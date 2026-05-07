Soj virusa koji može da se prenosi među ljudima putem kapljica pljuvačke identifikovan je kod tri pacijenta na kruzeru koji je plovio ka Kanarskim ostrvima.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) pokušala je da umiri javnost povodom mogućeg rizika od pandemije mišje groznice..

Talasi panike počeli su da se šire u sredu, 6. maja, nakon što su objavljene informacije o situaciji na kruzeru MV Hondius, gde je potvrđeno više slučajeva infekcije hantavirusom soja Andes. Pored same ozbiljnosti bolesti, koja je do tada pogodila osam putnika — od kojih je troje preminulo — dodatnu zabrinutost izazvalo je komplikovano i haotično kretanje ovog ekspedicionog broda sa oko 150 putnika, što je zdravstvenim vlastima otežalo praćenje razvoja situacije.

Nervoza zbog ovog nezabeleženog izbijanja hantavirusa, kako po obimu tako i po geografskom širenju, podsetila je mnoge na prve dane pandemije kovida-19, kada je svet shvatio koliko globalna putovanja mogu ubrzati širenje virusa.

Dodatnu konfuziju izazvala je činjenica da su zdravstvene institucije više država — čiji su državljani bili na brodu ili koje su bile povezane sa rutom kruzera — paralelno izdavale saopštenja, dok je Svetska zdravstvena organizacija pokušavala da centralizuje informacije.

Foto: Arilson Almeida/AP, Alexander Lukatskiy/Shutterstock, Screenshot

7 spornih i zabrinjavajućih detalja iz istrage

* Identifikovan je Andes soj hantavirusa, jedini poznati hantavirus za koji postoje dokazi da može da se prenosi sa čoveka na čoveka putem pljuvačke i bliskog kontakta.

* Pojedini epidemiolozi strahuju da je moguće došlo do mutacije virusa koja bi mogla povećati njegovu zaraznost.

* Putnici su se iskrcavali u više država pre potpune izolacije broda, što je otvorilo pitanje potencijalnog međunarodnog širenja.

* Nekoliko osoba razvilo je simptome tek nakon napuštanja broda, zbog čega zdravstvene službe pokušavaju da identifikuju sve kontakte.

* Brod je navodno danima čekao dozvolu za pristajanje zbog neslaganja država oko zdravstvenih protokola.

* Nezvanično se istražuje da li je prvi slučaj povezan sa izletima u Patagoniji, gde glodari predstavljaju prirodne prenosioca hantavirusa.

* Stručnjaci upozoravaju da smrtnost kod Andes soja može biti veoma visoka kada dođe do razvoja plućnog sindroma.

Šta je Andes soj hantavirusa? * Andes soj hantavirusa je retka i smrtonosna varijanta hantavirusa koja se najčešće nalazi u Patagoniji, na jugu Argentine i Čilea.

* Za razliku od većine hantavirusa, Andes soj može da se prenosi s čoveka na čoveka putem bliskog kontakta i kapljica pljuvačke.

* Infekcija izaziva hantavirusni plućni sindrom (HPS), koji se razvija brzo i može dovesti do teške respiratorne insuficijencije i smrti.

* Inkubacioni period traje obično 1–5 nedelja, a rani simptomi podsećaju na grip: groznica, bolovi u mišićima, umor i glavobolja.

* Trenutno ne postoji specifičan lek, a tretman se fokusira na podršku disanju i intenzivnu negu, dok vakcina još nije dostupna.

Foto: Shutterstock