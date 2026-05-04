Skoro 30 odsto do 33 odsto odrasle populacije na svetu sada je pogođeno nealkoholnom masnom bolešću jetre (NAMBJ), nedavno preimenovanom u steatotsku bolest jetre povezanu sa metaboličkom disfunkcijom (MASBJ). U Indiji je situacija posebno zabrinjavajuća, a značajan deo već pokazuje znake ukrućenja jetre, odnosno fibroze, ključnog ranog koraka ka ozbiljnijem oštećenju jetre.

Masna bolest jetre sada pogađa skoro 4 od 10 odraslih, a brojke su još veće u urbanim populacijama. Zbog toga je ključno razumeti skrivene uzroke koji nisu povezani sa alkoholom i oštećuju jetru.

Kojih je 5 uzoka oštećenja jetre?

Patolog dr Sonal Saksena deli pet ključnih razloga, pored alkohola, koji mogu oštetiti vašu jetru:

Loša ishrana i prekomerni unos šećera

Moderna ishrana bogata rafinisanim ugljenim hidratima, šećerima i nezdravim mastima je vodeći uzrok oštećenja jetre. Višak kalorija se pretvara u masti, koje se skladište u jetri, što dovodi do MASLD-a, koji je poznat kao NAFLD (bezalkoholna masna bolest jetre).

Zaslađena pića, pržena hrana i upakovane grickalice preopterećuju jetru, terajući je da radi jače i povećavajući upalu tokom vremena.

Prerađena hrana može ozbiljno opteretiti jetru jer sadrži velike količine šećera, nezdravih masti i aditiva koji podstiču nakupljanje masti i upalu u jetri Foto: Shutterstock

Sedentarni način života

Nedostatak fizičke aktivnosti u kombinaciji sa povećanjem telesne težine jedan je od najjačih faktora rizika za bolesti jetre. Višak abdominalne masti direktno doprinosi akumulaciji masti u ćelijama jetre. Prema zdravstvenim stručnjacima, masna jetra se sada sve više javlja kod mlađih osoba, čak i onih u kasnim dvadesetim i tridesetim godinama, zbog sedentarnog načina rada i minimalne fizičke aktivnosti.

Redovna vežba poboljšava osetljivost na insulin i pomaže u smanjenju masti u jetri, čineći neaktivnost tihom, ali značajnom pretnjom.

Dijabetes i oštećenje jetre

Dijabetes tipa 2, insulinska rezistencija, visok holesterol i visok krvni pritisak zajedno čine metabolički sindrom, glavni pokretač oštećenja jetre. Kada nivo šećera u krvi ostane konstantno visok, jetra pretvara višak glukoze u mast.

Vremenom to dovodi do upale i ožiljaka. Istraživanje u Indijskom časopisu za endokrinologiju i metabolizam pokazuje da prevalencija NAFLD-a kod osoba sa visokim rizikom, kao što su osobe sa dijabetesom, može biti 60–70 odsto.

Virusne infekcije (hepatitis B i C)

Virusni hepatitis ostaje jedan od najozbiljnijih uzroka oštećenja jetre koji nisu povezani sa alkoholom. Infekcije hepatitisom B i C mogu tiho oštetiti jetru godinama bez simptoma. Indija snosi značajan teret, čineći oko 11,6 odsto globalnih slučajeva hepatitisa B, što ga čini velikim problemom javnog zdravlja, prema Indijskom časopisu za medicinska istraživanja.

Hepatitis je upala jetre koja može biti uzrokovana virusnim infekcijama i, ako se ne leči na vreme, može dovesti do ozbiljnih oštećenja Foto: Shutterstock

Ako se ne leče, ove infekcije mogu napredovati do ciroze ili raka jetre. Zabrinjavajuće je što mnogi ljudi ostaju nedijagnostikovani dok bolest ne dostigne uznapredovali stadijum.

Lekovi, toksini i izloženost životnoj sredini

Prekomerna upotreba određenih lekova poput lekova protiv bolova, izlaganje toksinima, pa čak i biljnim suplementima može oštetiti jetru. Jetra obrađuje sve što konzumirate, a prekomerno izlaganje štetnim supstancama može je preopteretiti. Zagađivači iz životne sredine i hemikalije takođe doprinose stresu jetre, posebno u urbanim sredinama.

Jedan od najvećih izazova kod bolesti jetre je to što se često razvijaju neprimetno. Jetra može nastaviti da funkcioniše čak i kada je teško oštećena, što može odložiti dijagnozu.