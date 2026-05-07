Hantavirus: 7 zastrašujućih činjenica o misterioznom izbijanju – da li nam preti novi scenario kovida?
Svetska zdravstvena organizacija (WHO) pokušala je da umiri javnost povodom mogućeg rizika od pandemije mišje groznice..
Talasi panike počeli su da se šire u sredu, 6. maja, nakon što su objavljene informacije o situaciji na kruzeru MV Hondius, gde je potvrđeno više slučajeva infekcije hantavirusom soja Andes. Pored same ozbiljnosti bolesti, koja je do tada pogodila osam putnika — od kojih je troje preminulo — dodatnu zabrinutost izazvalo je komplikovano i haotično kretanje ovog ekspedicionog broda sa oko 150 putnika, što je zdravstvenim vlastima otežalo praćenje razvoja situacije.
Nervoza zbog ovog nezabeleženog izbijanja hantavirusa, kako po obimu tako i po geografskom širenju, podsetila je mnoge na prve dane pandemije kovida-19, kada je svet shvatio koliko globalna putovanja mogu ubrzati širenje virusa.
Dodatnu konfuziju izazvala je činjenica da su zdravstvene institucije više država — čiji su državljani bili na brodu ili koje su bile povezane sa rutom kruzera — paralelno izdavale saopštenja, dok je Svetska zdravstvena organizacija pokušavala da centralizuje informacije.
7 spornih i zabrinjavajućih detalja iz istrage
* Identifikovan je Andes soj hantavirusa, jedini poznati hantavirus za koji postoje dokazi da može da se prenosi sa čoveka na čoveka putem pljuvačke i bliskog kontakta.
* Pojedini epidemiolozi strahuju da je moguće došlo do mutacije virusa koja bi mogla povećati njegovu zaraznost.
* Putnici su se iskrcavali u više država pre potpune izolacije broda, što je otvorilo pitanje potencijalnog međunarodnog širenja.
* Nekoliko osoba razvilo je simptome tek nakon napuštanja broda, zbog čega zdravstvene službe pokušavaju da identifikuju sve kontakte.
* Brod je navodno danima čekao dozvolu za pristajanje zbog neslaganja država oko zdravstvenih protokola.
* Nezvanično se istražuje da li je prvi slučaj povezan sa izletima u Patagoniji, gde glodari predstavljaju prirodne prenosioca hantavirusa.
* Stručnjaci upozoravaju da smrtnost kod Andes soja može biti veoma visoka kada dođe do razvoja plućnog sindroma.
* Andes soj hantavirusa je retka i smrtonosna varijanta hantavirusa koja se najčešće nalazi u Patagoniji, na jugu Argentine i Čilea.
* Za razliku od većine hantavirusa, Andes soj može da se prenosi s čoveka na čoveka putem bliskog kontakta i kapljica pljuvačke.
* Infekcija izaziva hantavirusni plućni sindrom (HPS), koji se razvija brzo i može dovesti do teške respiratorne insuficijencije i smrti.
* Inkubacioni period traje obično 1–5 nedelja, a rani simptomi podsećaju na grip: groznica, bolovi u mišićima, umor i glavobolja.
* Trenutno ne postoji specifičan lek, a tretman se fokusira na podršku disanju i intenzivnu negu, dok vakcina još nije dostupna.
Svetska zdravstvena organizacija (WHO) pokušala je da umiri javnost povodom mogućeg rizika od pandemije. Tvrdi da nema dokaza o nekontrolisanom širenju među ljudima i da je rizik za globalnu populaciju „nizak“, ali međunarodna istraga i dalje traje.
Izvor: lemonde.fr/zdravlje.kurir.rs