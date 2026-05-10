Nakon što je kruzer sa putnicima kod kojih je potvrđen hantavirus stigao do Kanarskih ostrva, dodatnu pažnju javnosti privukla je informacija da je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti aktivirao "treći nivo odgovora" zbog ove situacije. Upravo je taj termin pokrenuo brojna pitanja o tome koliko je situacija ozbiljna i šta ovakva procena zapravo znači iz epidemiološkog ugla.

Ovaj termin ne znači da je proglašen najviši stepen opasnosti niti da zdravstvene vlasti očekuju nekontrolisano širenje infekcije. U sistemu američkih zdravstvenih službi treći nivo predstavlja najniži stepen hitne aktivacije i uglavnom se uvodi kada je potrebno organizovano praćenje situacije, koordinacija različitih službi i pojačan epidemiološki nadzor.

Praktično, to znači da su aktivirani posebni operativni timovi i da epidemiolozi, infektolozi i drugi stručnjaci intenzivnije prate moguće kontakte zaraženih putnika, analiziraju potencijalne nove slučajeve i koordiniraju međunarodnu saradnju, s obzirom na to da su pojedini putnici sa kruzera već otputovali u više zemalja.

Zašto se pažljivo prati Andes soj virusa

Zdravstvene vlasti pokušavaju da spreče eventualno dalje širenje virusa i da na vreme identifikuju osobe koje su možda bile izložene infekciji. Upravo zbog toga se u ovakvim situacijama uvodi viši stepen organizacione pripravnosti, čak i kada je procena rizika za opštu populaciju i dalje relativno niska.