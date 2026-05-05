Tup i uporan bol u leđima, koji se često ignoriše, može biti rani znak raka pankreasa i zato ne treba odlagati pregled

Uporni bol u leđima koji mnogi ljudi odbacuju kao istegnuće mišića ili loše držanje, u nekim slučajevima može biti rani znak upozorenja na rak pankreasa, upozorili su lekari.

Stručnjaci kažu da je bolest posebno teško rano otkriti jer su simptomi često nejasni i lako ih je ignorisati. Kao rezultat toga, mnogi slučajevi se dijagnostikuju u kasnoj fazi, kada su mogućnosti lečenja ograničenije.

Simptom koji se lako pogrešno tumači

Dr Jiri Kubes, medicinski direktor u Centru za protonsku terapiju, rekao je da je jedan od najčešće zanemarenih simptoma tup, uporan bol u leđima.

- Rak pankreasa često ne izaziva očigledne simptome u ranim fazama, zbog čega ga je tako teško otkriti. Jedan od znakova upozorenja koje ljudi mogu primetiti je uporan bol u gornjem delu stomaka ili leđa koji ne nestaje.

Dr Kubes je objasnio da se pankreas nalazi duboko u stomaku, blizu kičme, što znači da se bol ponekad može osetiti u leđima, a ne u stomaku. Zbog toga se bol može lako zameniti za mišićni problem ili opštu nelagodnost.

- Zbog položaja pankreasa, bol se može širiti u leđa i može biti prilično nespecifičan. Često se opisuje kao tup ili uporan bol, a ne kao oštar bol. Dodao je da je simptom posebno zabrinjavajući kada je u toku i nije povezan sa kretanjem ili fizičkom aktivnošću.

Alarmantna statistika Rak pankreasa jedan je od najagresivnijih karcinoma, i na četvrtom je mestu po učestalosti smrtnosti od karcinoma. S obzirom na odsustvo specifičnih simptoma najveći broj pacijenata se javi u poodmaklom stadijumu bolesti, a svega 20 odsto javi se u stadijumu kada je moguće radikalno hirurško lečenje. Petogodišnje preživljavanje kod pacijenata koji su radikalno operisani je ipak nisko - i iznosti oko 20 odsto.

Simptomi koje ljudi često previde

Izazov kod raka pankreasa je taj što simptomi mogu biti suptilni i razvijati se postepeno tokom vremena. Mnogi ljudi mogu potražiti pomoć tek kada se više simptoma pojavi zajedno.

Dr Kubes je rekao: - Pored bolova u leđima, ljudi mogu primetiti neobjašnjiv gubitak težine, umor ili promene u apetitu. U nekim slučajevima može doći i do žutice ili promena u varenju.

Pošto se ovi simptomi mogu zameniti sa manje ozbiljnim stanjima, ljudi mogu odložiti traženje lekarskog saveta.

Kada posetiti lekara

Iako većina bolova u leđima nije povezana sa rakom, stručnjaci naglašavaju da uporne ili neuobičajene simptome ne treba ignorisati.

- Rana procena je ključna za poboljšanje ishoda, ako imate stalan bol u leđima koji se ne može objasniti i ne poboljšava se, važno je da se proveri - rekao je dr Kubes.

Dodao je da je svest ključna, posebno jer stope nastavljaju da rastu. Prepoznavanje potencijalnih znakova upozorenja i rano delovanje mogu napraviti značajnu razliku.