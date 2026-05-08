Rak jajnika se najčešće otkriva u uznapredovaloj fazi, zbog nespecifičnih simptoma, pa su rana dijagnostika, genetičko testiranje i savremene terapije ključni za bolje ishode lečenja

Mesec dana nakon 40. rođendana, Nadeždi se život iznenada promenio. Dijagnoza karcinoma jajnika i materice stigla je kao potpuni šok. Usledila je teška operacija, neizvesnost i dug oporavak, a zatim i iscrpljujuća borba kroz hemoterapiju. U trenucima kada je delovalo da nema snage da nastavi, oslonac su joj bili porodica i vera da nije sama. Danas, tri godine kasnije, njena priča svedoči o snazi, ali i o strahu koji ne nestaje.

Snaga, porodica i borba protiv karcinoma jajnika

Kada su stigli rezultati, potvrđena je dijagnoza karcinoma jajnika i materice, što je u potpunosti promenilo Nadeždin život. Usledili su strah i brojna pitanja o daljem ishodu i trajanju borbe, ali uz podršku supruga doneta je odluka da se ne odustane i da se veruje lekarima. Pacijentkinja je prošla kroz šest ciklusa hemoterapije.

- Bilo je dana kada nisam imala snage da ustanem, kada je telo bilo slabo, a duša umorna. Ali svaki put sam nalazila razlog da nastavim. Moj najveći razlog bila su moja deca, sin od 13 i ćerka od 9 godina. Njihova ljubav i vera u mene bili su moja snaga. Uz njih je sve vreme bio moj suprug, moja najveća podrška. Danas, tri godine kasnije, i dalje postoji tihi strah da se bolest može vratiti. To je nešto sa čim živimo. Ali uprkos tome, idemo dalje. Učimo da živimo svaki dan punim srcem. Ova bolest me je naučila da cenim život i male stvari - navodi Nadežda Cakić iz Aleksinca, pacijentkinja i članica Udruženja “Progovori”.

Ovo iskustvo ju je naučilo koliko snage čovek ima i kada misli da je nema, kao i koliko je važna podrška bliskih ljudi u najtežim trenucima. Istakla je i da ovo nije bio njen prvi susret sa bolešću, jer je kroz sličnu borbu ranije prošla i njena majka, kojoj je porodica bila najveća podrška, a koja je bolest uspešno pobedila. Tada je uvidela koliko je podrška presudna u procesu lečenja.

- Danas sam deo udruženja koje daje snagu i nadu. Tu sam shvatila da nismo same. Zato kažem, sve za jednu, jedna za sve. Ako moja priča pomogne makar jednoj ženi da ne odustane, onda sve ima smisla. Niste same. Zajedno smo jače - dodala je Nadežda.

Rak jajnika se često otkriva kasno zbog nespecifičnih simptoma, pa su redovni ginekološki pregledi i savremene terapije ključni za bolju prognozu Foto: Foto Vladimir Milić

Priča poput Nadeždine nije retkost. Upravo zato se i ove godine u Srbiji obeležava Svetski dan borbe protiv raka jajnika, pod sloganom „Sve za jednu, jedna za sve“, sa jasnom porukom da nijedna žena ne treba da prolazi kroz ovu borbu sama.

Statistika raka jajnika u Srbiji U našoj zemlji godišnje od raka jajnika oboli oko 800 žena, dok njih 450 izgubi bitku s ovom opakom bolešću. Praktično, svakog dana tri žene dobiju dijagnozu, a jedna od njih, nažalost, premine.

Tihi simptomi i značaj rane dijagnostike

Rak jajnika u početnim stadijumima ne izaziva tegobe i zbog toga se retko otkriva u ovoj fazi. Kada se pojave, simptomi karcinoma jajnika ni tada nisu specifični i lako se mogu pripisati i nekom drugom, manje ozbiljnom stanju.

Najčešći simptomi su oticanje stomaka, neredovna stolica, nadimanje, povraćanje, bol u predelu karlice i osećaj pritiska u stomaku. Pošto ovi simptomi nisu dramatični, obično je potrebno dosta vremena da bi se žena zbog njih obratila lekaru, a bolest u međuvremenu napreduje.

Kod više od 70 odsto pacijentkinja rak jajnika se otkriva tek u uznapredovalim stadijumima, dok uzrok bolesti i dalje nije dovoljno poznat, što otežava prevenciju. Zbog toga su redovni ginekološki pregledi ključni za ranije otkrivanje bolesti. Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKC Srbije, kao referentni centar, ima iskusne timove koji sprovode kompleksne, najčešće multidisciplinarne operacije, posebno kod uznapredovalih oblika bolesti koji se šire na druge organe.

- Hirurgija predstavlja osnovu lečenja, ali zahvaljujući napretku medicine i boljem razumevanju genetskih biomarkera, danas su mogućnosti terapije značajno unapređene, što se odražava i na bolje ishode lečenja. Dodatni pomak napravljen je od aprila ove godine, kada je na listu lekova o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja uvrštena i inovativna terapija za pacijentkinje koje su HRD pozitivne, čime je jednom broju žena omogućeno da bolest drže pod kontrolom duži vremenski period i da im se produži život - objašnjava prof. dr Aleksandar Stefanović, direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Srbije.

Najčešći simptomi su oticanje stomaka, neredovna stolica, nadimanje, povraćanje, bol u predelu karlice Foto: Shutterstock

Genetičko testiranje i precizna medicina u lečenju karcinoma jajnika

Genetičko testiranje danas ima neizostavnu ulogu u donošenju terapijskih odluka kod pacijentkinja sa karcinomom jajnika. Savremene smernice (ESMO, NCCN, ASCO) jasno preporučuju da se sve pacijentkinje testiraju već u momentu postavljanja dijagnoze, i to kroz kombinaciju germinativnog i somatskog testiranja, sa posebnim fokusom na BRCA 1/2 mutacije i HRD status.

Savremeno lečenje karcinoma jajnika danas se zasniva na principima precizne medicine, što znači da terapija prilagođava svakoj pacijentkinji pojedinačno, rukovodeći se ne samo tipom tumora, već i specifičnim genetičkim profilom.Testiranje BRCA mutacija u Srbiji započete su 2016. godine, najpre kod pacijentkinja kod kojih se bolest vratila. U početku su se analizirale nasledne BRCA mutacije, koje su se pokazale kao važan pokazatelj dobrog odgovora na ciljanu terapiju.

Kasnije su u testiranje uključene i somatske mutacije, koje nastaju u samom tumoru, čime je broj pacijentkinja koje mogu imati korist od ovakvog lečenja povećan za oko 30 odsto.

- Dodatni iskorak napravljen je uvođenjem HRD testiranja, koje identifikuje pacijentkinje sa poremećajem u mehanizmima popravke DNK. Upravo kod ovih pacijentkinja ciljana terapija pokazuje posebno dobre rezultate. Danas čak oko 50 odsto pacijentkinja ima HRD pozitivan nalaz, što znači da je značajno proširena grupa žena koje mogu dobiti terapiju prilagođenu svom molekularnom profilu. To u praksi donosi bolje ishode lečenja, ali i kvalitetniji život pacijentkinja – objašnjava dr Radmila Janković, rukovodilac Službe za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Genetičko testiranje danas ima neizostavnu ulogu u donošenju terapijskih odluka kod pacijentkinja sa karcinomom jajnika Foto: Shutterstock

Statistika koja upozorava na značaj prevencije

Rak jajnika zauzima neslavno osmo mesto među malignitetima, a prema najnovijim podacima, jedna od 78 žena suočava se sa ovom bolešću. Petogodišnja stopa preživljavanja u ranoj fazi premašuje 90 odsto, dok u uznapredovalom stadijumu ne prelazi 30 odsto.