Masna jetra može izazvati vidljive promene na licu, koje su ponekad prvi znak ozbiljnog oštećenja jetre

Mala količina masti u vašoj jetri je zdrava, ali kada masnoća čini više od 5 odsto težine vaše jetre, može izazvati probleme. U ovom trenutku lekari to nazivaju steatotična bolest jetre, iako ste možda ranije čuli termin masna bolest jetre.

Postoji mnogo simptoma ovog stanja, a neki mogu uticati na vaše lice. Promene na koži mogu biti prvi znaci masne bolesti jetre. Ovo su neki mogući simptomi masne jetre na licu na koje treba obratiti pažnju.

Oticanje lica

Kada je jetra zdrava, ona proizvodi limfu, bistru supstancu koja putuje do ćelija i tkiva, prenoseći hranljive materije i sakupljajući višak tečnosti. Ali u teškim slučajevima masne bolesti jetre, jetra ne funkcioniše pravilno.

To može dovesti do prekomernog oslobađanja limfe u telu, što narušava ravnotežu tečnosti u tkivima. Lice može postati otečeno i podbulo kada se tečnost nakuplja u tkivu lica. Verovatno će doći i do oticanja u drugim delovima tela.

Rozacea

Rozacea je stanje koje izaziva crvenilo lica, obično na obrazima, nosu i čelu. U zavisnosti od tipa rozacee, mogu se javiti i oticanje lica, vidljivi krvni sudovi, bubuljice ispunjene tečnošću ili zadebljana koža na nosu. Neki ljudi imaju iritaciju očiju, osetljivost na svetlost ili bolne promene na kapcima.

Manje sumnjivi, blaži znaci koji mogu ukazivati na probleme sa jetrom su osip, svrab kože i crvenilo lica Foto: Shutterstock

Rozacea je povezana sa metaboličkim sindromom, grupom stanja koja uključuju visok krvni pritisak, visok šećer u krvi, višak masnoće oko struka i abnormalne vrednosti holesterola ili masti u krvi. Ako imate metabolički sindrom i nakupljanje masti u jetri, imate metabolički disfunkcionalnu steatotičnu bolest jetre (MASLD), ranije poznatu kao nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD).

Druga istraživanja sugerišu da masna bolest jetre može izazvati rozaceu jer utiče na gene koji kontrolišu folikule dlake. Folikuli su otvori u koži kroz koje raste dlaka, uključujući i na licu.

Žutilo kože (žutica)

Žutilo kože, očiju ili usta naziva se žutica. Može biti uzrokovano teškim bolestima jetre poput hepatitisa ili uznapredovale masne bolesti jetre.

Kada jetra funkcioniše pravilno, ona razgrađuje bilirubin, žućkastu supstancu koja nastaje kada stare crvene krvne ćelije umiru. Zdrava jetra može preraditi bilirubin i izbaciti ga kao žuč, koja pomaže varenju hrane.

Ako masna bolest jetre postane teška, ožiljno tkivo može zameniti zdravo tkivo jetre, a jetra se može smanjiti. Ova faza bolesti naziva se ciroza. Može trajati godinama, ali oštećenje se ne može popraviti. Kada je jetra ozbiljno oštećena, ne može razgraditi bilirubin u dovoljnoj meri, pa se on nakuplja u krvi i izaziva žutilo kože.

Svako iznenadno žutilo kože zahteva lekarski pregled, kako bi se isključila ozbiljna oboljenja poput masne jetre Foto: Shutterstock

Promene pigmentacije kože

Pigmentacija kože odnosi se na boju kože koja zavisi od količine melanina u telu. Melanin određuje boju kose, očiju i kože. Promene pigmentacije mogu nastati zbog gena, izlaganja suncu, lekova ili poremećaja.

Teška masna bolest jetre može izazvati promene pigmentacije. Koža može postati mrljasta ili sivkasta na različitim delovima tela, uključujući lice. Ovo se može javiti oko očiju, usta i ispod nosa.

Tamnenje kožnih nabora na vratu takođe može biti simptom masne jetre. Ovo se može javiti zbog insulinske rezistencije, koja vodi ka dijabetesu tipa 2 – stanju povezanom sa masnom bolešću jetre. Najmanje polovina ljudi sa MASLD-om ima i dijabetes tipa 2.

Iritirana koža

Simptomi masne jetre na licu mogu uključivati iritaciju kože. To znači da koža može da svrbi, bude suva ili otečena. Mnoga stanja mogu izazvati svrab kože, uključujući alergije i ekcem. Ponekad je svrab posledica unutrašnjih bolesti, kao što je bolest jetre.

Svrab može nastati zbog holestaze, problema sa protokom žuči. Holestazu može izazvati uznapredovali oblik masne bolesti jetre koji se naziva metabolički disfunkcionalni steatohepatitis (MASH).

Normalno, jetra razgrađuje holesterol kako bi stvorila žučne kiseline. Ali oštećenje jetre može dovesti do njihovog nakupljanja u krvi. To iritira nerve i izaziva svrab na šakama, stopalima, udovima ili celom telu, uključujući lice.

Simptomi masne jetre na licu mogu uključivati iritaciju kože Foto: Shutterstock

Osip na licu

Osip na licu uključuje promene u teksturi, boji ili osećaju kože. Može imati mnogo uzroka, kao što su alergije, biljke ili kozmetika. Osip se može javiti i zbog nedostatka vitamina. Nedostatak vitamina C može dovesti do ekcema, dok nedostatak cinka može izazvati osip na koži.

Postoje istraživanja koja pokazuju da se nedostatak cinka može javiti kod hronične bolesti jetre, posebno kod teške masne bolesti jetre ili ciroze. Jetra igra važnu ulogu u preradi cinka, koji je važan za imuni sistem i zdravlje kože.

Zatajenje jetre može poremetiti ovaj proces i izazvati ljuskav osip na licu ili rane oko usta.

Pauk vene

Pauk vene su vidljivi krvni sudovi ispod površine kože. Izgledaju kao paukova mreža ili skupine crvenih, plavih ili ljubičastih linija. Obično se javljaju na licu, vratu, grudima ili rukama.

One su uglavnom bezopasne, ali njihov veći broj može biti znak teške masne bolesti jetre. Ako bolest napreduje u nealkoholni steatohepatitis (NASH), u jetri se može stvarati ožiljno tkivo (fibroza), što pokreće stvaranje novih krvnih sudova.

Pauk vene su sitni vidljivi krvni sudovi ispod kože, koji mogu biti znak oštećenja jetre ako ih ima u većem broju Foto: Shutterstock

Kada se obratiti lekaru

Pratite nove simptome na licu ili one koji se pogoršavaju. Obratite se lekaru ako se simptomi jave iznenada ili ne prolaze.

Ako masna bolest jetre napreduje u NASH ili cirozu, mogu se javiti pauk vene i žutilo kože. Takođe se mogu javiti promene pigmentacije kože, poput tamnjenja vrata. Često nema simptoma dok bolest ne postane ozbiljna, pa su redovni pregledi važni.

Napomena Sadržaj na portalu Zdravlje Kurir služi isključivo u informativne svrhe i ne zamenjuje profesionalnu medicinsku dijagnozu ili savet. Uvek se konsultujte sa lekarom pre donošenja bilo kakvih odluka o lečenju.