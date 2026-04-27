Smrtnost od raka rektuma i obolevanje od kolorektalnog karcinoma naglo rastu među mlađom populacijom, pri čemu se bolest sve češće javlja pre 55. godine i ubrzano menja ranije poznate obrasce rizika

Smrtnost od raka rektuma raste među osobama u 30-im i 40-im godinama, brže nego kod raka debelog creva, što zabrinjava stručnjake. Kolorektalni karcinom je ranije bio redak kod mladih ljudi. Ali obe dijagnoze se povećavaju alarmantnom brzinom za ovu starosnu grupu, pri čemu se 1 od 5 novih slučajeva kolorektalnog karcinoma sada javlja kod osoba mlađih od 55 godina.

Rak debelog creva i rektuma se obično grupišu zajedno kao kolorektalni rak, jer oba pogađaju debelo crevo, pri čemu je rektum bliži spoljašnjosti tela. Iako izazivaju slične simptome, to su različiti karcinomi.

Najnovije istraživanje, koje još nije objavljeno u recenziranom časopisu, ističe da se rak rektuma posebno povećava zapanjujuće visokom stopom.

- Na osnovu naše procene, kod odraslih starosti od 35 do 44 godine, smrtnost od raka debelog creva raste sporo, za oko pola procenta svake godine. Stope raka rektuma rastu mnogo brže, skoro 2 procenta godišnje - kaže glavna autorka Mitili Menon Patijil, gastroenterološki saradnik na Medicinskom univerzitetu SUNY Upstate u Sirakuzi, Njujork.

Iako brojke na prvi pogled deluju skromno, zabrinutost nije samo u tome koliko dodatnih smrtnih slučajeva ima danas, već u tome što se kriva kreće u pogrešnom smeru i ubrzava kod mladih, inače niskorizičnih osoba, dodaje dr Patijil.

Smrtnost od raka rektuma brzo raste kod osoba u 30-im i 40-im godinama, što zabrinjava stručnjake zbog porasta među mladima

Nalazi zasnovani na decenijama istraživanja

Za ovu studiju, Patijil i njeni saradnici analizirali su smrtne slučajeve usled ranog početka kolorektalnog karcinoma kod odraslih starosti od 20 do 44 godine koristeći federalnu bazu podataka o smrtnim slučajevima u SAD od 1999. do 2023. godine.

Primenom kompjuterskog programa za mašinsko učenje, naučnici su izračunali da će se smrtnost od raka rektuma među odraslima starosti od 35 do 44 godine (jezgro milenijalske generacije) eskalirati do 2035. godine, jer će smrtnost od raka debelog creva u istoj starosnoj grupi sporije rasti.

- Iznenađujuće je da se ovi karcinomi povećavaju među odraslima, jer smo tradicionalno smatrali da kolorektalni karcinom relativno sporo raste, pa nas to navodi na pitanje da li ovi karcinomi počinju u još ranijoj dobi - kaže dr Sindi Kin, vanredni profesor hirurgije na Stanford zdravstvenoj nezi u Palo Altu, Kalifornija, koja je specijalizovana za hirurgiju debelog creva i rektuma.

Šta bi moglo da pokrene porast raka rektuma?

Razlozi za porast smrtnosti od raka rektuma još nisu u potpunosti razjašnjeni i potrebna su dodatna istraživanja. Stručnjaci pretpostavljaju da ulogu mogu imati dugotrajna izloženost nepovoljnim faktorima, pre svega kroz ishranu, što može dovesti do hronične upale i poremećaja crevne flore, a rizik dodatno povećavaju fizička neaktivnost, gojaznost, pušenje i alkohol.

Kod mlađih osoba problem je i to što se ne podvrgavaju rutinskim pregledima, pa se simptomi često zanemaruju ili pogrešno pripisuju stresu ili hemoroidima. Zbog toga se bolest neretko otkrije u odmakloj fazi, što može doprineti većoj smrtnosti.

Hemoroidi su proširene vene u predelu anusa i rektuma koje mogu izazvati bol, svrab i krvarenje tokom pražnjenja creva

Koji su znaci i simptomi raka rektuma? Uobičajeni simptomi raka debelog creva i raka rektuma uključuju: - upornе promene u pražnjenju creva (dijareja ili zatvor)

- rektalno krvarenje ili krv u stolici

- neobjašnjiv gubitak težine

- uporan bol u stomaku ili grčevi

- umor

U ranim fazama, rak debelog creva i rektuma možda ne izaziva nikakve simptome – jedan od razloga zašto su preventivni pregledi vitalni.

Simptomi raka rektuma mogu biti lakše očigledni od simptoma raka debelog creva zbog njegove lokacije blizu spoljašnjosti tela, prema rečima dr Rejčel Gordon, lekarke koja je dvostruko sertifikovana iz kolorektalne i opšte hirurgije u Episkopalnim zdravstvenim službama u Kvinsu, Njujork.

Kada tumor raka rastegne rektum, objašnjava ona, veća je verovatnoća da ćete ga osetiti i imati poteškoća sa pražnjenjem creva ili da ćete iskusiti analni ili karlični bol.

Debelo crevo ima više prostora za istezanje, a rak dublje u telu može biti teže otkriti.

- Kod raka debelog creva, manja je verovatnoća da ćete primetiti jarko crvenu krv na stolici ili toalet papiru jer krv od raka debelog creva ima vremena da se pomeša sa stolicom pre nego što stolica stigne do anusa - kaže dr Kin. Takođe dodaje da je: "Rak debelog creva skloniji crnoj stolici.“

Kako se leči rak rektuma u poređenju sa rakom debelog creva?

Rak rektuma se najčešće leči kombinacijom zračenja i hemoterapije, a zatim operacijom ako je potrebno, posebno kada je tumor zahvatio zid creva ili obližnje limfne čvorove. Kod raka debelog creva pristup je najčešće drugačiji i obično počinje operacijom, nakon koje se po potrebi daje hemoterapija, naročito ako postoji širenje bolesti.

Rano otkrivanje je presudno za uspeh lečenja, a kolonoskopija se smatra zlatnim standardom dijagnostike

Rano otkrivanje je presudno za uspeh lečenja, a kolonoskopija se smatra zlatnim standardom dijagnostike. Redovni pregledi se preporučuju od 45. godine, a ranije kod osoba sa povećanim rizikom ili simptomima poput rektalnog krvarenja i promena u radu creva.

Kako smanjiti rizik?

Da biste smanjili šanse za dobijanje raka rektuma ili debelog creva, Američko udruženje za rak savetuje:

počnite sa redovnim pregledima sa 45 godina

održavajte zdravu težinu

ostanite fizički aktivni

jedite ishranu bogatu voćem, povrćem i integralnim žitaricama

ograničite crveno i prerađeno meso

izbegavajte duvan

ograničite unos alkohola

Patijil naglašava da rektalno krvarenje i promene u crevnim navikama kod osoba mlađih od 45 godina ne bi trebalo automatski pripisivati hemoroidima ili stresu ni od strane pacijenata ni od strane lekara bez temeljne procene.

- Sama svest da stope smrtnosti rastu u ovoj starosnoj grupi može podstaći mlade odrasle da ne ignorišu simptome bez pregleda od strane zdravstvenog radnika - kaže ona.

