi za dijalizom - sugeriše dr Srivastava.

Zašto je rano prepoznavanje presudno

Iako se radi o različitim stanjima, zajedničko im je to da na vreme postavljena dijagnoza značajno menja ishod. Akutno oštećenje može da ostavi dugoročne posledice ako se ne leči, dok se hronična bolest može godinama držati pod kontrolom ako se otkrije na vreme.