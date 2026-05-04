Osteopenija je stanje smanjene mineralne gustine kostiju koje se najčešće javlja posle 35. godine, kada prirodni proces razgradnje kosti počinje da nadmašuje njenu obnovu. Ne smatra se bolešću, ali predstavlja upozorenje jer povećava rizik od razvoja osteoporoze. Kako objašnjava dr Anđelika Balingit, specijalista interne medicine, ovo stanje se razvija postepeno i najčešće prolazi neprimećeno, jer ne izaziva bol niti druge jasne simptome.

- Vrhunac koštane mase dostiže se oko tridesete godine, nakon čega organizam postepeno gubi sposobnost da u istoj meri obnavlja kost. Zbog toga kosti vremenom postaju tanje i podložnije oštećenjima. Na ovaj proces utiču brojni faktori, među kojima su godine, hormonske promene i način života. Posebno su ugrožene žene posle menopauze, kada dolazi do naglog pada estrogena, hormona koji ima važnu zaštitnu ulogu u očuvanju koštane mase - opominje dr Balingit.

Pored starenja i menopauze, rizik dodatno povećavaju nedostatak fizičke aktivnosti, ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D, pušenje, kao i prekomerno unošenje alkohola. Određeni lekovi, naročito dugotrajna primena kortikosteroida, kao i pojedine hronične bolesti koje utiču na hormone ili apsorpciju hranljivih materija, takođe mogu da ubrzaju gubitak kostiju.

Kako se osteopenija otkriva

Osteopenija se najčešće otkriva merenjem mineralne gustine kostiju, takozvanim DEXA pregledom, koji procenjuje čvrstinu kostiju i upoređuje je sa vrednostima kod mlađih osoba. Na osnovu tog rezultata može da se proceni i rizik od preloma u narednim godinama, što je važno za donošenje odluke o daljim merama.

Denzitometrija je bezbolna, brza i sigurna procedura sa minimalnom izloženošću zračenju Foto: Shutterstock

Može li se proces zaustaviti

Lečenje se ne zasniva uvek na lekovima, već pre svega na promenama životnih navika. Cilj je da se uspori dalji gubitak koštane mase i smanji rizik od preloma.

- Osteopenija može da se stabilizuje, pa čak i poboljša ako se na vreme prepoznaju faktori rizika i promene navike koje na njih utiču. Redovna fizička aktivnost, posebno vežbe sa opterećenjem poput hodanja ili treninga snage, podstiče jačanje kostiju. Istovremeno, važno je obezbediti dovoljan unos kalcijuma i vitamina D kroz ishranu, a po potrebi i uz konsultaciju sa lekarom - objašnjava dr Balingit.

Posebno su važne vežbe sa opterećenjem poput hodanja ili treninga snage Foto: Shutterstock