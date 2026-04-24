Otok ili kvržica na vratu može biti posledica bolesti štitne žlezde, ali i raka - i uvek bi trebalo da je pregleda lekar

Ne znači svaki simptom da imate rak, ali lekar bi trebalo da proceni sve neobične promene.

Simptomi raka mogu uključivati otok vrata, rane na koži koje ne zarastaju ili kontinuirani bol, i još mnogo toga. Važno je da posetite lekara ako imate bilo koji od ovih znakova.

Biserna bubuljica

Rak kože je najčešći tip raka. Postoji nekoliko različitih tipova. Glavni su skvamozno-ćelijski karcinom , bazalno-ćelijski karcinom i, nešto ređe, melanom.

Dr Mark Glašofer, sertifikovani dermatolog u privatnoj praksi, specijalizovan za rak kože u severnom Nju Džerziju, rekao je da bazalnoćelijski karcinomi ponekad imaju biserno proziran ili voštast izgled. U drugim slučajevima, ovi karcinomi izgledaju kao rane, ljuskave mrlje ili izbočine nalik cistama.

Osećaj stranog tela

Osećaj kvržice u grlu može signalizirati tumore u korenu jezika ili krajnika. Ovi tumori mogu biti uzrokovani infekcijama humanim papiloma virusom (HPV), koje se često dobijaju oralnim seksom.

HPV može ostati prisutan u telu godinama pre nego što izazove simptome. Možda čak ni ne znate da ste u riziku od raka usne duplje, glave i vrata.

Neprekidni svrab

Neki karcinomi, poput limfoma, mogu izazvati jak svrab kod ljudi.

Limfomi su karcinomi koji utiču na limfni sistem (deo vašeg imunog sistema). Uključuju Hodžkinov i ne-Hodžkinov limfom . Bez obzira na vrstu, limfomi mogu izazvati svrab.

Bol u uhu

Mnoga stanja mogu izazvati „referisanu otalgiju“, odnosno bol u uhu koji potiče od nerava u glavi ili vratu.

- Rak usne duplje je jedno takvo stanje. Takođe može biti znak raka usta u kasnijem stadijumu koji „propada i počinje da ometa te živce“, rekao je za Health dr Brus Dejvidson, profesor i predsednik otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata u Univerzitetskom medicinskom centru Džordžtaun u Vašingtonu .

Vaginalno krvarenje

Neuobičajeno krvarenje može biti znak raka endometrijuma ili češćeg tipa raka materice koji se može izlečiti. Svako abnormalno krvarenje zahteva hitnu procenu, posebno nakon menopauze ili pre nje kod osoba sa faktorima rizika, kao što je gojaznost.

Opušteni kapak

Spušteni gornji kapak može upozoriti lekare na Pankoast tumor, vrstu raka pluća koji počinje u gornjem delu pluća i širi se na obližnja tkiva. Ovaj rak može izazvati jake bolove u ramenu i Hornerov sindrom, ili opušteni kapak, suženu zenicu i gubitak sposobnosti znojenja na jednoj strani lica.

Ljuskave mrlje ili bradavičaste kvržice

Crvena, ljuskava mrlja kože na području izloženom suncu koja traje nedeljama može biti znak skvamoznog ćelijskog karcinoma. Često se pojavljuje na glavi, vratu, zadnjoj strani ruku ili prednjoj strani nogu i može imati „bradavičast“ ili „kupolast“ izgled. Pločastoćelijski karcinom je skoro uvek izlečiv kada se otkrije rano.

Anemija

Krv u stolici je klasičan znak kolorektalnog karcinoma, koji može krvariti u digestivni trakt. Ovaj gubitak krvi može vremenom dovesti do anemije, odnosno smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca.

- Rektalno krvarenje nekada se teško otkriva - dr Krejg Moskovic, glavni onkolog u Sveobuhvatnom onkološkom centru Silvester pri Univerzitetskom zdravstvenom sistemu Majamija.

Hrapav glas

Rak grkljana napada tkiva u glasnim žicama (larinksu), u kojima se nalaze glasne žice. Ova vrsta raka može izazvati promuklost, bol u grlu, bol u uhu ili kvržicu u vratu ili grlu. Rak grkljana se takođe može proširiti na štitnu žlezdu, traheju (dušnik) ili jednjak.

Nadutost stomaka

U retkim slučajevima, nadimanje i nelagodnost u karlici mogu biti znaci raka jajnika. Rak jajnika pogađa oko 1,1% žena tokom njihovog života. Porodična istorija raka jajnika može značiti da imate povećan rizik od ove bolesti.

Kvrga u vratu

Kvrga na vratu može biti posledica bolesti štitne žlezde ili raka - i uvek bi trebalo da ih pregleda lekar. Većina kvržica kod odraslih nije kancerogena. Rizik od raka grla povećava se sa godinama, pušenjem ili prekomernom konzumacijom alkohola.

Oticanje ili udubljenje dojki

Neobične promene na grudima zahtevaju hitnu pažnju.

Znaci i simptomi raka dojke uključuju:

* Bol u grudima

* Promene u veličini i obliku dojke

* Rupice, naboranost, ljuštenje, crvenilo ili otok

* Nova kvržica ili zadebljanje u predelu dojke ili pazuha

* Iscedak iz bradavice

* Bradavice okrenute ka unutra

Postoji mnogo vrsta raka dojke. Primeri uključuju duktalni karcinom, lobularni karcinom, inflamatorni rak dojke i Pedžetovu bolest dojke.

Bol u kostima

Bol u kostima može biti posledica povrede, infekcije ili osteoporoze. Takođe može biti znak raka. Neobjašnjiv bol u kostima, posebno u kičmi, karlici i rebrima, može biti simptom multiplog mijeloma , raka plazma ćelija. Normalne plazma ćelije se nalaze u koštanoj srži i važan su deo imunog sistema. Bol u kostima ili zglobovima sa groznicom, umorom ili gubitkom težine može biti znak leukemije, vrste raka krvi i koštane srži.

Bol nakon konzumiranja alkohola

U retkim slučajevima, neobjašnjiv bol nakon konzumiranja alkohola može ukazivati na Hodžkinov limfom, rak koji počinje u belim krvnim zrncima zvanim limfociti.

- Obično, ovi pacijenti mogu imati otečene limfne čvorove u vratu ili grudima. Hodžkinov limfom može početi gotovo bilo gde u telu. Najčešća mesta su limfni čvorovi u grudima, vratu ili ispod pazuha - ističe dr Moskovic.

Problemi sa urinarnim sistemom

Urinarni simptomi se ponekad mogu javiti kod raka bešike, koji je šesti najčešći rak u SAD. Ređe, krv u urinu može biti simptom raka bubrega.

Rak bubrega je jedan od 10 najčešćih karcinoma u SAD. Otprilike je dvostruko češći kod muškaraca nego kod žena. Prosečna starost pri dijagnozi je 65 godina.





Kada morate da posetite lekara?

Neće svaki novi simptom koji imate biti rak, ali je jako važno da obratite pažnju na svaku promenu u svom telu.

Obratite se lekaru ako otkrijete bilo kakve nove ili neobične simptome, uključujući bol. Lekar može pregledati vašu medicinsku istoriju i obaviti fizički pregled. U zavisnosti od vaših simptoma, može zatražiti testove kako bi se utvrdilo da li je prisutan rak.

Zapamtite: