Testovi funkcije jetre mogu na vreme otkriti skrivene probleme, od upale i oštećenja do ozbiljnih bolesti koje često dugo ne daju jasne simptome

Slušaj vest

Testovi funkcije jetre su analize krvi koje se koriste da bi se otkrio uzrok vaših simptoma i pratila bolest ili oštećenje jetre. Testovi mere nivoe određenih enzima i proteina u vašoj krvi.

Neki od ovih testova mere koliko dobro jetra obavlja svoje redovne funkcije proizvodnje proteina i uklanjanja bilirubina, otpadnog proizvoda krvi. Drugi testovi funkcije jetre mere enzime koje ćelije jetre oslobađaju kao odgovor na oštećenje ili bolest.

Nepravilni rezultati testova funkcije jetre ne znače uvek bolest jetre. Član vašeg zdravstvenog tima će vam obično objasniti vaše rezultate i šta oni znače.

Šta testovi jetre otkrivaju o vašem zdravlju

Testovi funkcije jetre mogu se koristiti za:

Skrining za infekcije jetre, kao što je hepatitis.

Pratite bolest, kao što je virusni ili alkoholni hepatitis, i utvrdite koliko dobro lečenje deluje.

Potražite znakove ozbiljne bolesti, posebno ožiljke jetre, nazvane ciroza.

Pratite moguće neželjene efekte lekova.

Testovi funkcije jetre proveravaju nivoe određenih enzima i proteina u krvi. Nivoi koji su viši ili niži od uobičajenih mogu ukazivati na probleme sa jetrom. Obrazac i stepen povišenih vrednosti ovih testova, zajedno sa celokupnom kliničkom slikom, mogu pružiti naznake o osnovnom uzroku ovih problema.

Hepatitis je upala jetre koja može biti izazvana virusima, alkoholom, lekovima ili drugim oštećenjima organizma Foto: Shutterstock

Uobičajeni testovi funkcije jetre uključuju: Alanin transaminaza (ALT)

ALT je enzim koji se nalazi u jetri i pomaže u pretvaranju proteina u energiju za ćelije jetre. Kada je jetra oštećena, ALT se oslobađa u krvotok i nivoi se povećavaju. Ovaj test se ponekad naziva SGPT.

Aspartat transaminaza (AST)

AST je enzim koji pomaže telu da razgradi aminokiseline. Kao i ALT, AST je obično prisutan u krvi u niskim nivoima. Povećanje nivoa AST može ukazivati na oštećenje jetre, bolest jetre ili oštećenje mišića. Ovaj test se ponekad naziva SGOT.

Alkalna fosfataza (ALP)

ALP je enzim koji se nalazi u jetri i kostima i važan je za razgradnju proteina. Viši nivoi ALP-a od uobičajenih mogu ukazivati na oštećenje ili bolest jetre, kao što je začepljen žučni kanal ili određene bolesti kostiju, jer je ovaj enzim prisutan i u kostima.

Albumin i ukupni proteini

Albumin je jedan od nekoliko proteina koji se proizvode u jetri. Vašem telu su potrebni ovi proteini za borbu protiv infekcija i obavljanje drugih funkcija. Niži nivoi albumina i ukupnih proteina od uobičajenih mogu ukazivati na oštećenje ili bolest jetre. Ovi niski nivoi se takođe mogu videti kod drugih gastrointestinalnih i bubrežnih stanja.

Bilirubin

Bilirubin je supstanca koja se proizvodi tokom razgradnje crvenih krvnih zrnaca. Bilirubin prolazi kroz jetru i izlučuje se stolicom. Viši nivoi bilirubina mogu ukazivati na oštećenje ili bolest jetre. Ponekad, stanja poput blokade jetrenih kanala ili određene vrste anemije takođe mogu dovesti do povišenog bilirubina.

Povišen bilirubin može biti znak da jetra ne obrađuje pravilno otpadne materije iz krvi ili da postoji problem sa žučnim kanalima Foto: Shutterstock

Gama-glutamiltransferaza (GGT)

GGT je enzim u krvi. Viši nivoi od uobičajenih mogu ukazivati na oštećenje jetre ili žučnih kanala. Ovaj test je nespecifičan i može biti povišen i kod drugih stanja, a ne samo kod bolesti jetre.

L-laktat dehidrogenaza (LD)

LD je enzim koji se nalazi u jetri. Viši nivoi mogu značiti oštećenje jetre. Međutim, i druga stanja mogu izazvati više nivoe LD.

Protrombinsko vreme (PT)

PT je vreme potrebno da se krv zgruša. Povećano PT može ukazivati na oštećenje jetre. Međutim, može biti veće i ako uzimate određene lekove za razređivanje krvi, kao što je varfarin.

Rizici

Uzorak krvi za testove funkcije jetre se obično uzima iz vene na ruci. Glavni rizik povezan sa testovima krvi je bol ili modrice na mestu vađenja krvi. Većina ljudi nema ozbiljne reakcije na vađenje krvi.

Kako da se pripremate Određena hrana i lekovi mogu uticati na rezultate testova funkcije jetre. Vaš lekar će vas verovatno zamoliti da izbegavate jelo i uzimanje nekih lekova pre vađenja krvi.

Određeni lekovi mogu uticati na rezultate testova funkcije jetre, pa se često preporučuje da se pre vađenja krvi privremeno izbegavaju Foto: Shutterstock

Šta možete očekivati

Tokom testa

Uzorak krvi za testove funkcije jetre se obično uzima kroz malu iglu koja se ubacuje u venu na pregibu ruke. Igla je pričvršćena za malu epruvetu za sakupljanje krvi. Možda ćete osetiti kratak bol kada se igla ubaci u ruku i imati kratkotrajnu upalu na mestu uboda nakon što se igla izvadi.

Posle testa

Vaša krv ide u laboratoriju na analizu. Ako se laboratorijska analiza obavlja na licu mesta, rezultate testa možete dobiti u roku od nekoliko sati. Ako vaš lekar pošalje vašu krv u laboratoriju van lokacije, rezultate možete dobiti u roku od nekoliko dana.

Rezultati

Standardni rezultati krvnih testova za tipične testove funkcije jetre uključuju:

ALT - 7 do 55 jedinica po litru (U/L)

- 7 do 55 jedinica po litru (U/L) AST - 8 do 48 jedinica/L

- 8 do 48 jedinica/L ALP - 40 do 129 jedinica/L

- 40 do 129 jedinica/L Albumin - 3,5 do 5,0 grama po decilitru (g/dl)

- 3,5 do 5,0 grama po decilitru (g/dl) Ukupni proteini - 6,3 do 7,9 g/dl

- 6,3 do 7,9 g/dl Bilirubin - 0,1 do 1,2 miligrama po decilitru (mg/dl)

- 0,1 do 1,2 miligrama po decilitru (mg/dl) GGT - 8 do 61 jedinica/L

- 8 do 61 jedinica/L LD - 122 do 222 jedinice/L

- 122 do 222 jedinice/L PT - 9,4 do 12,5 sekundi

Važno je obratiti pažnju i na jedinice:

U američkim i međunarodnim tekstovima često se koriste mg/dL i g/dL

U Srbiji laboratorije često koriste µmol/L i g/L

Vaš odabrani lekar koristi rezultate kako bi pomogao u dijagnostikovanju vašeg stanja ili odlučio o lečenju koje vam je potrebno Foto: Shutterstock