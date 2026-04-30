Tumor može blokirati kanale kroz koje enzimi dolaze do creva, pa dolazi do fermentacije hrane i stvaranja gasova

Osećaj nadutosti i nelagodnosti u stomaku može biti neprijatan, ali i zabrinjavajući.

Mnogi se pitaju da li rak pankreasa može izazvati gasove i nadimanje. Odgovor je – može. Ipak, problem je u tome što se ovi simptomi često zanemaruju jer liče na uobičajene probavne tegobe.

Rak pankreasase često naziva „tihom bolešću“, jer rani simptomi mogu biti blagi i lako se pripisuju ishrani ili stresu. Upravo zato je važno na vreme prepoznati promene koje traju.

Zašto pankreas ima ključnu ulogu u varenju

Pankreas je organ koji se nalazi iza želuca i ima ključnu ulogu u varenju hrane. On proizvodi enzime koji pomažu razgradnju masti, proteina i ugljenih hidrata.

Kada pankreas ne funkcioniše pravilno – na primer zbog tumora – dolazi do poremećaja u varenju. Hrana ostaje delimično nesvarena, što može izazvati:

* nadimanje

* pojačano stvaranje gasova

* nelagodnost u stomaku

Tumor može blokirati kanale kroz koje enzimi dolaze do creva, pa dolazi do fermentacije hrane i stvaranja gasova.

Pankreas je vitalni organ koji proizvodi enzime za varenje i hormone poput insulina koji regulišu nivo šećera u krvi

Koji simptomi mogu biti znak upozorenja

Povremena nadutost je česta, ali određeni simptomi mogu ukazivati na ozbiljniji problem:

* uporno nadimanje koje ne prolazi

* osećaj sitosti nakon male količine hrane

* česti gasovi neprijatnog mirisa

* masna ili svetla stolica koja pluta

* neobjašnjiv gubitak telesne težine

Problemi sa varenjem i masti

Kada pankreas ne proizvodi dovoljno enzima, telo ne može pravilno da vari masti. To stanje se naziva malapsorpcija i može dovesti do:

* masne i neprijatne stolice

* nadimanja

* gasova

* nutritivnih deficita

Neočekivani znak: nagli dijabetes

Iznenadna pojava dijabetesa, naročito kod osoba starijih od 50 godina, može biti upozoravajući znak problema sa pankreasom. Iako ne znači nužno rak, zahteva dodatnu dijagnostiku.

Iznenadna pojava dijabetesa, naročito kod osoba starijih od 50 godina, može biti upozoravajući znak problema sa pankreasom Foto: Shutterstock

Nadimanje i nakupljanje tečnosti u stomaku

U uznapredovalim slučajevima može doći do nakupljanja tečnosti u stomaku (ascites), što dovodi do vidljivog povećanja obima stomaka i osećaja pritiska.

Kada morate da se javite lekaru

Ako imate dugotrajne ili neobjašnjive probavne tegobe, ne treba ih ignorisati. Posebno obratite pažnju ako se simptomi pogoršavaju ili traju nedeljama.

Rano otkrivanje raka pankreasa može značajno poboljšati ishod lečenja.

Zaključak

Gasovi i nadimanje mogu biti bezazleni, ali i znak ozbiljnijih zdravstvenih problema. Ključ je u prepoznavanju trajnih i neobičnih simptoma.